XAU AutoTrader - Gold Trading Expert Advisor Señal

Visión general

XAU AutoTrader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia de ruptura probada basada en niveles dinámicos de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales.

Características principales

Análisis Multi-Tiempo : Calcula los niveles de soporte/resistencia de los marcos temporales D1, H4, H1, M30 y M15.

: Calcula los niveles de soporte/resistencia de los marcos temporales D1, H4, H1, M30 y M15. Dimensionamiento automático de lotes : Tamaño de posición basado en el riesgo u opción de lote fijo

: Tamaño de posición basado en el riesgo u opción de lote fijo Tope dinámico inteligente : Tope dinámico basado en el porcentaje para bloquear los beneficios

: Tope dinámico basado en el porcentaje para bloquear los beneficios Filtro de noticias : Pausa automáticamente la negociación durante las noticias de gran impacto.

: Pausa automáticamente la negociación durante las noticias de gran impacto. Protección de fin de semana : Cierra posiciones antes del fin de semana para evitar huecos

: Cierra posiciones antes del fin de semana para evitar huecos Filtro de horas de negociación : Horarios de negociación personalizables

: Horarios de negociación personalizables Control de diferencial : Impide la negociación cuando el diferencial es demasiado alto

: Impide la negociación cuando el diferencial es demasiado alto Panel visual: Panel de información en tiempo real con función de arrastrar y soltar

Cómo funciona

El EA identifica los niveles clave de soporte y resistencia utilizando un análisis multi-marco de tiempo. Coloca órdenes pendientes (Buy Stop en resistencia, Sell Stop en soporte) para capturar movimientos de ruptura. Cuando el precio rompe un nivel, la orden se activa con Stop Loss y Take Profit predefinidos basados en cálculos porcentuales.

Configuración recomendada

Símbolo : XAUUSD (Oro)

: XAUUSD (Oro) Marco temporal : H1 (recomendado)

: H1 (recomendado) Depósito mínimo : $200

: $200 Tipo de cuenta : Cuenta de cobertura

: Cuenta de cobertura Broker: Broker de spread bajo recomendado (< 30 puntos)

Parámetros de entrada

Porcentaje de riesgo por operación

Porcentajes de Stop Loss / Take Profit

Configuración de Trailing Stop

Personalización del horario de negociación

Filtro de noticias

Opciones de cierre de fin de semana

Selección de niveles multihorarios

Descargo de responsabilidad

Operar con divisas y oro implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Los resultados mostrados en backtests o capturas de pantalla pueden no reflejar los resultados reales de las operaciones. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Al utilizar este Asesor Experto, usted reconoce que es el único responsable de sus decisiones de trading y de cualquier pérdida o ganancia resultante.