MAX Xauusd MT5

    🚀 MAX XAUUSD - el sistema de trading inteligente que brilla en el mercado del oro

    ¡Hola traders!
    SoyMAX XAUUSD, el miembro más nuevo de la familia del Sistema de Trading Inteligente de Trend de extraordinaria potencia. ¿Mi especialidad?El oro. Así es, opero el par Oro/USD con precisión y confianza, ¡brindándole oportunidades de trading sin igual en el reluciente mercado del oro!

    ✨ ¿Por qué MAX XAUUSD?

    🤖 Sistema inteligente de seguimiento de tendencias

    • Adopción de algoritmos avanzados de negociación de tendencias paraminimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

    • Cada operación seestablece de antemano, backtesting y trading real totalmente transparente

    • Estrategia 100% real, sin historial de ajuste, sin falsificación de datos.

    ⚡ Experiencia plug-and-play

    • Instalación sencilla y fácil configuración

    • Compatible conlas plataformasMetaTrader 4 & MetaTrader 5.

    • Supervisar automáticamente el mercado y ejecutar operaciones con precisión.

    🛡️ Garantía de fiabilidad real

    En un mundo donde la inteligencia está de moda y las redes neuronales están por todas partes, nosotros lo garantizamos:

    "No busques volumen de ventas, sino sólo rescatar a cada operador que sufre en el mercado"

    Características principales del sistema

    🏆 Trading de oro profesional

    • Variedades especializadas: XAUUSD (oro / dólar estadounidense)

    • Período aplicable: M30, H1 y otros marcos de tiempo principales

    • Lógica de trading: basada en desencadenantes de volatilidad y estructura de precios

    💡 Gestión avanzada del riesgo

    • Uso de niveles fijos de stop-loss y niveles móviles de take-profit

    • Admite una amplia gama de estrategias: martingalas, sistemas de rejilla, mecanismos de aumento de posición

    • Funciona independientemente de noticias, indicadores o datos de terceros

    Ventajas técnicas

    • Compatible con brokers de tipo ECN/STP

    • Arquitectura modular para futuras ampliaciones

    • Compatible con modelos de ejecución de mercado

    ⚙️ Especificaciones técnicas y requisitos

    📊 Recomendaciones para la configuración de parámetros

    Grupo de parámetros Fondos aplicables Valor del parámetro
    Parámetro 1 Más de 1000 USD a1=120, a2=0, a3=3,6, a4=0,6, a5=100, a6=0, a7=1000
    Parámetro 2 Más de 300 USD A1=120, A2=0, A3=3,6, A4=0,6, A5=7, A6=0, A7=150
    Parámetro 3 (por defecto) 1000 USD y más Ajuste por defecto del sistema, recomendado

    💰 Requisitos de la cuenta

    • Depósito mínimo: $1000

    • Depósito recomendado: $1000-$1200

    • Requisito de apalancamiento: Mínimo 1:400, Recomendado 1:500

    • Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura

    • VPS: Obligatorio (garantiza el funcionamiento 24/5)

    🏦 Compatibilidad con brokers

    Broker recomendado:

    • IC MARKETS

    • IC TRADING

    • Otros brokers de tipo ECN/RAW/Low Spread

    ⚠️ NOTA IMPORTANTE: Sólo compatible con brokersquecotizan orocon 2 decimales.

    💵 Información sobre precios

    Oferta por tiempo limitado:

    • Oferta por tiempo limitado: 399 dólares

    • El precio se incrementa en $300 por cada 10 unidades vendidas

    • Precio final: 999

    📈 Ideas comerciales

    Creemos:

    "El trading inteligente es una empresa que dura unos 6 meses, por favor, dale a MAX XAUUSD la paciencia suficiente, con el tiempo te dará confianza"

    Aviso de riesgo

    Descargo de responsabilidad:

    • Este sistema se proporciona como ayuda para la toma de decisiones

    • Todos los resultados de backtest se modelan a partir de datos históricos

    • No constituye garantía alguna de resultados futuros

    • Asegúrese de que dispone de los controles de riesgo adecuados antes de utilizar este sistema.

    🎉 ¡Únase a la familia MAX hoy mismo!

    Listo para redefinir el estándar de comercio de oro?

    Comienza tu viaje hacia la rentabilidad en solo tres pasos:

    1. Añada un EA a sus gráficos XAUUSD

    2. Configure los parámetros de riesgo (se recomiendan los ajustes por defecto)

    3. Haga clic en Iniciar y déjenos el resto a nosotros.

    🌟 MAX XAUUSD - ¡Más que una operación, una redefinición del patrón oro!

    ¡Oferta por tiempo limitado! ¡Compre ahora y comience su nueva era de comercio de oro!

    Nota: La interpretación final de este documento pertenece a MAX sistema de comercio. El riesgo de mercado, la inversión debe ser cauteloso.


