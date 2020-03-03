Atlas Trend Engine ATE

Motor de Tendencias ATLAS (ATE) v3

Sistema de Trading de Tendencias Multi-Activos de Grado Institucional

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias basado en reglas, diseñado para operadores que valoran una ejecución sólida, un riesgo controlado y la estabilidad a largo plazo en múltiples mercados.

ATE v3 se basa en un marco de validación de mercado multicapa, que garantiza que las operaciones sólo se ejecutan cuando las condiciones generales del mercado, el sesgo direccional y la calidad de ejecución se alinean. Este enfoque reduce significativamente la exposición durante regímenes de mercado desfavorables, al tiempo que permite al sistema participar en tendencias sostenidas.


Señal ATE:

Antes de nada, compruebe los resultados de la señal en directo:ATLAS Trend Engine MT5 Signal

Atlas Trend Engine ETA - Precio con descuento:

El precio se incrementará en $500 después de cada 5 compras o dentro de 30 días, lo que ocurra primero.

Precio final: $25,500.

Filosofía de diseño

ATE v3 no es un sistema de alta frecuencia o de scalping.
Es un motor de tendencia selectivo diseñado para operar durante condiciones de mercado de alta probabilidad, enfatizando la preservación del capital tanto como la captura de oportunidades.

El sistema integra:

  • Calificación del régimen de mercado

  • Sesgo direccional en plazos más largos

  • Ejecución normalizada en función de la volatilidad

  • Controles de riesgo a nivel de cartera

Esta estructura hace que ATE v3 sea adecuado para Forex, Oro y los principales mercados de índices.

Características principales

✔ Validación del mercado en múltiples marcos temporales
✔ Detección avanzada del régimen de tendencias
✔ Filtrado del sesgo direccional mediante una estructura de marcos temporales superiores
✔ Ejecución de operaciones adaptada a la volatilidad
✔ Gestión integrada del riesgo y la exposición
✔ Gestión de beneficios parciales y protección dinámica de las operaciones
✔ Lógica de ejecución sensible a la sesión
✔ Diseñado teniendo en cuenta las normas de riesgo de las empresas de propuestos.

Gestión de riesgos y control de operaciones

ATE v3 incluye mecanismos integrados de protección del capital, tales como

  • Porcentaje fijo de riesgo por operación

  • Límites máximos de exposición de la cartera

  • Protección diaria y semanal contra pérdidas

  • Gestión adaptativa de stops basada en la volatilidad del mercado

Estas funciones ayudan a mantener un comportamiento coherente frente al riesgo en distintos instrumentos y condiciones de mercado.

Mercados y plazos

Mercados recomendados

  • XAUUSD (Oro)

  • NAS100 / US30 (índices)

  • Pares de divisas de tendencia seleccionados (por ejemplo, USDJPY, GBPJPY)

Plazos recomendados

  • H1 (Primario)

  • H4 (configuraciones orientadas a oscilaciones)

Entorno de ejecución

ATE v3 está optimizado para entornos de ejecución estables de bajo spread y funciona mejor con:

  • Corredores ECN o de dispersión bruta

  • Alojamiento VPS para un funcionamiento 24/5

  • Especificaciones de símbolos coherentes

Para quién es este sistema

ATE v3 es adecuado para:

  • Operadores que buscan una operativa sistemática basada en reglas

  • Usuarios centrados en el rendimiento a largo plazo, no en el bombo a corto plazo

  • Operadores de cartera que gestionan múltiples instrumentos

  • Operadores que operan bajo estrictas restricciones de reducción y riesgo

No está diseñado para:

  • Martingala o grid trading

  • Operaciones de scalping de alta frecuencia

  • Intervención manual durante operaciones activas

Notas importantes

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

  • La configuración adecuada del riesgo es esencial.

  • Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarla en vivo.

  • Las condiciones del mercado cambian; la gestión disciplinada del riesgo es obligatoria.

Conclusión

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un sistema de negociación refinado y profesional construido para operadores que priorizan la estructura, la disciplina y la consistencia. Su diseño modular y su proceso de validación multicapa lo convierten en una herramienta fiable para navegar por los mercados en tendencia mientras se mantiene un estricto control del riesgo.



