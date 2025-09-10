Elsna Moving Average

Este es unindicador personalizado de MT4 llamado "Elsna Moving Average". Trazatres medias móviles (MA1, MA2) en el gráfico con periodos, desplazamientos, métodos y precios aplicados personalizables.

  • MA1 y MA2 se pueden utilizar opcionalmente para crearáreas de relleno ( histograma-como el sombreado) sobre la base de una configuración de color de relleno

  • Puedemostrar u ocultar cada MA individualmente .

  • El indicador está diseñado para laidentificación y visualización de tendencias, ayudando a los operadores a ver las relaciones MA y las potenciales zonas de soporte/resistencia.


¡buena suerte y feliz trading!

sholasakib
24
sholasakib 2025.09.10 21:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Raymond Edusei
1400
Respuesta del desarrollador Raymond Edusei 2025.09.11 06:25
thank you
Respuesta al comentario