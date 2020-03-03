Atlas Trend Engine ATE
- Asesores Expertos
- Bashir Abdi Jama
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Motor de Tendencias ATLAS (ATE) v3
Sistema de Trading de Tendencias Multi-Activos de Grado Institucional
ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias basado en reglas, diseñado para operadores que valoran una ejecución sólida, un riesgo controlado y la estabilidad a largo plazo en múltiples mercados.
ATE v3 se basa en un marco de validación de mercado multicapa, que garantiza que las operaciones sólo se ejecutan cuando las condiciones generales del mercado, el sesgo direccional y la calidad de ejecución se alinean. Este enfoque reduce significativamente la exposición durante regímenes de mercado desfavorables, al tiempo que permite al sistema participar en tendencias sostenidas.
Señal ATE:
Antes de nada, compruebe los resultados de la señal en directo:ATLAS Trend Engine MT5 Signal
|
Filosofía de diseño
ATE v3 no es un sistema de alta frecuencia o de scalping.
Es un motor de tendencia selectivo diseñado para operar durante condiciones de mercado de alta probabilidad, enfatizando la preservación del capital tanto como la captura de oportunidades.
El sistema integra:
-
Calificación del régimen de mercado
-
Sesgo direccional en plazos más largos
-
Ejecución normalizada en función de la volatilidad
-
Controles de riesgo a nivel de cartera
Esta estructura hace que ATE v3 sea adecuado para Forex, Oro y los principales mercados de índices.
Características principales
✔ Validación del mercado en múltiples marcos temporales
✔ Detección avanzada del régimen de tendencias
✔ Filtrado del sesgo direccional mediante una estructura de marcos temporales superiores
✔ Ejecución de operaciones adaptada a la volatilidad
✔ Gestión integrada del riesgo y la exposición
✔ Gestión de beneficios parciales y protección dinámica de las operaciones
✔ Lógica de ejecución sensible a la sesión
✔ Diseñado teniendo en cuenta las normas de riesgo de las empresas de propuestos.
Gestión de riesgos y control de operaciones
ATE v3 incluye mecanismos integrados de protección del capital, tales como
-
Porcentaje fijo de riesgo por operación
-
Límites máximos de exposición de la cartera
-
Protección diaria y semanal contra pérdidas
-
Gestión adaptativa de stops basada en la volatilidad del mercado
Estas funciones ayudan a mantener un comportamiento coherente frente al riesgo en distintos instrumentos y condiciones de mercado.
Mercados y plazos
Mercados recomendados
-
XAUUSD (Oro)
-
NAS100 / US30 (índices)
-
Pares de divisas de tendencia seleccionados (por ejemplo, USDJPY, GBPJPY)
Plazos recomendados
-
H1 (Primario)
-
H4 (configuraciones orientadas a oscilaciones)
Entorno de ejecución
ATE v3 está optimizado para entornos de ejecución estables de bajo spread y funciona mejor con:
-
Corredores ECN o de dispersión bruta
-
Alojamiento VPS para un funcionamiento 24/5
-
Especificaciones de símbolos coherentes
Para quién es este sistema
ATE v3 es adecuado para:
-
Operadores que buscan una operativa sistemática basada en reglas
-
Usuarios centrados en el rendimiento a largo plazo, no en el bombo a corto plazo
-
Operadores de cartera que gestionan múltiples instrumentos
-
Operadores que operan bajo estrictas restricciones de reducción y riesgo
No está diseñado para:
-
Martingala o grid trading
-
Operaciones de scalping de alta frecuencia
-
Intervención manual durante operaciones activas
Notas importantes
-
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
-
La configuración adecuada del riesgo es esencial.
-
Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarla en vivo.
-
Las condiciones del mercado cambian; la gestión disciplinada del riesgo es obligatoria.
Conclusión
ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un sistema de negociación refinado y profesional construido para operadores que priorizan la estructura, la disciplina y la consistencia. Su diseño modular y su proceso de validación multicapa lo convierten en una herramienta fiable para navegar por los mercados en tendencia mientras se mantiene un estricto control del riesgo.
Importante:
Después de la compra, por favor envíe un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.