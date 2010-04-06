Elsna ATR

Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 4 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto:

  1. Visualización del Average True Range (ATR)

    • Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14).

    • Puede mostrar el valor enpips o unidades de precio.

Temporizador de cuenta atrás de velas

  • Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual.

  • Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado está tranquilo.

Este indicador ayuda a los operadores a medir rápidamente lavolatilidad del mercado ( a través del ATR) yla precisión del tiempo ( a través del temporizador de velas) de un vistazo, sin saturar el gráfico. Es especialmente útil para los scalpers y los operadores intradía que dependen de la volatilidad y la sincronización de las velas para entrar y salir.
Productos recomendados
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Indicadores
Botón Heiken Ashi Heiken-Ashi , a menudo deletreado Heikin-Ashi, es una palabra japonesa que significa "Barra Promedio". El enfoque Heiken-Ashi puede utilizarse junto con los gráficos de velas para detectar tendencias de mercado y prever precios futuros. Es útil para facilitar la lectura de los gráficos de velas y analizar patrones. Los operadores pueden utilizar los gráficos Heiken-Ashi para determinar cuándo permanecer en las operaciones mientras la tendencia continúa y cerrar las operaciones
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicadores
Proporcionamos indicadores adaptados para satisfacer mejor sus necesidades de trading >> MT Magical << MT Supply Demand : Es un indicador creado para encontrar la oferta y la demanda, que serán importantes niveles de soporte y resistencia para el precio. Zona de oferta es una zona donde el precio ha alcanzado, a menudo se resiste. En otras palabras, cuando el precio alcanza esta zona, habrá más poder de venta para empujar el precio hacia abajo. Zona de Demanda es una zona donde el preci
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Sm Ichimoku Scanner
Steeve Christian Martol
5 (5)
Indicadores
El indicador Multi Time Frame actúa como un escáner basado en el sistema de trading Ichimoku. El resultado se muestra en un tablero. Esto le ayuda a hacerse "de un vistazo" una imagen mental del Sistema sin tener que abrir el gráfico. Se pueden observar hasta 10 Divisas. Elementos Escaneados Y Leyenda "KUMO Futur" - Verde : El Kumo Futur es alcista. "KUMO Futur" - Rojo : El Kumo Futur es bajista. "PRICE Cross KJ" - Verde : El precio está por encima del Kijun Sen. "PRICE Cross KJ" - Rojo : El pre
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicadores
El Zig Zag 123 nos indica cuándo es más probable que se produzca una inversión o una continuación al observar el cambio en la oferta y la demanda. Cuando esto sucede, aparece un patrón característico conocido como 123 (también conocido como ABC), que a menudo rompe en dirección a un mínimo más alto o a un máximo más bajo. Se han añadido niveles de Stop Loss y Take Profit. Hay un panel que muestra el rendimiento global de sus operaciones para si usted fuera a utilizar estos niveles de stop loss
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
TrendXpert Indicator
Samuel Ayienda Omanga
Indicadores
Indicador TrendXpert v1.02 - Domine la tendencia, opere con precisión Visión general TrendXpert v1.02 es una herramienta de precisión creada para operadores serios que desean mantenerse en el lado correcto del mercado. Diseñada específicamente para los marcos temporales de 4H, 1H y 30M, le ayuda a identificar condiciones de tendencia de alta probabilidad y le proporciona señales de operación oportunas y claras, sin confusión ni desorden. Novedades de la v1.02 Detección de tendencias mejorada :
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
QualifiedEngulfing - es la versión gratuita del indicador ProEngulfing ProEngulfing - es la versión de pago del indicador Advance Engulf, descárguela aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la de pago de ProEngulfing ? La versión gratuita tiene la limitación de un solo señal por día. Presentamos QualifiedEngulfing - Su indicador profesional de patrones Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con QualifiedEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identifica
FREE
The Day Scalping System
Anton Iudakov
3 (5)
Indicadores
Indicador de scalping. Tiene en cuenta la volatilidad, el movimiento del precio en el intervalo local y la dirección de la tendencia actual. Marco temporal recomendado - M5. Ventajas: La baja volatilidad cuando aparece una señal asegura un movimiento mínimo contra una posición abierta. El indicador no redibuja sus señales. Hay señales de alerta. Es una gran herramienta para el day trading. Ajustes: Nombre Descripción Período Período del indicador Rango de cada barra en el periodo (pp.) El tamañ
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicadores
Tipu Heikin-Ashi Panel es la versión modificada del indicador original Heiken Ashi publicado por MetaQuotes aquí . Una versión profesional de este indicador está disponible aquí . Características Un Panel fácil de usar que muestra la tendencia Heiken Ashi del marco de tiempo seleccionado. Alertas personalizables de Compra/Venta, alertas push, alertas por email, o alertas visuales en pantalla. Panel Personalizable. El panel puede moverse a cualquier lugar del gráfico o minimizarse para disponer
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicadores
Este indicador muestra los puntos pivote en el gráfico, incluidos los valores históricos, y admite muchos modos de cálculo para los puntos pivote y los niveles S/R. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Traza niveles históricos para backtesting Permite seleccionar el marco temporal de referencia Implementa diferentes modos de cálculo de Puntos Pivote Implementa diferentes modos de cálculo de SR Colores y tamaños personalizables Modos
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ . Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días. Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York. Guía Idea de estrategia de entrada: Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York) Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading) Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimi
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Indicadores
El indicador muestra niveles   redondos   en el gráfico. También se denominan niveles   psicológicos , bancarios o de jugadores importantes. En estos niveles, hay una verdadera pelea entre alcistas y bajistas, la acumulación de muchos pedidos, lo que conduce a una mayor volatilidad. El indicador se ajusta   automáticamente   a cualquier instrumento y período de tiempo. Cuando el   nivel 80   se rompe y luego se prueba,   compramos . Cuando el   nivel 20   se rompe y luego se prueba,   vendemos
