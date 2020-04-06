Zeus Hedge AI

Zeus Hedge AI es un sistema de trading avanzado basado en tecnologías de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, desarrollado mediante una amplia optimización en vivo y un modelado algorítmico profesional.
Aunque está profundamente optimizado para el oro (XAUUSD), también es totalmente compatible con EURUSD y EURGBP, manteniendo una alta estabilidad y un bajo riesgo en diversas condiciones de mercado y plazos.

El EA utiliza modelos de Deep Learning impulsados por IA para analizar el comportamiento de los precios, los patrones de volatilidad, la intensidad de la tendencia y la dinámica del volumen en tiempo real.
A diferencia de los EA tradicionales que se basan en indicadores fijos, Zeus Hedge AI ajusta dinámicamente la lógica de su estrategia según las condiciones del mercado, optimizando las entradas, los niveles de parada y el tamaño de la posición para lograr una negociación verdaderamente adaptativa e inteligente.

En su núcleo se encuentra una avanzada Lógica de Cobertura Inteligente, que permite al EA gestionar posiciones multidireccionales de manera efectiva tanto en mercados de tendencia como de oscilación.
Esto reduce las caídas, suaviza la curva de la renta variable y mejora la rentabilidad a largo plazo.
Las múltiples capas de protección integradas, como el tamaño de lote adaptable, la asignación dinámica de capital, la defensa contra la volatilidad extrema y la reducción automática del riesgo, garantizan un rendimiento constante incluso en entornos de mercado difíciles.

💡 Configuración recomendada:

  • Oro (XAUUSD) - 15 Minutos (M15)

  • EURUSD - 15 Minutos (M15)

  • EURGBP - 15 Minutos (M15)

  • Saldo mínimo recomendado: $3000 USD

⚙️ Parámetro especial Nota:
El EA incluye el siguiente parámetro:

Interruptor de riesgo (se recomienda desactivarlo)

Este es un interruptor de control de riesgo.
👉 Cuando realice operaciones en vivo o backtesting, por favor mantenga este interruptor en OFF para asegurar la ejecución normal de la estrategia.
Está diseñado principalmente para pruebas internas y fines de verificación, no para el modo de negociación real.

💎 Ventajas principales:

AI Deep Learning - Toma de decisiones inteligente - Emplea redes neuronales multicapa para detectar tendencias y retrocesos con precisión.
⚡ A daptabilidad Multi-Asset - Compatibilidad Gold & Euro Cross - Optimizado para XAUUSD, EURUSD, y EURGBP, asegurando un rendimiento flexible en todos los mercados.
Lógica de cobertura - Funcionamiento estable - La gestión inteligente de doble posición minimiza las caídas y mantiene una exposición equilibrada.
Optimización con autoaprendizaje - Consistencia a largo plazo - El sistema evoluciona con el tiempo, perfeccionando sus modelos para obtener una rentabilidad sostenible y constante.


