Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 4 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto:

Visualización del Average True Range (ATR) Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14).

Puede mostrar el valor enpips o unidades de precio.

Temporizador de cuenta atrás de velas

Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual.

Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado está tranquilo.

Este indicador ayuda a los operadores a medir rápidamente la

( a través del ATR) y