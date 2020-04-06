EA EMASignalBuySell
- Asesores Expertos
- Piyachai Lertjuntuek
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
📍 Lógica del núcleo
Este EA combina Señales de Flecha con Triple EMA (5, 14, 60) para identificar entradas comerciales de alta probabilidad:
- Detección de Flechas - Escanea en busca de flechas de señal en el gráfico.
- Confirmación EMA - Valida la tendencia utilizando 3 medias móviles
- Ejecución de la Entrada - Abre la operación cuando todas las condiciones se alinean
- Gestión del riesgo - Protege la posición con SL/TP y funciones avanzadas
Cómo funciona
Señal de COMPRA: Flecha ↑ + EMA 5,14 alcista + Precio > EMA 60 = COMPRA
Señal de VENTA: Flecha ↓ + EMA 5,14 bajista + Precio < EMA 60 = VENTA
Protección:
- Break Even mueve SL a la entrada cuando está en beneficios
- Trailing Stop sigue al precio para bloquear ganancias
- Objetivo diario detiene el EA después de alcanzar el objetivo
🚀 Configuración rápida
- Instale el EA en MT4/MT5
- Adjuntar al gráfico con el indicador de flecha ya instalado
- Configure los ajustes:
- Tamaño del Lote (Fijo o Auto)
- Stop Loss / Take Profit (en puntos)
- Niveles de Break Even / Trailing Stop
- Objetivo de beneficio diario
- Habilitar botónAuto Trading
- Prueba en Demo mínimo 30 días
Parámetros clave
|Configuración
|Descripción
|Ejemplo
|Tamaño_lote
|Lote fijo por operación
|0.01
|Auto_Lote
|Habilitar cálculo de lote automático
|true/false
|Stop_Loss
|Distancia SL en puntos
|4400
|Take_Profit
|Distancia TP en puntos
|5000
|Punto de equilibrio
|Puntos de beneficio para mover SL
|-
|Trailing_Stop
|Distancia para trailing
|-
|Objetivo_diario
|Stop después de beneficio $
|-
⚠️ Notas importantes
Antes de operar en vivo:
- ✅ Backtest sobre datos históricos.
- ✅ Prueba a futuro en demo 30+ días
- ✅ Utilice el riesgo adecuado (1-2% por operación)
- ✅ Verificar que el indicador de flecha está activo
- ✅ Compruebe los spreads y la ejecución del broker
Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.
Solución de problemas
¿El EA no abre operaciones?
- Compruebe que el indicador de flecha está funcionando
- Compruebe que Auto Trading está activado
- Asegúrese de que el spread no es demasiado amplio
- Confirme que no hay órdenes abiertas
¿Las operaciones se cierran antes de tiempo?
- Revise los ajustes de equilibrio
- Compruebe la distancia del Trailing Stop
- Compruebe que no se ha alcanzado el objetivo diario
Recomendado: Pares de divisas con spreads ajustados | M15-H1 timeframes