Fund Mode Pro MT5





Este EA es un sistema de trading automatizado que combina Price Action y Grid Trading, mejorado con un sistema avanzado de gestión de riesgos. Condiciones de negociación recomendadas - Capital mínimo inicial: $2,000 - Símbolo: XAUUSD (Oro) - Plazos recomendados: - M5 (5 Minutos) - M15 (15 Minutos) - Tipo de cuenta recomendada: Cuenta ECN

Notas: - XAUUSD es preferido debido a su fuerte volatilidad y liquidez, que funciona bien con los sistemas de Acción de Precio y Cuadrícula del EA. - Se recomienda encarecidamente una cuenta ECN para beneficiarse de diferenciales más bajos, una ejecución más rápida y un deslizamiento reducido, especialmente cuando se ejecutan estrategias de cuadrícula. - Asegúrese de disponer de suficiente margen libre para manejar con seguridad múltiples posiciones de grid. Sistemas principales

1. Sistema de Entrada

- Utiliza patrones de velas, con un fuerte enfoque en patrones envolventes.

- Soporta 5 tipos de patrones Engulfing :

- Engulfing Estándar (básico )

- Envolvente de impulso

- Envolvente de Expansión (expansión de rango )

- Failed Break Engulfing (rechazo )

- Envolvente de Dinero Inteligente

- Incorpora la fuerza de la señal y las confirmaciones del indicador





⸻





2. Gestión del Riesgo

- 2 modos principales :

- Modo de Riesgo Global: TP/SL individual por posición

- Modo Cesta: TP/SL combinado para todas las posiciones (recomendado para negociación en red)

- Control de Drawdown :

- Límite diario de Drawdown

- Límite máximo de reducción

- Sistema de Bloqueo de Capital





⸻





3. Sistema Grid

- Añade nuevas posiciones cuando el precio se mueve en contra de la dirección actual

- Controla el número máximo de operaciones de la parrilla (Max_Grid_Trades )

- 6 modos de cálculo de lotes :

1. Lote Fijo

2. Crecimiento Secuencial

3. Crecimiento Lineal

4. Crecimiento Exponencial

5. Anti-Martingale (reducción de lotes )

6. ATR Adaptativo (basado en la volatilidad )





⸻





4. Sistemas de filtro

- Filtro EMA: Dual EMA (Rápido y Lento )

- Filtro ADX: Filtro de fuerza de tendencia

- RSI Multi-Tiempo: 3 marcos temporales

- Horario de negociación: Control de negociación basado en el tiempo

- Control del margen: Limitación máxima del spread





⸻





🎯 Aspectos destacados del mercado MQL5





Puntos clave de venta

1. Sistema todo en uno - Combina el comercio de tendencias y el comercio de cuadrícula

2. Cuadro de mandos profesional - Muestra datos completos en tiempo real

3. Theme System - Ajuste automático del color de los gráficos

4. Sistema de Recuperación - Restaura posiciones después de reiniciar el EA

5. Análisis Multi-Timeframe - Análisis avanzado del mercado





⸻





🔧 Ajustes importantes del usuario





// Modo de negociación

Allow_Buy = true/false // Habilitar Compra

Allow_Sell = true/false // Activar Venta





// Modo de gestión de riesgo

Use_Basket_Mode = true // Habilitar Modo Cesta (recomendado para grid)

Use_Fix_Lot = true // Usar lote fijo

Fix_Lot_Size = 0.01 // Tamaño del lote





// Negociación en malla

Use_Grid_System = true // Habilitar sistema grid

Max_Grid_Trades = 5 // Máximo de operaciones en la parrilla

Grid_Lot_Mode = GRID_LOT_LINEAR // Modo de cálculo del lote





// Protección de Riesgo

Daily_DD_Limit = 30.0 // Reducción máxima diaria (%)

Max_DD_Limit = 60.0 // Reducción máxima total (%)









⸻





⚠️ Advertencias de riesgo

1. Más adecuado para mercados oscilantes / laterales debido al sistema de rejilla

2. Requiere un margen suficiente para soportar múltiples posiciones

3. Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo en primer lugar

4. Supervise de cerca la reducción de la cesta, especialmente cuando utilice el modo cesta.





⸻





Configuración inicial recomendada

1. Comience con un tamaño de lote fijo pequeño

2. Utilice el Modo Cesta junto con el Sistema de Cuadrícula

3. Establecer Max_Grid_Trades = 3-5

4. Habilite el Límite Diario de Reducción para protección

5. Empezar con Engulfing Preset = STANDARD





⸻





📊 Visualización

- Cuadro de mandos en tiempo real

- Visualización de velas (estilo ASCII )

- Estado de recuperación tras el reinicio del EA

- Ajuste automático del tema





⸻





✅ Resumen





Este EA es adecuado para los comerciantes que buscan:

- Un sistema de comercio totalmente automatizado

- Gestión de riesgos multicapa

- Tanto el comercio de tendencia como el comercio de cuadrícula

- Monitorización del rendimiento en tiempo real





Nota: Los usuarios deben entender completamente cómo funciona el Sistema de Cuadrícula antes de utilizar este EA en una cuenta real, ya que añadir posiciones en contra de la dirección del mercado conlleva un riesgo inherente.





⸻