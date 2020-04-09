FTU Auto Trade Panel Ats15
- Utilidades
- James Erasmus
- Versión: 1.15
FTU Auto Trade con Panel Gráfico Mt5 (versión básica)
Este EA mejorará su trading, reducirá la carga de trabajo y mejorará la gestión del riesgo
- Ajuste el tamaño del lote, la entrada basada en el mercado o por la entrada de precios
- EA gestionará la entrada, stop loss, cierre parcial y ajustar stop loss después de tp1, parcial
- Pruebe en demo para estar seguro de todas las características y entradas
Características:
- Grupos de lotes - Permite cambiar rápidamente a varios modelos de riesgo
- Gestión de Tp, Parcial y SL
- Múltiples Tiempos de No Negociación - Varias entradas de tiempo para detener el EA de la negociación durante las noticias, la apertura del mercado
- Restricción del tamaño del lote - Entradas para varios productos para restringir el exceso de operaciones o errores en el tamaño del lote.
Uso:Establezca el tamaño del lote, la dirección, y cuando esté listo para abrir posiciones, seleccione ON. Cada botón tiene un cambio a la siguiente opción
Asegúrese de poner OFF cuando cierre posiciones, de lo contrario el EA abrirá operaciones poco después.
Cuando use exit% ajuste la direccion a NONE, seleccione % retrace exit value, y seleccione ON.
El propósito es ayudar a los operadores con la entrada y gestión de posiciones, un panel en el gráfico con varios botones para mejorar la capacidad de negociación.
Utilícelo en cualquier marco temporal, producto/par, sin repago/sin problemas de interfaz de usuario, carga rápida.