Elsna Moving Average
- Indicadores
- Raymond Edusei
- Versión: 1.21
- Actualizado: 5 diciembre 2025
Este es unindicador personalizado de MT4 llamado "Elsna Moving Average". Trazatres medias móviles (MA1, MA2) en el gráfico con periodos, desplazamientos, métodos y precios aplicados personalizables.
MA1 y MA2 se pueden utilizar opcionalmente para crearáreas de relleno ( histograma-como el sombreado) sobre la base de una configuración de color de relleno
Puedemostrar u ocultar cada MA individualmente .
El indicador está diseñado para laidentificación y visualización de tendencias, ayudando a los operadores a ver las relaciones MA y las potenciales zonas de soporte/resistencia.
¡buena suerte y feliz trading!
