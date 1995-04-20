Star arrows

Star flechas indicador no es repintar flecha sindicator.

es sutable para el comerciante experimentado y principiantes.

funciona todos los plazos y todos los pares.

facil de usar.da flechas estrella superior e inferior.

si la flecha hacia arriba el precio que es vender señales.

si las flechas por debajo de los precios que es la señal de compra.

cnt es el numero de barras hacia atras y se establece por defecto en 1000.

se puede aumentar segun los numeros de barras de los graficos.