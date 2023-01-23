Supply and Demand Monster MT4
- Indicadores
- Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Las zonas de oferta ydemandason el núcleode la negociación de la oferta y la demanda. Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación.
Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración