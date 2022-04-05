ElsnaRay Color n Lines

es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone

ahora puede seleccionar anclaje manual

donde usted pone su propio precio inicial deseado

ejemplo , 145 , para usdjpy

o 3000 para el oro

1.15000 para eurusd y cualquier otro

Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos:

  • Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente).

  • Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips de alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla.

  • Estilo: Alternando PrimerColor / SegundoColor , relleno opcional y "dibujar detrás de velas".

  • Líneas de proyección: Línea horizontal punteada opcional sobre cada rectángulo en la parte superior + 2×altura.

  • Comportamiento: Se actualiza en su lugar (sin parpadeo), elimina objetos obsoletos, y puede limpiar todos sus objetos en la separación.

  • Controles: Entradas para recuentos, paso/altura, colores, relleno/atrás, barras de proyección y limpieza.


Productos recomendados
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilidades
Creo que todo el mundo conoce una regla de administración de dinero como"Caja fuerte". Para aquellos que no saben, la Caja fuerte implica el cierre de la mitad de la posición después de que el beneficio de la transacción se haya nivelado con el Tamaño de la parada. Por lo tanto, incluso si el precio se invierte y se aferra al Stop, Ya no perderá dinero, ya que se obtuvo exactamente el mismo Tamaño de beneficio al cerrar una parte de la posición anteriormente. Safety Advisor tiene solo una conf
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
FREE
Countdown Bar Timer
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cronómetro de cuenta regresiva hasta el cierre del bar, + estado de progreso %:  #1 utilidad multifuncional :   66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta   |    versión MT5 En la configuración del indicador, puedes ajustar: Marco temporal para el cálculo; true / false: Opción de marco temporal superior (siguiente al usado actualmente: M15->M30, H4->D1...) Posición: 1 = Esquina inferior izquierda; 2 = Esquina inferior derecha; 3 = Esquina superior izqu
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión ligera de OneClickWonder. Tiene una limitación de tamaño de lote (0,01 ) y también la dirección del comercio (sólo VENTA ) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo , proporcionando: - Trailing Stop individual o de cesta - Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente) - Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desd
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilidades
Este sencillo pero útil script calcula el lote en % del depósito. Es indispensable para la gestión del riesgo. Sólo hay un parámetro personalizable: MaxRisk - riesgo en % para el cálculo del lote. El producto funciona como un script estándar. Ejecútelo una vez en un gráfico apropiado y comience a operar utilizando el valor del lote calculado. ¡Genio es la simplicidad! ¡Feliz trading!
FREE
Boleta Easy Trade Mt4
Silvio Garcia Wohl
Utilidades
Al ejecutar una orden, ya sea a través del ticket de Metatrader en un ordenador o de la app de Metatrader en un dispositivo móvil, ya sea manual o pendiente, Easy Trade establecerá automáticamente los niveles de take profit y stop loss, así como una orden limitada con sus respectivos niveles de take profit y stop loss. Sigue la estrategia de negociación para el mercado abierto (US30, US100, US500), pero puede aplicarse a cualquier activo del mercado.
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilidades
Utilidad de gestión de órdenes de mercado y comprobador de estrategias en una sola solución. El software está dotado de una interfaz sencilla e intuitiva, con gestión del riesgo en lotes, pero también en dinero o porcentaje. Gestión de la posición de mercado a través de BE y la división de los beneficios y el seguimiento de los beneficios en dinero y porcentaje. También utilizable para el sistema MT4 BactTest con 4 velocidades diferentes.
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL4 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
GS spread
Aleksander Gladkov
Indicadores
El indicador calcula el spread actual para cada tick utilizando la fórmula Spread=(ASK-BID)/Punto. Calendario de los cambios en los límites del spread a lo largo del marco temporal mostrado en una ventana separada desde la fecha de adhesión del indicador. Se muestran dos líneas correspondientes a los valores mínimo y máximo del spread. La ventana del indicador se autoajusta en función de los valores mínimo y máximo desde el momento de su lanzamiento. Los valores mínimo y máximo para todo el peri
FREE
Tipu Panel
Kaleem Haider
4.88 (8)
Utilidades
La serie Tipu Panel es un conjunto de indicadores innovadores creados para consolidar indicadores en forma de panel. Como operador, los indicadores pueden crear fácilmente un grupo en el gráfico y distraerle de la visión general. También pueden resultar abrumadores y visualmente agotadores. Tipu Panel simplifica esto mostrando cada indicador en un hermoso panel en forma de caja. Puede personalizar el panel para mostrar señales de indicadores para múltiples marcos de tiempo y también para cambiar
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilidades
