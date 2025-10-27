Wendingying

Konsistente Rentabilität ist König

Anmerkung: GBPUSD, 1-Minuten-Chart. Bei den aktuellen Parametern beträgt die empfohlene Marge 10.000 USD.

Märkte sind von Natur aus zufällig. Die Kurse steigen und fallen nach dem Zufallsprinzip, so dass jeder Versuch, die nächste Kerze vorherzusagen, sinnlos ist. Selbst künstliche Intelligenz kann die Preise nicht genau vorhersagen. Jeder Indikator beschreibt lediglich vergangene Preise, und vergangene Preise haben keinen deterministischen Einfluss auf die Zukunft - das ist das Wesen des Marktes. Daher ist jede Hoffnung, mit Hilfe vergangener Kurse künftige Bewegungen vorhersagen zu können, zwecklos. Kein Indikator ist perfekt oder zuverlässig genau.

Nur eine Martingale-Verdoppelungsstrategie kann in jedem Markt Gewinne sichern; Martingale birgt jedoch ein erhebliches Risiko und kann zu Kontoblasen führen, daher ist Risikokontrolle der Schlüssel. Dieser EA verwendet vier verschiedene Handelsstrategien, um mit unterschiedlichen Marktbedingungen umzugehen und aufeinanderfolgende Verluste zu minimieren. Mit den aktuellen Parametern für GBPUSD (M1) zeigen Backtests von 2011 bis Oktober 2025 einen maximalen aufeinanderfolgenden Verlust von 7, was völlig akzeptabel ist. Test-Screenshots finden Sie unten - Sie können die Software gerne herunterladen und ausprobieren.