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Descubra el poder de la precisión y la eficacia en sus operaciones con el indicador MT4 "Super Auto Fibonacci ". Esta herramienta de vanguardia está meticulosamente diseñada para mejorar su análisis técnico, proporcionándole información valiosa para tomar decisiones de trading informadas. Características principales: Análisis Fibonacci Automatizado: Diga adiós a la molestia del dibujo manual de retrocesos y extensiones de Fibonacci. "Super Auto Fibonacci" identifica y traza instantáneamente los
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicadores
Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros - Su Clave para Reconocer los Cambios de Tendencia Libere el poder del reconocimiento de patrones con el "Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros". Esta herramienta de vanguardia, diseñada para MetaTrader, es su aliado de confianza para identificar uno de los patrones gráficos más poderosos del análisis técnico. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este indicador simplifica el proceso de detectar el patrón Cabeza y Hombros, permitiéndo
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Elsnaray Colors n Lines
Raymond Edusei
Utilidades
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior del siguiente rectángulo /zone Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precio fijo: Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente). Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla. Estilo: Alternan
FREE
Elsna ATR MT5
Raymond Edusei
Indicadores
Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 5 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto: Visualización del Average True Range (ATR) Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14). Puede mostrar el valor en pips o unidades de precio . Temporizador de cuenta atrás de velas Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado es
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL5 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
Elsna Moving Average MT5
Raymond Edusei
3 (1)
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza **dos medias móviles** en el gráfico de precios: **Dos MAs principales (Rápida y Lenta)**: Estos se muestran como líneas (azul y rojo) con un relleno de color entre ellos. El relleno representa visualmente la brecha entre estas dos medias móviles. Los operadores pueden utilizar este indicador para: - Identificar la dirección de la tendencia (cuando las líneas se apilan en orden) - Detectar posibles señales de cruce (cuando las líneas se cruzan entre sí) - M
FREE
Elsna Panel MT5
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT5, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilidades
Este código MQL4 es un indicador personalizado que dibuja múltiples rectángulos de colores en un gráfico, espaciados por una distancia definida pip, y proyectado en el futuro. He aquí un breve desglose: Propósito: Dibuja varios rectángulos horizontales (zonas) a partir de un precio especificado. Los rectángulos están separados verticalmente por una distancia de pips. Los colores alternan entre PrimerColor y SegundoColor . Los rectángulos pueden ser dibujados detrás de las velas y opcionalmente r
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL4 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Utilidades
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone ahora puede seleccionar anclaje manual donde usted pone su propio precio inicial deseado ejemplo , 145 , para usdjpy o 3000 para el oro 1.15000 para eurusd y cualquier otro Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos: Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índi
FREE
Elsna Panel
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT4, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este código MQL4 es un indicador personalizado que dibuja múltiples rectángulos de colores en un gráfico, espaciados por una distancia definida pip, y proyectado en el futuro. He aquí un breve desglose: Propósito: Dibuja varios rectángulos horizontales (zonas) a partir de un precio especificado. Los rectángulos están separados verticalmente por una distancia de pips. Los colores alternan entre PrimerColor y SegundoColor . Los rectángulos pueden ser dibujados detrás de las velas y opcionalmente r
FREE
Elsna Moving Average
Raymond Edusei
Indicadores
Este es un indicador personalizado de MT4 llamado "Elsna Moving Average". Traza tres medias móviles (MA1, MA2) en el gráfico con periodos, desplazamientos, métodos y precios aplicados personalizables. MA1 y MA2 se pueden utilizar opcionalmente para crear áreas de relleno ( histograma-como el sombreado) sobre la base de una configuración de color de relleno Puede mostrar u ocultar cada MA individualmente . El indicador está diseñado para la identificación y visualización de tendencias , ayudando
FREE
Elsna Alert MT5
Raymond Edusei
Utilidades
Elsna Alert (MT5 EA) es un Asesor Experto ligero que supervisa su cuenta de operaciones en tiempo real y le avisa cada vez que se abre o se cierra una operación. Utiliza el evento OnTradeTransaction incorporado en MetaTrader 5 para detectar instantáneamente cualquier nueva operación ejecutada -manual o automatizada- y reproduce un sonido personalizado para cada evento. Puede elegir si rastrea todos los símbolos o sólo el símbolo del gráfico . Características principales: Alerta sonora instantáne
FREE
Elsna Alert
Raymond Edusei
Utilidades
Elsna Alert (MT4 EA) es un Asesor Experto ligero que supervisa su cuenta de operaciones en tiempo real y le avisa cada vez que se abre o se cierra una operación. Utiliza el evento OnTradeTransaction incorporado en MetaTrader 5 para detectar instantáneamente cualquier nueva operación ejecutada -manual o automatizada- y reproduce un sonido personalizado para cada evento. Puede elegir si rastrea todos los símbolos o sólo el símbolo del gráfico . Características principales: Alerta sonora instantáne
FREE
Elsna Dashboard
Raymond Edusei
Utilidades
Se trata de un **indicador MT4 llamado "Cuadro de mandos Elsna "**, diseñado como **cuadro de mandos de control**. Sus funciones principales son : **1. Visualización del cuadro de mando** * Muestra información clave de la cuenta : * Saldo y Patrimonio * Ganancias/Pérdidas flotantes * Pips flotantes * Número de operaciones abiertas * Spread * Tamaño total del lote * Duración de la operación más antigua * Posiciona automáticamente y codifica por colores estos valores. **2. Alertas de Operacio
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario