Wendingying

La rentabilidad constante es el rey

Nota: GBPUSD, gráfico de 1 minuto. Con los parámetros actuales, el margen recomendado es de 10.000 USD.

Los mercados son intrínsecamente aleatorios. Los precios suben y bajan al azar, por lo que cualquier intento de predecir la siguiente vela es inútil. Ni siquiera la inteligencia artificial puede predecir los precios con exactitud. Todos los indicadores se limitan a describir precios pasados, y los precios pasados no tienen ningún efecto determinista sobre el futuro: ésta es la esencia del mercado. Por lo tanto, cualquier esperanza de utilizar precios pasados para predecir movimientos futuros es inútil. Ningún indicador es perfecto ni fiable.

Sólo una estrategia de doblar Martingala puede asegurar beneficios en cualquier mercado; sin embargo, Martingala conlleva un riesgo significativo y puede llevar a reventar la cuenta, por lo que el control del riesgo es clave. Este EA utiliza cuatro estrategias de trading diferentes para manejar diferentes condiciones de mercado y minimizar las pérdidas consecutivas. Con los parámetros actuales en GBPUSD (M1), las pruebas retrospectivas desde 2011 hasta octubre de 2025 muestran una pérdida consecutiva máxima de 7, que es totalmente aceptable. Las capturas de pantalla de prueba se proporcionan a continuación-no dude en descargar y probarlo.


Otros productos de este autor
Wendingying1
yuanyue hu
Asesores Expertos
¡¡¡!!! ¡¡¡Bienvenidos todos a descargar y probar !!! ¿Cómo conseguir ganancias constantes? Las pruebas retrospectivas realizadas desde 2005 no muestran ningún reventón de la cuenta . Nota: utilice un margen de 10.000 $ , un lote de 0,01 , EURUSD , un gráfico de 1 minuto , con los parámetros integrados actuales , no es necesario ajustar nada. Nota: utilice un margen de 10.000 $, lote 0,01, EURUSD, gráfico de 1 minuto, con los parámetros actuales incorporados, no es necesario ajustar nada. No se
Ying1
yuanyue hu
Asesores Expertos
¡Todo el mundo es bienvenido a descargarlo y probarlo! Para GBPUSD en el gráfico de 1 minuto, utilice los parámetros actuales-sin necesidad de configuración manual-con un capital de $5,000-$10,000. Si desea reducir el riesgo, cambie Inp_Martingale_Trigger_Losses de 1 a 2 o 3. Esto evitará absolutamente los reventones de la cuenta. Esto prevendrá absolutamente los reventones de la cuenta (llamadas de margen), aunque los beneficios también serán menores. En nuestras pruebas actuales desde 2013 ha
