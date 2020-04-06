DoIt Euro Master MT4

DoIt EURO Master MT5 - EA inteligente para operaciones de swing en EURUSD (Verificado en vivo).

Precio de lanzamiento: $147 (10 copias) → Siguiente: $399 → $599 → Final: $999

Prueba en vivo

Resultados verificados disponibles:

👉 Señal en vivo en Myfxbook.

(Todos los resultados son de una cuenta de dinero real. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros).

Acerca de

DoIt GBP Master ha estado funcionando con éxito durante más de 8 meses con un crecimiento constante y 50+ usuarios activos. DoIt EURO Master es la evolución natural, aplicando la misma metodología a EURUSD con un enfoque swing-trading dedicado.

Para quién es este EA

❌ No es para usted si

Espera una tasa de ganancias del 100

Usted quiere "hacerse rico rápidamente" resultados

Usted opera con menos de $100

Usted no puede ejecutar un VPS o un ordenador 24/5

✅ Perfecto para usted si:

Entiendes que el trading es una maratón

Usted valora el crecimiento mensual constante (5-10%)

Confías más enlos resultados verificados en vivo que en los backtests

Características principales

Algoritmo exclusivo para EURUSD, creado tras 8 meses de desarrollo

Lógica de Swing trading: 3-5 operaciones de calidad por semana

Sin martingala ni rejilla

Stop-loss dinámico basado en la volatilidad

Trailing stop inteligente en función de la estructura del mercado

Dimensionamiento automático de la posición (basado en el porcentaje de riesgo)

Configuración sencilla: establezca su porcentaje de riesgo y listo

Funcionamiento en tiempo real (desde la última actualización)

En funcionamiento desde: 29 de junio de 2024

Rentabilidad media mensual: 9,83

Tasa de ganancias: 92

Reducción máxima:20%.

Compatibilidad con Prop Firm

Incluye configuraciones conservadoras diseñadas para respetar la mayoría de las reglas de las empresas de apoyo (pérdida diaria, DD global). Aunque ningún EA puede garantizarle el éxito, muchos traders que utilizan GBP Master informan de su éxito con FTMO y MFF al aplicar nuestras plantillas.

Instalación y Soporte

Guía de instalación incluida (5 minutos para empezar)

Soporte directo vía MQL5 PM

Actualizaciones de por vida incluidas

Configuración recomendada

Par: EURUSD

Marco de tiempo: H1

Depósito mínimo: $100

Apalancamiento: 1:30+

Broker: cualquier broker MT5 con spreads normales

VPS recomendado para operación 24/5

Estructura de Precios

147 $ Precio de lanzamiento ( primeras 10 copias)

Siguiente: $399 → $599 → $999

A $599: incluyeDoIt Gold Guardian gratis (valor de $599)

Por qué sólo 3 meses en vivo?

La mayoría de los desarrolladores esperan años para lanzar un EA. Preferimos la transparencia: los early adopters se unen al precio más bajo conresultados reales y verificados, no sólo backtests.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué sólo EURUSD?

La especialización vence a la generalización. Este EA está diseñado para dominar las condiciones del EURUSD.

P: ¿Es martingala o grid?

No. Cada operación utiliza SL/TP fijos y trailing basado en volatilidad.

P: ¿Funcionará con mi broker?

Sí, si su broker ofrece MT5 con EURUSD y spreads estándar.

P: ¿Cómo se complementa con GBP Master?

Ejecutando ambos crea una cartera diversificada de dos pares, reduciendo la dependencia de un mercado.

Comience hoy mismo

El precio de lanzamiento de 147$ es temporal. Una vez que se vendan 10 licencias, el precio pasará a $399.

Únase a los traders que ya utilizan DoIt GBP Master y amplíe su cartera con EUR Master al precio más bajo que nunca tendrá.