Auto Close es un asesor experto que puede ayudarle con sus reglas de gestión de dinero y riesgo. El EA puede monitorear su Balance, Equidad, Margen, Ganancia Global y Pérdida Global y alertarlo en caso de que alguno de estos alcance un umbral especificado. Esta versión Demo tiene las funciones de Notificación y Cierre desactivadas, la versión completa se puede encontrar en https://www.mql5.com/en/market/product/29141 ¿Cómo funciona? Cargue el EA de Cierre Automático en el gráfico y establezca l
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilidades
SX Theme Setter está pensado para cambiar la apariencia del gráfico en 2 modos: - Modo de fondo degradado: En este modo, el indicador crea un fondo degradado para el gráfico. El usuario puede seleccionar los colores, los pasos y el tipo de degradado. - Tema de color: El modo de tema de color ofrece más de 50 temas de color diferentes incorporados que pueden seleccionarse de una lista. La mayoría de estos temas se han convertido a partir de temas de color oficiales de plataformas de negociación
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilidades
OvertradeShield – EA utilitario para prevenir el sobretrading en trading discrecional ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer “solo una operación más” en tu trading discrecional? OvertradeShield es un EA utilitario que limita y alerta automáticamente las entradas basándose en las ganancias y pérdidas realizadas, apoyando tus reglas de trading y disciplina mental. Es ideal para quienes desean controlar sus resultados diarios, evitar el sobretrading y aplicar rigurosamente las reglas de ganancias
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilidades
Constructor es una herramienta conveniente para crear, (construir estrategias) probar y aplicar estrategias e ideas de negociación, así como probar y utilizar indicadores separados y sus grupos. Constructor incluye módulos de apertura, cierre, seguimiento de operaciones, promediación y recuperación, así como varias opciones de negociación con y sin promediación y martingala. Puede conectar hasta 10 indicadores externos diferentes. Encontrará las instrucciones detalladas en el archivo pdf adjunto
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilidades
VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 5] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilidades
Profitstat es un indicador gratuito que escanea el historial y lo visualiza en el gráfico. La versión gratuita muestra el número de operaciones y el beneficio obtenido durante el días de hoy y de ayer. La información se actualiza con cada cierre de la operación. Simplemente adjunte el indicador al gráfico y verá la información sobre la cuenta de trading independientemente del símbolo y período de tiempo.
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilidades
Esta utilidad vigila sus terminales de negociación y se asegura de que se le notifique si alguno de ellos se desconecta. Simplemente conecte la utilidad a un gráfico y conéctese a un servicio de monitorización que pueda notificárselo. Utilizamos UptimeRobot tanto para la monitorización de VPS como de terminales; no obstante, puede emplearse cualquier servicio que admita la monitorización de latidos. Muchos de estos servicios ofrecen planes gratuitos y diversos métodos de notificación, como Cron
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilidades
Esta es una herramienta de apoyo para todos los operadores manuales. Puede cerrar posiciones inmediatamente en la Terminal MT4 con un solo clic. CERRAR VENTA: Puede cerrar posiciones CORTAS del par de divisas objetivo (igual que el gráfico en el que está utilizando este EA). CERRAR COMPRA: Igual que arriba pero se cerrarán las posiciones LARGAS. CERRAR TODAS: Se cerrarán todas las posiciones abiertas (sin importar los pares de divisas). Puede seleccionar el método de cierre entre CERRAR TODO o C
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
FFx ParabolicSAR
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilidades
Una clave para cerrar la posición del gadget, puede comprar órdenes, órdenes de venta y órdenes pendientes para la operación por lotes, puede operar el gráfico actual órdenes y todas las órdenes, simple y eficiente. La primera línea del primer botón es para cerrar el gráfico actual Variedad Todas las órdenes de compra, el segundo botón es para cerrar el gráfico actual Variedad de todas las órdenes de venta, el tercer botón es para cerrar el gráfico actual Variedad de todas las órdenes; La segund
FREE
EasyGRID MT4
Nina Yermolenko
5 (7)
Utilidades
La utilidad coloca una cuadrícula de órdenes pendientes. Puede seleccionar el número de órdenes en la parrilla, el paso entre órdenes, el multiplicador para el tamaño de la orden, los niveles SL y TP y el número mágico. Si utiliza un cubo de beneficios , tenga en cuenta que se aplica a todas las órdenes en el par de divisas actual con la magia actual. Si desea utilizar varias cuadrículas con cubos de beneficios independientes al mismo tiempo, ejecute varias copias de la utilidad y especifique di
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicadores
Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 5 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL5 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
Elsna Panel MT5
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT5, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Elsna ATR MT5
Raymond Edusei
Indicadores
Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 5 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto: Visualización del Average True Range (ATR) Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14). Puede mostrar el valor en pips o unidades de precio . Temporizador de cuenta atrás de velas Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado es
