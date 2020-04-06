- EA de panel eficiente para una gestión de órdenes rápida e informada en MT5:





- Órdenes pendientes con un solo clic con visualización instantánea de SL/TP en dinero y distancia, para que conozca el riesgo/objetivo antes de

ejecución.

- Previsualización de P/L en vivo por operación y agregada, que le ayuda a dimensionar y colocar órdenes con confianza.

- Herramientas de gestión rápida: mover/modificar SL/TP, cierre parcial/completo, breakeven y trailing helpers, todo desde un mismo panel.

- Etiquetado de operaciones: establezca un número mágico y un comentario personalizados para realizar un seguimiento de las estrategias y los EA por separado.

- Funciona con órdenes de mercado y pendientes; admite múltiples símbolos y marcos temporales sin desorden en los gráficos.

- Interfaz limpia y ligera diseñada para la velocidad; no requiere indicadores adicionales.

- Precio asequible para hacer accesible el control de operaciones de estilo profesional.













GUÍA DEL USUARIO para "Manual Trade Panel - MQL5 versión 1".

Visión general Manual Trade Panel es un EA de ejecución y gestión manual para MT5. Le permite colocar órdenes de mercado/pendientes, ver SL/TP tanto en precio como en dinero, gestionar posiciones (cierres parciales, BE, trailing), y etiquetar operaciones con su propio Número Mágico. y comentarios, todo desde un mismo panel.

Instalación

1. Copie el archivo EA en MQL5/Experts. 2. Adjuntar el EA a cualquier gráfico, permitir Algo Trading. 3. Si los símbolos están ocultos, habilítelos en Market Watch para que se muestren en el menú desplegable Símbolo.

Entradas (ajustes clave)

- UI: UISize (Pequeño/Mediano/Grande), PanelX, PanelY (posición de la pantalla). - Identidad: MagicNumber (0 = etiqueta manual), OrderComment (estrategia/etiqueta por operación). - Valores por defecto: DefaultLotSize, DefaultSLMoney, DefaultTPMoney, PartialClose1_Percent, PartialClose2_Percent. - Seguimiento: TrailStop_Pips, BE_Buffer_Pips. - Seguimiento CH: CH_ATR_Period, CH_ATR_Multiplier, CH_Lookback. - Avanzado: TimerMilliseconds (refresh), MaxRetries, MaxSpread_Pips, MaxSlippage_Pips.

Disposición del panel y controles

- Símbolo y entrada: Símbolo desplegable; Tamaño de la posición; Precio de entrada (dejar en blanco para mercado, fijar un precio para pendiente). - Riesgo en $ y Precio: Stop Loss ($/Precio) y Take Profit ($/Precio). Las líneas del gráfico reflejan estos valores; arrastre las líneas para actualizar los campos. - Ejecución: COMPRA / VENTA (mercado si la Entrada está en blanco; pendiente si la Entrada está llena). - Parcial y Gestión: - Cerrar X% (dos botones según sus preajustes). - Parcial personalizado (campo lotes + Cerrar lotes). - Parcial. - Trail (distancia pip fija). - CH Trail (trailing on/off basado en ATR). - Conmutación del alcance de cierre: Casilla "Aplicar a todos los símbolos". - Cerrar acciones: Cerrar todo, Cerrar beneficio, Cerrar pérdida. - Estado e información: Línea de estado; Símbolo/Oferta/Demanda; recuento de posiciones y P/L para el símbolo actual; P/L total (todos los símbolos) con con código de colores.

Cómo colocar órdenes

- Mercado: Deje Entrada en blanco, establezca lote y SL/TP (en $ o precio), haga clic en COMPRAR o VENDER. - Pendiente: Introduzca el precio de entrada; fije el SL/TP; pulse COMPRAR (crea un límite/parada de compra basado en el precio frente al precio de venta) o VENDER (límite/parada de venta basado en el precio de venta). stop de venta en función del precio frente a la oferta). - SL/TP por dinero: Introduzca el riesgo/objetivo deseado en $; el precio se calcula automáticamente. Arrastre las líneas SL/TP para ajustarlas visualmente; $ se actualiza. en consecuencia.

Gestión de posiciones

- Cierres parciales: Utiliza % preestablecidos o lotes personalizados; respeta la alternancia "Aplicar a todos los símbolos". - Cierre parcial: Mueve SL a la entrada más el buffer opcional. - Trail: Activa el arrastre de pips fijos usando TrailStop_Pips. - CH Trail: ATR x multiplicador de arrastre con lookback; se activa con el botón CH Trail. - Botones de cierre: Cerrar todo, Cerrar beneficio (sólo con ganancias), Cerrar pérdida (sólo con pérdidas); el alcance sigue a todos los símbolos. conmutar.

Etiquetado y seguimiento

- Número Mágico: Establecer por su estrategia o mantener 0 para las operaciones de etiquetado manual (no se hace todavía). - OrderComment: Texto personalizado para identificar la estrategia/herramienta de origen.

Spread, deslizamiento y comprobaciones de seguridad.

- Protección de spread: Bloquea las entradas si el diferencial supera MaxSpread_Pips. - Protección de deslizamiento: Utiliza MaxSlippage_Pips (autoajustado a puntos). - Validación del nivel de stop: Asegura que SL/TP están en el lado correcto del precio y respetan los niveles de distancia/congelación del broker. Interacciones gráficas

- Líneas horizontales: Entrada, SL, TP. Arrastre para cambiar la posición; el panel actualiza el precio/$ en consecuencia. - Etiquetas: Muestran el precio, el riesgo/objetivo en $ y el % de distancia.

Persistencia

- Guarda el último símbolo, lote, dinero SL/TP utilizado en un archivo de configuración; se carga automáticamente en la siguiente conexión.

Consejos para un flujo de trabajo rápido

- Establezca su lote por defecto y el riesgo de $ en las entradas; a continuación, ajuste sólo el precio o arrastre las líneas. - Utilice la combinación BE + Trail: establezca el búfer BE, pulse Break Even después del movimiento y, a continuación, active Trail o CH Trail. - Para el seguimiento de múltiples símbolos, mantenga desactivada la opción "Aplicar a todos los símbolos" para evitar cierres accidentales en otros lugares.

Pruebas / Validación

- Pruebe siempre primero en la demo. - Si el broker requiere distancias mínimas, establezca SL/TP razonables o déjelos en blanco y ajústelos después del llenado. - Mantenga MaxSpread_Pips realista para el símbolo negociado.

Notas: Ninguna estrategia o rentabilidad está implícita; siempre probar en demo y utilizar una gestión adecuada del riesgo.