Importante:

Después de la compra, por favor envíe un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Productos recomendados
Tempesta
貴 広 井 上
Asesores Expertos
SCALPING BTC/USD Scalping EA Este es un programa de trading automatizado para monedas virtuales. Señales que se publicarán Par de divisas : BTC/USD con scalping óptimo y ajuste de beneficios. Tamaño del lote: 0.01~. Parámetros. Tamaño del lote: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Esto se utilizará como base para aumentar el número de lotes. Número de lotes: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Número de posiciones: 21 posiciones máximo. Marco temporal : M1 Co
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Asesores Expertos
Glow Beyond Time Bienvenido a una nueva era de trading. Glow Beyond Time no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Basado en un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgo innovadores, lo que te permite operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Onc
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
Asesores Expertos
Candle Bot - es un Asesor Experto (EA) simple y eficaz para el comercio de oro en la plataforma Meta Trader 5. El Experto espera que la barra 1 sea una vela grande y que la barra 2 sea una vela pequeña, entonces abre una posición en la dirección de la vela pequeña. La dirección de la vela pequeña (alcista o bajista) no importa. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO). Marco temporal: M1,M5,M30 Depósito mínimo: $300 (recomendado $1000) Apalancamiento: Cualquiera Tipo de cuenta: Cualquiera(
FREE
Intuition AlgBot
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Intuition Bot - Su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas Intuition Bot es un sistema experto avanzado diseñado para optimizar el proceso de negociación en el mercado Forex. Este bot permite a los operadores de todos los niveles de experiencia gestionar eficazmente sus estrategias de negociación sin centrarse excesivamente en la predicción de beneficios. Gracias a su arquitectura interna mejorada, Intuition Bot puede operar con una amplia gama de pares d
BW Indicators
Sergei Gurov
Indicadores
Una herramienta para crear indicadores Bill Williams Nuestra herramienta ofrece la posibilidad de establecer indicadores Bill Williams en un gráfico con un clic del ratón. - El indicador Awesome Oscillator (AO) ayuda a evaluar la fuerza impulsora de la tendencia. - Indicador Alligator - determina el estado actual de la tendencia y los posibles puntos de entrada y salida. - Indicador Fractals - ayuda a identificar niveles significativos. - Indicador Accelerator Oscillator (AC) - muestra el cambi
FREE
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
TradeForge Pass Prop Firm – EA con IA para superar retos Prop Firm TradeForge Pass Prop Firm es un Asesor Experto (EA) de alta gama para MT5, diseñado para aprobar retos de Prop Firm y gestionar cuentas financiadas con precisión mediante inteligencia artificial y gestión de riesgos avanzada. IA integrada Algoritmos entrenados con datos históricos de Prop Firm y condiciones de mercado en tiempo real para: Analizar acción del precio y volatilidad Adaptarse dinámicamente a los cambios del mer
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Asesores Expertos
THE KRAKEN minará por ti. Contáctame en Telegram [@glownx] para un precio con descuento. Prefiero comprar fuera del marketplace debido a sus altas comisiones. Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Grandes beneficios en marcos de tiempo de 1 a 5 minutos OPTIMIZADO PARA PROP FIRMS (cuentas de evaluación) Antes de usarlo, realiza los cambios recomendados en los parámetros de entrada. Trailing Stop Loss (Stop Loss dinámico): 20 Puntos de ganancia antes de activar el Tr
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA es un asesor experto especializado, desarrollado exclusivamente para el par de divisas   CADJPY   en la temporalidad de   H1 . Su estrategia está diseñada para identificar posibles puntos de giro del mercado, analizando la acción del precio y el momentum. El núcleo de la lógica del EA es un sistema de confirmación multi-indicador. Combina señales de indicadores clásicos, incluyendo el Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) y Average
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT5, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nues
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
Niveles de Velas Anteriores MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores (Niveles OHLC) en diferentes periodos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacciona fuertemente en esos niveles. En el análisis técnico, el usuario p
FREE
Boom Or Bust
Smart Trading Robots Ltd
Asesores Expertos
Experimenta el apasionante mundo del trading con Boom or Bust, el innovador juego de trading para MT5 que lleva tus habilidades al siguiente nivel. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje de trading virtual, donde podrás poner a prueba tus estrategias y sumergirte en el dinámico mundo de los mercados financieros, todo ello sin arriesgar dinero real. Experimenta el apasionante mundo del trading con Boom or Bust, el innovador juego de trading MT5 que lleva tus habilidades al siguiente ni
