FTU Auto Trade Panel Ats15

FTU Auto Trade con Panel Gráfico Mt5 (versión básica)





Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo

Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios

EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial

Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas

Características:

Grupos de lotes - Permite cambiar rápidamente a varios modelos de riesgo

Gestión de Tp, Parcial y SL

Múltiples Tiempos de No Negociación - Varias entradas de tiempo para detener el EA de la negociación durante las noticias, la apertura del mercado

Restricción del tamaño del lote - Entradas para varios productos para restringir el exceso de operaciones o errores en el tamaño del lote.





Uso:

Establezca el tamaño del lote, la dirección, y cuando esté listo para abrir posiciones, seleccione ON. Cada botón tiene un cambio a la siguiente opciónAsegúrese de poner OFF cuando cierre posiciones, de lo contrario el EA abrirá operaciones poco después.

Cuando use exit% ajuste la direccion a NONE, seleccione % retrace exit value, y seleccione ON.

El propósito es ayudar a los operadores con la entrada y gestión de posiciones, un panel en el gráfico con varios botones para mejorar la capacidad de negociación.