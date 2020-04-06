Wendingying

La rentabilidad constante es el rey

Nota: GBPUSD, gráfico de 1 minuto. Con los parámetros actuales, el margen recomendado es de 10.000 USD.

Los mercados son intrínsecamente aleatorios. Los precios suben y bajan al azar, por lo que cualquier intento de predecir la siguiente vela es inútil. Ni siquiera la inteligencia artificial puede predecir los precios con exactitud. Todos los indicadores se limitan a describir precios pasados, y los precios pasados no tienen ningún efecto determinista sobre el futuro: ésta es la esencia del mercado. Por lo tanto, cualquier esperanza de utilizar precios pasados para predecir movimientos futuros es inútil. Ningún indicador es perfecto ni fiable.

Sólo una estrategia de doblar Martingala puede asegurar beneficios en cualquier mercado; sin embargo, Martingala conlleva un riesgo significativo y puede llevar a reventar la cuenta, por lo que el control del riesgo es clave. Este EA utiliza cuatro estrategias de trading diferentes para manejar diferentes condiciones de mercado y minimizar las pérdidas consecutivas. Con los parámetros actuales en GBPUSD (M1), las pruebas retrospectivas desde 2011 hasta octubre de 2025 muestran una pérdida consecutiva máxima de 7, que es totalmente aceptable. Las capturas de pantalla de prueba se proporcionan a continuación-no dude en descargar y probarlo.