DoIt Euro Master MT4

DoIt EURO Master MT5 - EA inteligente para operaciones de swing en EURUSD (Verificado en vivo).

Precio de lanzamiento: $147 (10 copias) → Siguiente: $399 → $599 → Final: $999

Prueba en vivo

Resultados verificados disponibles:
👉 Señal en vivo en Myfxbook.

(Todos los resultados son de una cuenta de dinero real. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros).

Acerca de

DoIt GBP Master ha estado funcionando con éxito durante más de 8 meses con un crecimiento constante y 50+ usuarios activos. DoIt EURO Master es la evolución natural, aplicando la misma metodología a EURUSD con un enfoque swing-trading dedicado.

Para quién es este EA

❌ No es para usted si

  • Espera una tasa de ganancias del 100

  • Usted quiere "hacerse rico rápidamente" resultados

  • Usted opera con menos de $100

  • Usted no puede ejecutar un VPS o un ordenador 24/5

✅ Perfecto para usted si:

  • Entiendes que el trading es una maratón

  • Usted valora el crecimiento mensual constante (5-10%)

  • Confías más enlos resultados verificados en vivo que en los backtests

Características principales

  • Algoritmo exclusivo para EURUSD, creado tras 8 meses de desarrollo

  • Lógica de Swing trading: 3-5 operaciones de calidad por semana

  • Sin martingala ni rejilla

  • Stop-loss dinámico basado en la volatilidad

  • Trailing stop inteligente en función de la estructura del mercado

  • Dimensionamiento automático de la posición (basado en el porcentaje de riesgo)

  • Configuración sencilla: establezca su porcentaje de riesgo y listo

Funcionamiento en tiempo real (desde la última actualización)

  • En funcionamiento desde:29 de junio de 2024

  • Rentabilidad media mensual:9,83

  • Tasa de ganancias:92

  • Reducción máxima:20%.

Compatibilidad con Prop Firm

Incluye configuraciones conservadoras diseñadas para respetar la mayoría de las reglas de las empresas de apoyo (pérdida diaria, DD global). Aunque ningún EA puede garantizarle el éxito, muchos traders que utilizan GBP Master informan de su éxito con FTMO y MFF al aplicar nuestras plantillas.

Instalación y Soporte

  • Guía de instalación incluida (5 minutos para empezar)

  • Soporte directo vía MQL5 PM

  • Actualizaciones de por vida incluidas

Configuración recomendada

  • Par:EURUSD

  • Marco de tiempo:H1

  • Depósito mínimo:$100

  • Apalancamiento:1:30+

  • Broker: cualquier broker MT5 con spreads normales

  • VPS recomendado para operación 24/5

Estructura de Precios

  • 147 $ Precio de lanzamiento ( primeras 10 copias)

  • Siguiente: $399 → $599 → $999

  • A $599: incluyeDoIt Gold Guardian gratis (valor de $599)

Por qué sólo 3 meses en vivo?

La mayoría de los desarrolladores esperan años para lanzar un EA. Preferimos la transparencia: los early adopters se unen al precio más bajo conresultados reales y verificados, no sólo backtests.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué sólo EURUSD?
La especialización vence a la generalización. Este EA está diseñado para dominar las condiciones del EURUSD.

P: ¿Es martingala o grid?
No. Cada operación utiliza SL/TP fijos y trailing basado en volatilidad.

P: ¿Funcionará con mi broker?
Sí, si su broker ofrece MT5 con EURUSD y spreads estándar.

P: ¿Cómo se complementa con GBP Master?
Ejecutando ambos crea una cartera diversificada de dos pares, reduciendo la dependencia de un mercado.

Comience hoy mismo

El precio de lanzamiento de 147$ es temporal. Una vez que se vendan 10 licencias, el precio pasará a $399.

Únase a los traders que ya utilizan DoIt GBP Master y amplíe su cartera con EUR Master al precio más bajo que nunca tendrá.

