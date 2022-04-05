ElsnaRay Color n Lines
- Utilidades
- Raymond Edusei
- Versión: 2.60
- Actualizado: 25 noviembre 2025
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone
ahora puede seleccionar anclaje manual
donde usted pone su propio precio inicial deseado
ejemplo , 145 , para usdjpy
o 3000 para el oro
1.15000 para eurusd y cualquier otro
Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos:
Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente).
Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips de alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla.
Estilo: Alternando PrimerColor / SegundoColor , relleno opcional y "dibujar detrás de velas".
Líneas de proyección: Línea horizontal punteada opcional sobre cada rectángulo en la parte superior + 2×altura.
Comportamiento: Se actualiza en su lugar (sin parpadeo), elimina objetos obsoletos, y puede limpiar todos sus objetos en la separación.
Controles: Entradas para recuentos, paso/altura, colores, relleno/atrás, barras de proyección y limpieza.