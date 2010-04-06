Elsna ATR
- Indicadores
- Raymond Edusei
- Versión: 2.0
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 4 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto:
-
Visualización del Average True Range (ATR)
-
Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14).
-
Puede mostrar el valor enpips o unidades de precio.
-
Temporizador de cuenta atrás de velas
-
Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual.
-
Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado está tranquilo.