Productos recomendados
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Copias limitadas disponibles al precio actual! Precio final: 1,800$ Obtén 1 EA gratis (válido para 2 cuentas de trading) -> contáctame después de tu compra Instruction Blog Link to Channel ¡Bienvenido a Silver Flow ! Silver Flow es un EA de última generación diseñado para detectar y capitalizar configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de estrategias de reversión a la media y ruptura de volatilidad . Se centra exclusivamente en el sím
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída c
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
My Friend EA2
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos Ha habido actualizaciones y cambios en la forma en que funcionan los tratos abiertos Es diferente del primer experto, My Friend EA Sólo en la apertura de operaciones, y el resto de las condiciones son como eran en el pasado: Este experto es un tipo de oscilador Trabaja en un conjunto de indicadores con el método de seguimiento de beneficios Con el trabajo de enfriamiento ofertas con el cierre de todos juntos Se prefiere trabajar en el momento M5 Max Spread = 0.3 Broker enlace desde
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Asesores Expertos
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Vol Scalping Hunter
Alexey Oglinda
2.45 (11)
Asesores Expertos
Cazador de Vol Scalping El Asesor Experto Vol Scalping Hunter se basa en zonas de scalping con precios de alta volatilidad. Cuanto mayor sea la volatilidad mayor será el beneficio. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes con stop loss corto. Da un pequeño drawdown de depósito. Se recomienda broker ECN con spread bajo para este EA o broker con cuenta con spread cero y comisión. *Ventaja No utilice la rejilla y martin. *Configuración El EA puede trabajar en cualquier instrumento fi
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Dispone de un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Three Moving Averages for Stagnation MT4
Smarterbot Software
Asesores Expertos
¡¡¡!!! ¡¡¡El precio actual de $30 se incrementará pronto a $50, así que si quieres conseguir un precio con descuento esta es tu última oportunidad !!! ¡¡¡Mira las capturas de pantalla para ver lo rentable que es este Asesor Experto !!! El sistema Three (or Triple) Moving Average Trading utiliza tres medias móviles, una corta, una media y una larga. Opera en largo cuando la media móvil corta cruza hacia arriba la media móvil media y la media móvil media es mayor que la media móvil larga. Cuando
LogicalTraderEA
Genesis Hafalla
5 (6)
Asesores Expertos
LogicalTraderEA es un asesor experto de cobertura que utiliza una estrategia de recuperación de la red. Estrategia de negociación LogicalTraderEA opera en todo tipo de pares. Funciona de manera más eficiente en una cuenta con un alto margen, que juega un papel muy importante en cualquier estrategia. El usuario tiene que ser capaz de considerar la retirada como parte de la estrategia. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo sin perder su eficiencia, pero funciona más eficientemente en el m
Vroom Vroom
Himma Youssef
Asesores Expertos
Vroom Vroom es un Robot de Trading sin uso de Martingala Clásica. ¡Utiliza algunos indicadores como un filtro para maximizar las entradas correctas, más inteligente que Hamster Pro! ¡*StopLoss y TakeProfits se actualizan automáticamente por la EA durante el comercio. usuario No se permite modificarlos! Recomendaciones : Lote = 0.01. ( si autolot activado Permitir (Lote inicial) por (xx)USD = 100 ). Balance = 300 USD. Par = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Entradas descripcione
Trend Genius Pro
GA Trading Club LLC
Asesores Expertos
Descripción: Desbloquee el poder del trading de precisión con el asesor experto Trend Genius Pro [GATC] de GA Trading Club: su compañero de confianza para navegar por los dinámicos mercados financieros. Esta herramienta de trading de última generación está diseñada para elevar su experiencia de trading, proporcionando tanto a los traders principiantes como a los experimentados una ventaja estratégica para el éxito. Características principales: Identificación de tendencias: Trend Genius Pro [GATC
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas. Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principales características de Golden Suite: AJUSTES DE MERCADO selección automática de indicadores % de riesgo del depósito trailing stop f
Portfolio GALAXY
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en EURJPY H1 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs logicos para EURJPY H1 fusionados en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con solo POCOS PARAMETROS . Cada comercio tiene su propia logica para STOP LOSS. Para obtener los beneficios cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE PROFIT, algunos utili
Accuwiser
Arash Nikniazi
Asesores Expertos
Accuwiser Expert Advisor Hemos desarrollado una estrategia para el ORO que ahora está disponible para todo el mundo a través de Accuwiser Expert advisor. En este experto se ha aplicado una estricta gestión del dinero y del riesgo. La forma en que gestionamos las operaciones perdedoras es única y se aplican 3 métodos diferentes si alguna operación entra en pérdidas. Además entrar en una operación se basa en el tiempo y difiere en varios modos que recomendamos. Los diferentes niveles de riesgo q
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Asesores Expertos
Presentando Follow GOLD EA   , el innovador asesor experto en MQL4 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par XAUUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 5 años. Follow GOLD EA utiliza una estrategia única en la que sigue la tendencia del par, calculando el lote bajo un porcentaje de riesgo elegido. Esto significa que cada vez que el EA ejecuta una operación, el lote se recalcula conteniendo el riesgo para proteger e
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
GridTrailX
Mykola Pavliuchenko
Asesores Expertos
GridTrailX - un asesor de rejilla totalmente automatizado con seguimiento inteligente. Abre operaciones de forma independiente utilizando algoritmos integrados y construye una cuadrícula de órdenes, gestionando las posiciones con un sistema de cierre flexible. El EA no copia señales externas, sino que opera basándose en su propia lógica, lo que le permite adaptarse a las distintas condiciones del mercado. Parámetros principales LOTS - lote inicial para la primera operación MAX TRADERS - número
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Budicon Beast Mode
Olabode Egbeyemi Adu
Asesores Expertos
Budicon: Modo Bestia La aparición de la bestia del mercado financiero Sólo quedan 10 copias al precio actual, Precio Final es $5,499 ¡Disfrute del Modo Conservador! Con el Modo Conservador activado, puede manejar hasta 10 Pares en una Cuenta de $1000 Archivos de Set para Pares Forex Disponibles para descargar En la Sección de Comentarios. Disfrute de un crecimiento constante de la curva de renta variable Aproveche el Modo Monstruo de Noticias Sin martingala No arriesgado enfoque comercial Diver
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>> Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 2/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y que realmente entienda el mercado a través de
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Otros productos de este autor
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indicadores
Versión MT4 MA Ribbon MT5 MA Ribbon es un indicador mejorado con 8 medias móviles de períodos crecientes. MA Ribbon es útil para reconocer la dirección de la tendencia, posibles  reversiones   y puntos de continuación en el mercado. También indica potenciales puntos de entrada, toma de ganancias parciales y puntos de salida. El precio entrando, saliendo o retesteando el Ribbon y un número definido de cruces de MA pueden indicar posibles puntos de entrada para posiciones largas y cortas.   Ofrece
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ MT4 Version ]  AO divergencias abiertas MT5 AO divergencias abiertas/sin pagar es el primer indicador desarrollado para realizar un análisis detallado de Divergencias Regulares y Ocultas. Dicho análisis proporciona posibles puntos de entra y zonas de Take Profit. Algunas de las características del indicador son las siguientes: Ahorro de tiempo Altamente personalizable Funcional en todos los pares (Criptos, Forex, Acciones, Índices, Materials primas...) Perfecto para Scalping o Swing trading Po
DoIt GBP Master MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[ Versión MT4 ] DoIt GBP Master - Automatización segura del GBPUSD para un crecimiento consistente y sin estrés DoIt GBP Master está diseñado para los traders que quieren consistencia real, control emocional y automatización sin estrés - sin la complejidad y frustración habitual de otros Asesores Expertos. Centrado exclusivamente en GBPUSD por su comportamiento predecible y liquidez profunda, ofrece un trading de alto rendimiento impulsado por una estrategia probada lista para operar en
