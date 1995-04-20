Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Versión 5.10)

El Speed Trend Matrix (STM) es un sistema de trading integral encapsulado en un solo indicador. A diferencia de los osciladores estándar que simplemente muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa, el STM analiza la "velocidad" del movimiento del precio en relación con la volatilidad del mercado (ATR). No solo identifica la dirección de la tendencia, sino también la fuerza detrás del movimiento, filtrando los períodos "planos" de baja inercia donde los traders a menudo quedan atrapados en movimientos erráticos.

Esta herramienta está diseñada para traders que requieren una hoja de ruta completa para cada operación. No solo proporciona una señal de entrada, sino que calcula y proyecta automáticamente los niveles sugeridos de Stop Loss y Take Profit directamente en su gráfico, basándose en el estilo de trading que haya seleccionado.

Filosofía Central

El indicador separa el comportamiento del mercado en tres zonas distintas basadas en la velocidad del precio:

  • UpZone (Verde): Hay una fuerte inercia alcista.

  • DownZone (Rojo): Hay una fuerte inercia bajista.

  • FlatZone (Gris): El precio carece de la velocidad para sostener una tendencia. Este filtro le ayuda a mantenerse fuera de los mercados laterales o volátiles sin dirección.

Características Clave

1. Cuatro Estrategias Dinámicas de Salida La característica destacada del STM v5 es su adaptabilidad. Puede alternar entre cuatro modos de cálculo diferentes para adaptarse a su estilo de trading específico:

  • Mode ATR (Basado en la Volatilidad): El enfoque clásico. Ajusta el Stop Loss y el Take Profit en función de la volatilidad actual del mercado. Ideal para el day trading y el swing trading.

  • Mode Structure (Dinero Inteligente/Estructura): Coloca el Stop Loss detrás de los recientes Swing Highs o Swing Lows. Está diseñado para traders de Acción del Precio (Price Action) que buscan ocultar los stops detrás de la estructura del mercado.

  • Mode Candle (Francotirador): Un modo de alto riesgo y alta recompensa. Establece stops ajustados basados en los extremos de la mecha de la vela de señal. Ideal para capturar el comienzo de una explosión de inercia con una alta relación Riesgo:Recompensa.

  • Mode Fixed (Scalper/Puntos Fijos): Utiliza valores de puntos fijos para SL y TP. Más adecuado para el scalping en marcos de tiempo inferiores con características de activos conocidas.

2. Gestión de Operaciones en el Gráfico Cuando se detecta una señal válida, el indicador dibuja:

  • Flecha de Entrada: Confirmación visual del cambio de tendencia.

  • Línea SL (Punto Rojo): El nivel de precio exacto para su stop loss.

  • Línea TP (Línea Azul Discontinua): El nivel objetivo de ganancia calculado.

3. Filtrado Avanzado Para aumentar aún más la calidad de la señal, el STM incluye:

  • Filtro Multi-Marco Temporal (MTF): Verifica un marco temporal superior (por ejemplo, H1 o H4) para asegurar que está operando en la dirección de la tendencia macro.

  • Requisito de Estructura: Un filtro opcional que obliga al indicador a esperar una estructura Pivot Low/High válida antes de señalar, reduciendo las entradas durante picos erráticos.

4. Panel de Rendimiento La transparencia es vital. El panel en pantalla rastrea el rendimiento histórico de la configuración actual en el gráfico, mostrando:

  • Señales Totales

  • Ganancias vs. Pérdidas

  • Porcentaje de Tasa de Ganancia (Win Rate)

  • Puntos Netos Obtenidos (Net Points)

Cómo Operar

  1. Analice la Matriz: Busque que el histograma cambie de Gris (Plano) a Verde (Compra) o Rojo (Venta).

  2. Espere la Flecha: Confirme la señal con la flecha impresa.

  3. Ejecute: Entre en la operación y establezca su SL/TP exactamente donde se dibujan las líneas del indicador.

  4. Gestione: Permita que la operación se desarrolle en función de las probabilidades matemáticas definidas por las estadísticas del panel.

Resumen de Parámetros

  • Strategy Settings: Ajuste el período ATR y los Umbrales de Velocidad (Speed Thresholds) para ajustar la sensibilidad de la señal.

  • Exit Strategy: Elija entre los modos ATR, Structure, Fixed o Candle, y ajuste los Multiplicadores/Relaciones de Recompensa.

  • Filters: Habilite/Deshabilite el filtrado MTF y elija el Marco Temporal Superior específico.

  • Visuals: Personalice la longitud de las líneas, los colores y alterne la visualización del panel.

  • Alerts: Se incluye un conjunto completo de alertas (Ventana emergente, Notificación móvil, Correo electrónico, Sonido y Voz).


Los compradores de este producto también adquieren
