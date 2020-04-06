DoIt Euro Master MT4
- Asesores Expertos
- Diego Arribas Lopez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
DoIt EURO Master MT5 - EA inteligente para operaciones de swing en EURUSD (Verificado en vivo).
Precio de lanzamiento: $147 (10 copias) → Siguiente: $399 → $599 → Final: $999
Prueba en vivo
Resultados verificados disponibles:
👉 Señal en vivo en Myfxbook.
(Todos los resultados son de una cuenta de dinero real. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros).
Acerca de
DoIt GBP Master ha estado funcionando con éxito durante más de 8 meses con un crecimiento constante y 50+ usuarios activos. DoIt EURO Master es la evolución natural, aplicando la misma metodología a EURUSD con un enfoque swing-trading dedicado.
Para quién es este EA
❌ No es para usted si
-
Espera una tasa de ganancias del 100
-
Usted quiere "hacerse rico rápidamente" resultados
-
Usted opera con menos de $100
-
Usted no puede ejecutar un VPS o un ordenador 24/5
✅ Perfecto para usted si:
-
Entiendes que el trading es una maratón
-
Usted valora el crecimiento mensual constante (5-10%)
-
Confías más enlos resultados verificados en vivo que en los backtests
Características principales
-
Algoritmo exclusivo para EURUSD, creado tras 8 meses de desarrollo
-
Lógica de Swing trading: 3-5 operaciones de calidad por semana
-
Sin martingala ni rejilla
-
Stop-loss dinámico basado en la volatilidad
-
Trailing stop inteligente en función de la estructura del mercado
-
Dimensionamiento automático de la posición (basado en el porcentaje de riesgo)
-
Configuración sencilla: establezca su porcentaje de riesgo y listo
Funcionamiento en tiempo real (desde la última actualización)
-
En funcionamiento desde:29 de junio de 2024
-
Rentabilidad media mensual:9,83
-
Tasa de ganancias:92
-
Reducción máxima:20%.
Compatibilidad con Prop Firm
Incluye configuraciones conservadoras diseñadas para respetar la mayoría de las reglas de las empresas de apoyo (pérdida diaria, DD global). Aunque ningún EA puede garantizarle el éxito, muchos traders que utilizan GBP Master informan de su éxito con FTMO y MFF al aplicar nuestras plantillas.
Instalación y Soporte
-
Guía de instalación incluida (5 minutos para empezar)
-
Soporte directo vía MQL5 PM
-
Actualizaciones de por vida incluidas
Configuración recomendada
-
Par:EURUSD
-
Marco de tiempo:H1
-
Depósito mínimo:$100
-
Apalancamiento:1:30+
-
Broker: cualquier broker MT5 con spreads normales
-
VPS recomendado para operación 24/5
Estructura de Precios
-
147 $ Precio de lanzamiento ( primeras 10 copias)
-
Siguiente: $399 → $599 → $999
-
A $599: incluyeDoIt Gold Guardian gratis (valor de $599)
Por qué sólo 3 meses en vivo?
La mayoría de los desarrolladores esperan años para lanzar un EA. Preferimos la transparencia: los early adopters se unen al precio más bajo conresultados reales y verificados, no sólo backtests.
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Por qué sólo EURUSD?
La especialización vence a la generalización. Este EA está diseñado para dominar las condiciones del EURUSD.
P: ¿Es martingala o grid?
No. Cada operación utiliza SL/TP fijos y trailing basado en volatilidad.
P: ¿Funcionará con mi broker?
Sí, si su broker ofrece MT5 con EURUSD y spreads estándar.
P: ¿Cómo se complementa con GBP Master?
Ejecutando ambos crea una cartera diversificada de dos pares, reduciendo la dependencia de un mercado.
Comience hoy mismo
El precio de lanzamiento de 147$ es temporal. Una vez que se vendan 10 licencias, el precio pasará a $399.
Únase a los traders que ya utilizan DoIt GBP Master y amplíe su cartera con EUR Master al precio más bajo que nunca tendrá.