Elliot Wave Oscillator MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT5 Elliot Wave Oscillator MT4 Elliot Wave Oscillator MT4 es un indicador diseñado para facilitar los recuentos de Ondas de Elliot. La configuración predeterminada ayuda a filtrar el ruido en el mercado, lo que permite una percepción clara de los conteos de Ondas en diferentes marcos temporales. El alto nivel de personalización de Elliot Wave Oscillator le permite optimizar este indicador según las preferencias personales de cada usuario. Períodos más cortos y MAs más reactivas proporcio
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Backtesting Simulator MT5
Diego Arribas Lopez
4 (1)
Indicadores
[ Versión MT4] ¿Está cansado de pasar meses en cuentas demo o reales para probar sus estrategias de trading? El Simulador de Backtesting es la herramienta definitiva diseñada para elevar su experiencia de backtesting a nuevas cotas. Utilizando la información histórica de los símbolos de Metatrader, ofrece una simulación sin precedentes de las condiciones reales del mercado. Tome el control de la velocidad de sus pruebas, pruebe ideas rápidamente o a un ritmo más lento, y sea testigo de notables
MT5 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
3 (2)
Utilidades
[MT4 Version ] [ Señales de Discordia ] MT5 a Telegram Señales Conecta tu cuenta de broker con Telegram y deja de perderte notificaciones importantes. ¿Quieres recibir notificaciones de Telegram ? ¿Estás buscando una forma sencilla de compartir señales de operaciones con tus seguidores? ¿Necesitas empezar a documentar tus operaciones con un diario de operaciones automatizado? Esta utilidad es fácil de usar y soporta una amplia variedad de configuraciones: Elige el grupo de Telegram que desees e
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indicadores
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
TTM Squeeze Momentum MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Version MT5 TTM Squeeze Momentum  TTM Squeeze Momentum es un indicador mejorado ideal para reconocer periodos de consolidación en el mercado y el inico del siguiente movimiento explosivo. Esta versión mejorada es un indicador de volatilidad basado en el "TTM Squeeze" de John Carter en el que el histograma es representado basado en una regresión lineal en lugar de un simple indicador de momento.   Los puntos rojos en la línea media indican que el mercado ha entrado en una zona de "Squeeze" o pe
Order Block Indicator MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indicadores
[ Versión MT4 ] Order Block Indicator MT5 — Trading de Precisión de Forma Sencilla Order Block Indicator MT5 está diseñado para ayudar a los traders a identificar zonas de reversión clave de forma rápida y sin saturar los gráficos . Ideal para scalping , swing trading y operativa intradía inteligente , resalta bloques de órdenes activos en múltiples temporalidades con precisión, velocidad y máxima personalización. Opera con mayor claridad, ahorra tiempo valioso y reacciona instantáneament
Advanced Range Breakout MT4
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
Versión MT5 Breakout de Rango Avanzado Advanced Range Breakout le permite operar con breakouts de una forma imposible para cualquier ser humano. Este AE se centra en entrar en las rupturas tan pronto como el precio se mueve por encima de ellas, manteniendo un ajustado trailing stop loss (TSL) para capturar tanto como sea posible de los movimientos de precios explosivos característicos de las rupturas, al tiempo que protege la operación si resulta ser una falsa ruptura. Siéntase libre de ponerse
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT 5   MA Ribbon MT4 MA Ribbon es un indicador mejorado con 8 medias móviles de períodos crecientes. MA Ribbon es útil para reconocer la dirección de la tendencia, posibles  reversiones   y puntos de continuación en el mercado. También indica potenciales puntos de entrada, toma de ganancias parciales y puntos de salida. El precio entrando, saliendo o retesteando el Ribbon y un número definido de cruces de MA pueden indicar posibles puntos de entrada para posiciones largas y cortas.   Ofr
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Lumos
Diego Arribas Lopez
Utilidades