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilidades
Este código MQL4 es un indicador personalizado que dibuja múltiples rectángulos de colores en un gráfico, espaciados por una distancia definida pip, y proyectado en el futuro. He aquí un breve desglose: Propósito: Dibuja varios rectángulos horizontales (zonas) a partir de un precio especificado. Los rectángulos están separados verticalmente por una distancia de pips. Los colores alternan entre PrimerColor y SegundoColor . Los rectángulos pueden ser dibujados detrás de las velas y opcionalmente r
FREE
Elsna ATR
Raymond Edusei
Indicadores
Elsna ATR es un indicador personalizado para MetaTrader 4 que combina dos características clave en un gráfico superpuesto: Visualización del Average True Range (ATR) Calcula el valor actual del ATR para el periodo seleccionado (por defecto = 14). Puede mostrar el valor en pips o unidades de precio . Temporizador de cuenta atrás de velas Muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica el tiempo que falta para que se cierre la vela actual. Se actualiza cada segundo, incluso cuando el mercado es
FREE
Elsnaray Colors n Lines
Raymond Edusei
Utilidades
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior del siguiente rectángulo /zone Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precio fijo: Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente). Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla. Estilo: Alternan
FREE
Elsna Moving Average MT5
Raymond Edusei
3 (1)
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza **dos medias móviles** en el gráfico de precios: **Dos MAs principales (Rápida y Lenta)**: Estos se muestran como líneas (azul y rojo) con un relleno de color entre ellos. El relleno representa visualmente la brecha entre estas dos medias móviles. Los operadores pueden utilizar este indicador para: - Identificar la dirección de la tendencia (cuando las líneas se apilan en orden) - Detectar posibles señales de cruce (cuando las líneas se cruzan entre sí) - M
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL4 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
Elsna Panel
Raymond Edusei
Utilidades
El indicador es un tablero de operaciones en tiempo real para MT4, que muestra información sobre la cuenta, la operación y el riesgo en un panel compacto directamente en el gráfico. Características principales Panel de control Muestra el instrumento, el precio, el spread y el tiempo restante de la vela. Muestra las estadísticas de la cuenta: saldo, capital, margen, margen libre, margen utilizado. Beneficios y pips flotantes de todas las operaciones abiertas. Beneficios históricos: hoy, esta sema
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilidades
Este código MQL4 es un indicador personalizado que dibuja múltiples rectángulos de colores en un gráfico, espaciados por una distancia definida pip, y proyectado en el futuro. He aquí un breve desglose: Propósito: Dibuja varios rectángulos horizontales (zonas) a partir de un precio especificado. Los rectángulos están separados verticalmente por una distancia de pips. Los colores alternan entre PrimerColor y SegundoColor . Los rectángulos pueden ser dibujados detrás de las velas y opcionalmente r
FREE
Elsna Moving Average
Raymond Edusei
Indicadores
Este es un indicador personalizado de MT4 llamado "Elsna Moving Average". Traza tres medias móviles (MA1, MA2) en el gráfico con periodos, desplazamientos, métodos y precios aplicados personalizables. MA1 y MA2 se pueden utilizar opcionalmente para crear áreas de relleno ( histograma-como el sombreado) sobre la base de una configuración de color de relleno Puede mostrar u ocultar cada MA individualmente . El indicador está diseñado para la identificación y visualización de tendencias , ayudando
FREE
Elsna Alert MT5
Raymond Edusei
Utilidades
Elsna Alert (MT5 EA) es un Asesor Experto ligero que supervisa su cuenta de operaciones en tiempo real y le avisa cada vez que se abre o se cierra una operación. Utiliza el evento OnTradeTransaction incorporado en MetaTrader 5 para detectar instantáneamente cualquier nueva operación ejecutada -manual o automatizada- y reproduce un sonido personalizado para cada evento. Puede elegir si rastrea todos los símbolos o sólo el símbolo del gráfico . Características principales: Alerta sonora instantáne
FREE
Elsna Alert
Raymond Edusei
Utilidades
Elsna Alert (MT4 EA) es un Asesor Experto ligero que supervisa su cuenta de operaciones en tiempo real y le avisa cada vez que se abre o se cierra una operación. Utiliza el evento OnTradeTransaction incorporado en MetaTrader 5 para detectar instantáneamente cualquier nueva operación ejecutada -manual o automatizada- y reproduce un sonido personalizado para cada evento. Puede elegir si rastrea todos los símbolos o sólo el símbolo del gráfico . Características principales: Alerta sonora instantáne
FREE
Elsna Dashboard
Raymond Edusei
Utilidades
Se trata de un **indicador MT4 llamado "Cuadro de mandos Elsna "**, diseñado como **cuadro de mandos de control**. Sus funciones principales son : **1. Visualización del cuadro de mando** * Muestra información clave de la cuenta : * Saldo y Patrimonio * Ganancias/Pérdidas flotantes * Pips flotantes * Número de operaciones abiertas * Spread * Tamaño total del lote * Duración de la operación más antigua * Posiciona automáticamente y codifica por colores estos valores. **2. Alertas de Operacio
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario