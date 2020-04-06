Manual Trade Panel

EA de panel de operaciones manual

- EA de panel eficiente para una gestión de órdenes rápida e informada en MT5:

- Órdenes pendientes con un solo clic con visualización instantánea de SL/TP en dinero y distancia, para que conozca el riesgo/objetivo antes de
ejecución.
- Previsualización de P/L en vivo por operación y agregada, que le ayuda a dimensionar y colocar órdenes con confianza.
- Herramientas de gestión rápida: mover/modificar SL/TP, cierre parcial/completo, breakeven y trailing helpers, todo desde un mismo panel.
- Etiquetado de operaciones: establezca un número mágico y un comentario personalizados para realizar un seguimiento de las estrategias y los EA por separado.
- Funciona con órdenes de mercado y pendientes; admite múltiples símbolos y marcos temporales sin desorden en los gráficos.
- Interfaz limpia y ligera diseñada para la velocidad; no requiere indicadores adicionales.
- Precio asequible para hacer accesible el control de operaciones de estilo profesional.

Notas: Ninguna estrategia o rentabilidad está implícita; siempre probar en demo y utilizar una gestión adecuada del riesgo.



GUÍA DEL USUARIO para "Manual Trade Panel - MQL5 versión 1".

Visión general
Manual Trade Panel es un EA de ejecución y gestión manual para MT5. Le permite colocar órdenes de mercado/pendientes, ver SL/TP
tanto en precio como en dinero, gestionar posiciones (cierres parciales, BE, trailing), y etiquetar operaciones con su propio Número Mágico.
y comentarios, todo desde un mismo panel.

Instalación

1. Copie el archivo EA en MQL5/Experts.
2. Adjuntar el EA a cualquier gráfico, permitir Algo Trading.
3. Si los símbolos están ocultos, habilítelos en Market Watch para que se muestren en el menú desplegable Símbolo.

Entradas (ajustes clave)

- UI: UISize (Pequeño/Mediano/Grande), PanelX, PanelY (posición de la pantalla).
- Identidad: MagicNumber (0 = etiqueta manual), OrderComment (estrategia/etiqueta por operación).
- Valores por defecto: DefaultLotSize, DefaultSLMoney, DefaultTPMoney, PartialClose1_Percent, PartialClose2_Percent.
- Seguimiento: TrailStop_Pips, BE_Buffer_Pips.
- Seguimiento CH: CH_ATR_Period, CH_ATR_Multiplier, CH_Lookback.
- Avanzado: TimerMilliseconds (refresh), MaxRetries, MaxSpread_Pips, MaxSlippage_Pips.

Disposición del panel y controles

- Símbolo y entrada: Símbolo desplegable; Tamaño de la posición; Precio de entrada (dejar en blanco para mercado, fijar un precio para pendiente).
- Riesgo en $ y Precio: Stop Loss ($/Precio) y Take Profit ($/Precio). Las líneas del gráfico reflejan estos valores; arrastre las líneas
para actualizar los campos.
- Ejecución: COMPRA / VENTA (mercado si la Entrada está en blanco; pendiente si la Entrada está llena).
- Parcial y Gestión:
- Cerrar X% (dos botones según sus preajustes).
- Parcial personalizado (campo lotes + Cerrar lotes).
- Parcial.
- Trail (distancia pip fija).
- CH Trail (trailing on/off basado en ATR).
- Conmutación del alcance de cierre: Casilla "Aplicar a todos los símbolos".
- Cerrar acciones: Cerrar todo, Cerrar beneficio, Cerrar pérdida.
- Estado e información: Línea de estado; Símbolo/Oferta/Demanda; recuento de posiciones y P/L para el símbolo actual; P/L total (todos los símbolos) con
con código de colores.

Cómo colocar órdenes

- Mercado: Deje Entrada en blanco, establezca lote y SL/TP (en $ o precio), haga clic en COMPRAR o VENDER.
- Pendiente: Introduzca el precio de entrada; fije el SL/TP; pulse COMPRAR (crea un límite/parada de compra basado en el precio frente al precio de venta) o VENDER (límite/parada de venta basado en el precio de venta).
stop de venta en función del precio frente a la oferta).
- SL/TP por dinero: Introduzca el riesgo/objetivo deseado en $; el precio se calcula automáticamente. Arrastre las líneas SL/TP para ajustarlas visualmente; $ se actualiza.
en consecuencia.

Gestión de posiciones

- Cierres parciales: Utiliza % preestablecidos o lotes personalizados; respeta la alternancia "Aplicar a todos los símbolos".
- Cierre parcial: Mueve SL a la entrada más el buffer opcional.
- Trail: Activa el arrastre de pips fijos usando TrailStop_Pips.
- CH Trail: ATR x multiplicador de arrastre con lookback; se activa con el botón CH Trail.
- Botones de cierre: Cerrar todo, Cerrar beneficio (sólo con ganancias), Cerrar pérdida (sólo con pérdidas); el alcance sigue a todos los símbolos.
conmutar.

Etiquetado y seguimiento

- Número Mágico: Establecer por su estrategia o mantener 0 para las operaciones de etiquetado manual (no se hace todavía).
- OrderComment: Texto personalizado para identificar la estrategia/herramienta de origen.

Spread, deslizamiento y comprobaciones de seguridad.

- Protección de spread: Bloquea las entradas si el diferencial supera MaxSpread_Pips.
- Protección de deslizamiento: Utiliza MaxSlippage_Pips (autoajustado a puntos).
- Validación del nivel de stop: Asegura que SL/TP están en el lado correcto del precio y respetan los niveles de distancia/congelación del broker.
Interacciones gráficas

- Líneas horizontales: Entrada, SL, TP. Arrastre para cambiar la posición; el panel actualiza el precio/$ en consecuencia.
- Etiquetas: Muestran el precio, el riesgo/objetivo en $ y el % de distancia.

Persistencia

- Guarda el último símbolo, lote, dinero SL/TP utilizado en un archivo de configuración; se carga automáticamente en la siguiente conexión.

Consejos para un flujo de trabajo rápido

- Establezca su lote por defecto y el riesgo de $ en las entradas; a continuación, ajuste sólo el precio o arrastre las líneas.
- Utilice la combinación BE + Trail: establezca el búfer BE, pulse Break Even después del movimiento y, a continuación, active Trail o CH Trail.
- Para el seguimiento de múltiples símbolos, mantenga desactivada la opción "Aplicar a todos los símbolos" para evitar cierres accidentales en otros lugares.

Pruebas / Validación

- Pruebe siempre primero en la demo.
- Si el broker requiere distancias mínimas, establezca SL/TP razonables o déjelos en blanco y ajústelos después del llenado.
- Mantenga MaxSpread_Pips realista para el símbolo negociado.

Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Asesores Expertos
任何交易者的最佳伙伴！ Este EA carga. 1. Puede establecer automáticamente Stop Loss y Take Profit para órdenes sin Stop Loss y Take Profit. 2. Puede beneficiarse de las órdenes en el beneficio después de un cierto rango establecido para proteger los beneficios 3. Puede mover el take-profit y stop-loss Características 1. Puede establecer automáticamente el take-profit y stop-loss para órdenes sin stop-loss y take-profit. 2. Las órdenes con beneficios pueden fijarse en un determinado margen de
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartSMC EA - Barridos de Liquidez Durante más de 10 años en el mercado del oro he observado cómo el precio busca liquidez antes del movimiento real. SmartSMC EA es mi versión destilada de esa ventaja: un motor de barrido de liquidez SMC simple y disciplinado que opera XAUUSD con riesgo limpio y ejecución profesional. ¿Por qué elegir SmartSMC? Porque combina conceptos de dinero inteligente con una automatización sólida como una roca. No tiene que cuestionar el gráfico: conecte el EA, elija su
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Asesores Expertos
¡Cypher King ya está disponible! Cypher King ofrece un rendimiento constante sin trucos. Construido para GBPJPY, fácilmente adaptable a otros pares, y diseñado para prosperar en condiciones reales de mercado. ¿Por qué elegir Cypher King? Precisión impulsada por IA En el corazón de Cypher King se encuentra una poderosa red neuronal que analiza la acción del precio en vivo utilizando una mezcla sincronizada de MACD, RSI, EMAs, Bandas de Bollinger , y más. Sin Martingala, sin tonterías Olvídese de
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Libere el poder de nuestro nuevo EA "Frankenstein" y conquiste el mercado de divisas como nunca antes. Nuestro revolucionario asesor experto combina la fuerza de una estrategia de canal de precios con un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático, permitiéndole navegar por el siempre cambiante mercado con precisión y confianza. ¿Y lo mejor? Durante un tiempo limitado, puede conseguir "Frankenstein" con un asombroso 80% de descuento durante nuestra exclusiva promoción de lanzam
TradeGhost
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Asesores Expertos
Este algoritmo se basa en la estrategia de cuadrícula y realiza una gestión dinámica de las posiciones para que funcione en cuentas de compensación. A diferencia de otros robots, este sistema grid basa sus entradas en el beneficio a lo largo del tiempo del activo en lugar de utilizar pips. Este parámetro es el que corresponde a la "Distancia Media". Puede operar con las 28 divisas principales simultáneamente. Parámetros: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Asesores Expertos
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Mercury MT5 es un Software Automatizado Seguro para el comercio en el mercado Forex e índices. Mercury MT5 Es un sistema de trading avanzado. El sistema es ideal para el mercado consolidado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas inteligentes de promediación. Enfoque de "seguridad ante todo" en el desarrollo. Pruebas de estrés sobre datos históricos para múltiples pares. Tipo de broker: Spread bajo, ejecución rápida, baja c
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