Lumos Lumos es un asistente de negociación multifuncional. Ofrece una visión general de la situación actual del mercado para una mejor toma de decisiones. El probador de estrategias sólo proporciona una visualización de la aplicación. Lumos es altamente personalizable y le da información en múltiples marcos de tiempo sobre: MAs, estructura de precios, RSI, RSI MA y una visión general de la distancia del precio a posibles SLs.
FREE
AO unpaid divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Cómo utilizar la versión Demo ] [ MT5 Version ]   AO divergencias abiertas MT4  AO divergencias abiertas/sin pagar es el primer indicador desarrollado para realizar un análisis detallado de Divergencias Regulares y Ocultas. Dicho análisis proporciona posibles puntos de entra y zonas de Take Profit. Algunas de las características del indicador son las siguientes: Ahorro de tiempo Altamente personalizable Funcional en todos los pares (Criptos, Forex, Acciones, Índices, Materials primas...) Perfe
Fear and Greed MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
MT5 Version Indicador Miedo y Codicia MT4 Dudas a la hora de tomar la decisión de realizar ganacias totales o comenzar a realizar ganancias parciales?  Fear and Greed MT4 proporciona una gran ayuda con un alto nivel de fiabilidad a la hora de tomar dichas decisiones. PRUEBALO GRATIS AHORA! Fear and Greed MT4 es el primer indicador que ofrece información sobre el estado de Miedo y Codicia en el mercado para MT4. Ha sido desarrollado para facilitar la toma de decisiones a la hora de la entrada y
Gaussian Channel MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Version MT5 Gaussian Channel MT4 Gaussian Channel MT4 es el primer indicador en el mercado que utiliza métodos de filtro gaussiano de Ehlers para definir tendencias. Hoy en día, este Canal Gaussiano es muy conocido como un método para soportar técnicas HOLD en criptos. Si el precio se encuentra por encima del canal, la tendencia es fuerte, si regresa al canal, este puede reaccionar como una resistencia e indicar el comienzo de un mercado bajista (o invierno) si el precio lo rompe por debajo. Si
Williams Vix Fix MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Version MT5 Williams Vix Fix MT4 ¿Necesitas ayuda para encontrar cuándo el mercado ha alcanza el próximo suelo? Williams Vix Fix MT4 se basa en la volatilidad del mercado y otorga un gran apoyo para saber cuándo una corrección está llegando a su fin. ¡PRUÉBALO GRATIS AHORA! Williams Vix Fix MT4 deriva del indicador VixFix de Larry Williams adaptado para todo tipo de    activos financieros . VIX representa el miedo y la codicia en el mercado en función de su volatilidad. Un valor alto de VIX indi
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT4   Wave Trend     MT5 Wave Trend es un oscilador que ayuda a identificar de manera extremadamente precisa las reversiones del mercado. El oscilador está por encima del nivel de sobrecompra y un cruce hacia abajo de la MA rápida a la lenta generalmente indica una buena señal de VENTA. Si los osciladores están por debajo del nivel de sobreventa y la media móvil rápida cruza la media móvil más lenta, por lo general indica una buena señal de COMPRA. El indicador Wave Trend también se pued
Order Block Indicator MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT 5 ] Order Block Indicator MT5 Order Block Indicator MT4 es actualmente el indicador más preciso y personalizable del mercado. Ha sido desarrollado para facilitar el análisis de operativas basadas en Bloques de Órdenes y Zonas de Oferta y Demanda. Estas zonas son posibles puntos de reversión de un movimiento. Order Block Indicator MT4 resalta los bloques de órdenes activos de hasta 4TFs simultáneamente. A su vez, Order Block Indicator MT4 provee de un sistema de alerta visual que pe
Multi Timeframe MA MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT5 Multi Timeframe MA MT4 Multi Timeframe MA MT4 es un indicador que ofrece la representación de hasta 3 MAs con diferentes Periodos y Timeframes. Esto permite al usuario representar en un gráfico y la información de un período temporal proveniente de otros períodos temporales y ser notificado cuando cualquiera de las MA cruza otra. Multi Timeframe MA es el   primer   indicador en el mercado que ofrece interacciones Multi Timeframe y un muy alto nivel de personalización con hasta  hasta
