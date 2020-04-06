Vector AI es un sistema de negociación inteligente basado en el análisis estructural multisímbolo y en los principios de la reversión de la media. Está diseñado para proporcionar un crecimiento estable, suave y sostenible a largo plazo. El sistema supervisa continuamente las desviaciones de los precios, el comportamiento de los pares cruzados y los cambios estructurales en múltiples instrumentos correlacionados, identificando oportunidades de reversión estadísticamente favorables y ejecutando operaciones de forma diversificada para reducir la exposición a un único punto.

Enlace de seguimiento de la cuenta en directo：https://www.mql5.com/zh/signals/2348419

A diferencia de los sistemas tradicionales que se basan en entradas agresivas o señales de un solo par, Vector AI se centra en el equilibrio, la estabilidad y la distribución controlada de la actividad de negociación. Incluye múltiples mecanismos de filtrado del entorno que evalúan la carga de la cuenta, la actividad de los símbolos, las condiciones del mercado y la calidad de la ejecución antes de abrir nuevas posiciones. Si el entorno no es adecuado para un funcionamiento estable, el sistema reduce automáticamente su actividad para evitar riesgos innecesarios.

En la negociación en tiempo real, Vector AI se comporta como una "estrategia de curva suave", evitando depender de movimientos extremos del mercado o ráfagas de alta volatilidad. En su lugar, aprovecha las características naturales de probabilidad de la reversión a la media y distribuye sus entradas y salidas para mantener un comportamiento coherente de la renta variable. Esto hace que el sistema sea adecuado para los operadores que prefieren un rendimiento constante a largo plazo frente a las fluctuaciones a corto plazo.

Se recomienda adjuntar Vector AI a gráficos M15 de pares cruzados correlacionados como AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD e instrumentos similares sin tendencia, donde consigue una estabilidad y consistencia óptimas entre el backtesting y la operativa en vivo.

El EA incluye un interruptor de modo de verificación que sólo se utiliza para fines especiales.

Desactívelo para las pruebas retrospectivas y las operaciones en vivo para asegurarse de que el sistema funciona con su lógica normal.

Tanto si busca un crecimiento estable, diversificación multipar o un marco automatizado de baja volatilidad, Vector AI proporciona una estructura robusta y fiable para un rendimiento a largo plazo.