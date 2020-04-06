EA EMASignalBuySell

🤖 Principio de funcionamiento de EA

📍 Lógica del núcleo

Este EA combina Señales de Flecha con Triple EMA (5, 14, 60) para identificar entradas comerciales de alta probabilidad:

  1. Detección de Flechas - Escanea en busca de flechas de señal en el gráfico.
  2. Confirmación EMA - Valida la tendencia utilizando 3 medias móviles
  3. Ejecución de la Entrada - Abre la operación cuando todas las condiciones se alinean
  4. Gestión del riesgo - Protege la posición con SL/TP y funciones avanzadas

Cómo funciona

Señal de COMPRA: Flecha ↑ + EMA 5,14 alcista + Precio > EMA 60 = COMPRA

Señal de VENTA: Flecha ↓ + EMA 5,14 bajista + Precio < EMA 60 = VENTA

Protección:

  • Break Even mueve SL a la entrada cuando está en beneficios
  • Trailing Stop sigue al precio para bloquear ganancias
  • Objetivo diario detiene el EA después de alcanzar el objetivo
⚙️ Guía de uso

🚀 Configuración rápida

  1. Instale el EA en MT4/MT5
  2. Adjuntar al gráfico con el indicador de flecha ya instalado
  3. Configure los ajustes:
    • Tamaño del Lote (Fijo o Auto)
    • Stop Loss / Take Profit (en puntos)
    • Niveles de Break Even / Trailing Stop
    • Objetivo de beneficio diario
  4. Habilitar botónAuto Trading
  5. Prueba en Demo mínimo 30 días

Parámetros clave

Configuración Descripción Ejemplo
Tamaño_lote Lote fijo por operación 0.01
Auto_Lote Habilitar cálculo de lote automático true/false
Stop_Loss Distancia SL en puntos 4400
Take_Profit Distancia TP en puntos 5000
Punto de equilibrio Puntos de beneficio para mover SL -
Trailing_Stop Distancia para trailing -
Objetivo_diario Stop después de beneficio $ -

⚠️ Notas importantes

Antes de operar en vivo:

  • ✅ Backtest sobre datos históricos.
  • ✅ Prueba a futuro en demo 30+ días
  • ✅ Utilice el riesgo adecuado (1-2% por operación)
  • ✅ Verificar que el indicador de flecha está activo
  • ✅ Compruebe los spreads y la ejecución del broker

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.

Solución de problemas

¿El EA no abre operaciones?

  • Compruebe que el indicador de flecha está funcionando
  • Compruebe que Auto Trading está activado
  • Asegúrese de que el spread no es demasiado amplio
  • Confirme que no hay órdenes abiertas

¿Las operaciones se cierran antes de tiempo?

  • Revise los ajustes de equilibrio
  • Compruebe la distancia del Trailing Stop
  • Compruebe que no se ha alcanzado el objetivo diario

Recomendado: Pares de divisas con spreads ajustados | M15-H1 timeframes


Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
