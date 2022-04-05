ElsnaRay Color n Lines

es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone

ahora puede seleccionar anclaje manual

donde usted pone su propio precio inicial deseado

ejemplo , 145 , para usdjpy

o 3000 para el oro

1.15000 para eurusd y cualquier otro

Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos:

Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente).

Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips de alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla.

Estilo: Alternando PrimerColor / SegundoColor , relleno opcional y "dibujar detrás de velas".

Líneas de proyección: Línea horizontal punteada opcional sobre cada rectángulo en la parte superior + 2×altura.

Comportamiento: Se actualiza en su lugar (sin parpadeo), elimina objetos obsoletos, y puede limpiar todos sus objetos en la separación.

Controles: Entradas para recuentos, paso/altura, colores, relleno/atrás, barras de proyección y limpieza.