Advanced Bollinger Bands RSi MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[Versión MT5 ] [EA ] Advanced Bollinger Bands RSI MT4 Advanced Bollinger Bands RSI es un Indicador basado en las funcionalidades del EA Advanced Bollinger Bands RSI . El objetivo de este indicador es proporcionar una solución más asequible para los usuarios interesados en las alertas que salen de la estrategia pero no en el Autotrading. Esta estrategia utiliza el indicador de Bandas de Bollinger en combinación con el RSI, la señal se activa sólo cuando tanto el BB y el RSI indican al mismo tiemp
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5] Oferta y Demanda Multitiempo Supply and Demand Multitimeframe es el primer indicador en el mercado que combina múltiples aspectos como volumen de negociación, estructura de precios y momentum para identificar zonas de Oferta y Demanda para cada activo. El indicador de Oferta y Demanda analiza simultáneamente hasta 4 TFs diferentes y representa su información en el gráfico actual. Su interfaz de usuario interactiva destaca cada vez que el precio entra en una zona de oferta o deman
Bulls and Bears Power MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5] Toros y Osos Poder Bulls and Bears Power es un indicador que destaca claramente si los toros o los osos están actualmente en control del mercado. Un movimiento de precios iniciado con un alto control de los Toros en el mercado puede indicar el comienzo de un nuevo movimiento de tendencia. La potencia relativa del indicador entre picos de precios también indica si el movimiento está perdiendo fuerza y podría prever una corrección significativa o un cambio de tendencia. El indicador
Ultimate Alpha Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5] Ultimate Alpha Tendencia MT4 Ultimate Alpha Trend es el primer indicador de tendencia, que combina volatilidad, volumen, precio medio y momentum. El resultado es una representación muy versátil de las condiciones tendenciales y laterales del mercado, destacando, al mismo tiempo, los niveles significativos de oferta y demanda. El indicador Ultimate Alpha Trend puede utilizarse para encontrar oportunidades de entrada y fijar SL teniendo en cuenta la volatilidad, el volumen y el impu
SMT Divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT5 Divergencias SMT MT4 SMT Divergences es uno de los indicadores más innovadores del mercado. Ofrece la posibilidad de analizar las divergencias de precios entre 2 pares. Estas divergencias ponen de relieve y ayudan a prever lo que los bancos y las instituciones están planeando hacer. SMT divergencias también le proporciona un indicador de zonas de muerte y la posibilidad de filtrar las divergencias que se producen durante estas zonas de muerte. El probador de estrategias está limitado
Advanced Daily Breakout EA MT4
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
Versión MT5 Breakout Diario Avanzado Advanced Daily Breakout le permite operar con rupturas de sesión de forma automática y con una gestión precisa de órdenes y riesgos. Este EA se centra en definir el rango de la sesión y operar su ruptura. Puede dejar que la operación se ejecute hasta el final de la sesión o mantener un trailing stop loss (TSL) ajustado para capturar el máximo posible de los movimientos de precios explosivos característicos de las rupturas y, al mismo tiempo, proteger la oper
Kill Zones MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT5 Matar Zonas Kill Zones le permite insertar hasta 3 zonas horarias en el gráfico. La representación visual de las Kill Zones en el gráfico junto con un sistema de alertas y notificaciones te ayuda a ignorar falsas configuraciones de trading que ocurren fuera de las Kill Zones o de sesiones específicas de trading. El uso de las Kill Zones en sus operaciones le ayudará a filtrar las configuraciones de operaciones de mayor probabilidad. Usted debe seleccionar rangos de tiempo donde el me
Order Blocks ICT MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con Order Blocks: Haga clic aquí Experimente lo último en precisión de trading con el indicador Order Blocks ICT , diseñado para proporcionar a los operadores una visión sin precedentes de la dinámica del mercado. Esta herramienta avanzada aprovecha el flujo de órdenes y el análisis de volumen para revelar las presiones de compra y venta cruciales que impulsan la acción del precio. ¿Por qué elegir Order Blocks ICT? Descubra el merca
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT5 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia di
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario