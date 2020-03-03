Motor de Tendencias ATLAS (ATE) v3

Sistema de Trading de Tendencias Multi-Activos de Grado Institucional

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias basado en reglas, diseñado para operadores que valoran una ejecución sólida, un riesgo controlado y la estabilidad a largo plazo en múltiples mercados.

ATE v3 se basa en un marco de validación de mercado multicapa, que garantiza que las operaciones sólo se ejecutan cuando las condiciones generales del mercado, el sesgo direccional y la calidad de ejecución se alinean. Este enfoque reduce significativamente la exposición durante regímenes de mercado desfavorables, al tiempo que permite al sistema participar en tendencias sostenidas.







Señal ATE:

Antes de nada, compruebe los resultados de la señal en directo:ATLAS Trend Engine MT5 Signal

Atlas Trend Engine ETA - Precio con descuento: El precio se incrementará en $500 después de cada 5 compras o dentro de 30 días, lo que ocurra primero. Precio final: $25,500.



Filosofía de diseño

ATE v3 no es un sistema de alta frecuencia o de scalping.

Es un motor de tendencia selectivo diseñado para operar durante condiciones de mercado de alta probabilidad, enfatizando la preservación del capital tanto como la captura de oportunidades.

El sistema integra:

Calificación del régimen de mercado

Sesgo direccional en plazos más largos

Ejecución normalizada en función de la volatilidad

Controles de riesgo a nivel de cartera

Esta estructura hace que ATE v3 sea adecuado para Forex, Oro y los principales mercados de índices.

Características principales

✔ Validación del mercado en múltiples marcos temporales

✔ Detección avanzada del régimen de tendencias

✔ Filtrado del sesgo direccional mediante una estructura de marcos temporales superiores

✔ Ejecución de operaciones adaptada a la volatilidad

✔ Gestión integrada del riesgo y la exposición

✔ Gestión de beneficios parciales y protección dinámica de las operaciones

✔ Lógica de ejecución sensible a la sesión

✔ Diseñado teniendo en cuenta las normas de riesgo de las empresas de propuestos.

Gestión de riesgos y control de operaciones

ATE v3 incluye mecanismos integrados de protección del capital, tales como

Porcentaje fijo de riesgo por operación

Límites máximos de exposición de la cartera

Protección diaria y semanal contra pérdidas

Gestión adaptativa de stops basada en la volatilidad del mercado

Estas funciones ayudan a mantener un comportamiento coherente frente al riesgo en distintos instrumentos y condiciones de mercado.

Mercados y plazos

Mercados recomendados

XAUUSD (Oro)

NAS100 / US30 (índices)

Pares de divisas de tendencia seleccionados (por ejemplo, USDJPY, GBPJPY)

Plazos recomendados

H1 (Primario)

H4 (configuraciones orientadas a oscilaciones)

Entorno de ejecución

ATE v3 está optimizado para entornos de ejecución estables de bajo spread y funciona mejor con:

Corredores ECN o de dispersión bruta

Alojamiento VPS para un funcionamiento 24/5

Especificaciones de símbolos coherentes

Para quién es este sistema

ATE v3 es adecuado para:

Operadores que buscan una operativa sistemática basada en reglas

Usuarios centrados en el rendimiento a largo plazo , no en el bombo a corto plazo

Operadores de cartera que gestionan múltiples instrumentos

Operadores que operan bajo estrictas restricciones de reducción y riesgo

No está diseñado para:

Martingala o grid trading

Operaciones de scalping de alta frecuencia

Intervención manual durante operaciones activas

Notas importantes

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

La configuración adecuada del riesgo es esencial.

Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarla en vivo.

Las condiciones del mercado cambian; la gestión disciplinada del riesgo es obligatoria.

Conclusión

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 es un sistema de negociación refinado y profesional construido para operadores que priorizan la estructura, la disciplina y la consistencia. Su diseño modular y su proceso de validación multicapa lo convierten en una herramienta fiable para navegar por los mercados en tendencia mientras se mantiene un estricto control del riesgo.





Importante:



Después de la compra, por favor envíe un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.