FREE
Extractors
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investiga
RapidEdge Symbolic Trader
Christopher Andrei Alido
Asesores Expertos
Inteligente. Selectivo. Rentable. La ventaja que has estado esperando. Descripción del producto: RapidEdge Symbolic Trader es un Asesor Experto multisímbolo inteligente diseñado para operadores serios que quieren más que señales aleatorias: quieren resultados. Construido para escanear y filtrar sólo las oportunidades de más alta probabilidad a través de divisas, índices y cripto, esta EA comercia sólo cuando el borde y la alineación de tiempo . Ya sea que esté administrando una cuenta de $ 500 o
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el núcleo del Robot VidyaPearsonFlow se encuentra la síntesis de dos principios clave : la filtración adaptativa del ruido del mercado y el análisis estadístico de las correlaciones entre los principales pares de divisas como EURUSD, GBPUSD y XAUUSD. No se trata simplemente de un algoritmo, sino de un sistema que encarna la armonía del rigor matemático y la flexibilidad necesaria para operar en un entorno de mercado en constante cambio. La esencia del método : Filtración adaptativa: El siste
Universal Pattern Trader
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Universal Pattern Trader EA Una herramienta personalizable para desarrolladores de estrategias y operadores El Universal Pattern Trader (UPT) es un Asesor Experto diseñado para operadores que desean una base sólida sobre la que construir y optimizar. Este EA se basa en una lógica de trading clásica y comprensible, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para crear una estrategia de trading automatizada personalizada. Nota: Este Asesor Experto se proporciona como una herramienta básica.
Vector Gold System
Usamah
Asesores Expertos
Vector Gold System - Asesor Experto Visión general Vector Gold System es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar patrones de velas Doji en oro (XAUUSD). El EA combina el reconocimiento de patrones con la gestión inteligente del riesgo y el filtrado de tendencias para identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad . Ventajas Clave Reconocimiento de patrones El EA detecta automáticamente las velas Doji, que son indicadores fiables
Trade of coefficient
Dmitriy Konogorov
Asesores Expertos
Este experto es adecuado para operar en cualquier par de divisas, y preferiblemente un marco de tiempo superior a 30 minutos. El propio experto utiliza estrategias de tendencias universales o en contra de ellos, su elección. Muchos ajustes se pueden configurar en el panel de trabajo. Hay un panel en el gráfico para la visualización y configuración. Muestra su decisión en el gráfico en forma de iconos y líneas verticales. Sólo hay dos tipos de insignias. El volumen se calcula para el beneficio.
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Asistente de análisis de datos de transacciones: Se trata de una herramienta de análisis estadístico de los datos de las transacciones, y hay muchos gráficos de datos para el análisis y la referencia. Idioma: Admite el cambio de selección de idioma (actualmente admite el reconocimiento activo de chino e inglés sin selección manual). La ventana principal muestra: Visualización del saldo Visualización del total de pérdidas y ganancias Ahora se muestra el importe de pérdidas y ganancias de la posic
FREE
Insider Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Asesores Expertos
Inside Expert Advisor opera en un retroceso después de un movimiento fuerte . Estrategia de negociación El Asesor Experto coloca órdenes pendientes que retroceden tras el precio, para atrapar un retroceso contra la tendencia. EURUSD, TF M15. La primera orden se coloca de acuerdo con las siguientes reglas: Si la vela es alcista en el marco temporal actual, se coloca una orden de venta pendiente; Si la vela es bajista en el marco temporal actual , se coloca una orden de compra pendiente ; La orde
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Asesores Expertos
Presentación de MLTA de Vertice: una solución de negociación de vanguardia En Vertice , creemos firmemente que la información basada en datos puede mejorar significativamente el rendimiento de las operaciones. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) es nuestra estrategia de negociación totalmente automatizada, diseñada para agilizar la toma de decisiones y optimizar la ejecución de operaciones con precisión. Cómo funciona MLTA aprovecha técnicas computacionales avanzadas para identificar el
Multi Timeframe Moving Average Kinvest
Jiri Kafka
Indicadores
Indicador de Media Móvil Multi-Temporalidad Descubra una comprensión más profunda de las tendencias del mercado con el Indicador de Media Móvil Multi-Temporalidad. Esta potente herramienta MQL5 le permite visualizar medias móviles de cinco temporalidades diferentes simultáneamente en un solo gráfico. Obtenga información completa sobre la dinámica de precios desde varias perspectivas sin saturar su espacio de trabajo con múltiples instancias del indicador. Características Clave: Análisis Multi-Te
Session Liquidity Sweeper
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Asesores Expertos
Uso gratuito hasta el 1 de marzo de 2025. 4.000 $ después Plazo: M15 Par de operaciones: GBPUSD Archivo .set en la sección de comentarios El Session Liquidity Sweeper EA es un potente e innovador asesor experto (EA) diseñado para MetaTrader 5 (MT5) que capitaliza los barridos de liquidez y las rupturas de las principales sesiones de negociación: Asia, Londres y Nueva York . Este EA identifica las zonas de liquidez creadas durante estas sesiones y ejecuta operaciones cuando la acción del precio b
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Asesores Expertos
¡Hola! Soy un comerciante profesional con experiencia operando en los mercados de margen de Forex y Moscow Exchange. Operando en total durante aproximadamente 14 años. Durante todo el tiempo de negociación, he adquirido un tremendo conocimiento, experiencia y comprensión de la esencia del mercado. Quiero decirte que para un principiante, el mercado parece un lugar para obtener ganancias fáciles. Pero esto es una ilusión y un gran error. El mercado cambia todo el tiempo, la volatilidad cambia, la
NebulaTrade Genesis MT5
Nick Schueder
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. NebulaTrade Genesis MT5 es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para el comercio preciso US30 durante las horas de mercado de Nueva York. Diseñado tanto para Prop Firm Challenges como para Cuentas Personales , ejecuta de 1 a 4 operaciones de alta calidad al día , asegurando un drawdown bajo y una gestión estratégica del riesgo . A diferencia de mu
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Force Trade X MT5 es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como Period, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada 10 compras, el precio aumentará en 200 $. Se requiere cuenta ECN Finox es un Asesor Experto (EA) que está especializado en el par de divisas AUDUSD y opera basado en datos gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia de negociación de alta frecuencia destinada a sacar provecho de las pequeñas fluctuaciones de precios en el mercado de divisas. Las principales características de Finox incluyen un sofisticado análisis técnico, estrategias precisas de entrada y salida, y una funció
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Otros productos de este autor
Sigma Trend Protocol EA STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
Español SIGMA Trend Protocol EA (MT4) Asesor Experto basado en reglas para XAUUSD (Oro) y GBPJPY . Opera solo cuando se cumplen condiciones predefinidas. Sin martingala, sin grid, sin arbitraje. Compilado EX4 ; sin llamadas a DLL . Resumen Entradas selectivas con confirmaciones en varias capas (régimen, dirección y timing). Riesgo fijo por operación con SL/TP duros , protección diaria/semanal de la equidad y límites de exposición. Tamaño de posición porcentual con sensibilidad a la volatilidad .
MudugEA
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
Presentamos Mudug EA, un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), desarrollado utilizando el lenguaje de programación MQL5. Está diseñado para automatizar sus estrategias de negociación y mejorar su rendimiento comercial. Mudug EA viene con una interfaz fácil de usar que le permite personalizar fácilmente varios aspectos de la estrategia de negociación, tales como la cantidad de entrada, stop loss, y los niveles de toma de beneficios, así como los parámetros de varios indica
MudugEAMT5
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
Presentamos Mudug EA, un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), desarrollado utilizando el lenguaje de programación MQL5. Está diseñado para automatizar sus estrategias de negociación y mejorar su rendimiento comercial. Mudug EA viene con una interfaz fácil de usar que le permite personalizar fácilmente varios aspectos de la estrategia de negociación, tales como la cantidad de entrada, stop loss, y los niveles de toma de beneficios, así como los parámetros de varios indica
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión
Manual Trade Panel
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
EA de panel de operaciones manual - EA de panel eficiente para una gestión de órdenes rápida e informada en MT5: - Órdenes pendientes con un solo clic con visualización instantánea de SL/TP en dinero y distancia, para que conozca el riesgo/objetivo antes de ejecución. - Previsualización de P/L en vivo por operación y agregada, que le ayuda a dimensionar y colocar órdenes con confianza. - Herramientas de gestión rápida: mover/modificar SL/TP, cierre parcial/completo, breakeven y trailing helpe
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario