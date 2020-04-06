Gold Miner MT4 Pro
- Asesores Expertos
- Sinh Nguyen Tran Hoang
- Versión: 2.0
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 12
Mi Expert Advisor comercio de oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5,
Base en la estrategia de cobertura muy especial y se necesita mucho tiempo para probar.
Recomendar corredor: Exness (Cero cuenta, spread = 0) y el uso de VPS,
Depósito mínimo: desde 200 usd.
- De 200 usd a 1000 usd despues de 6 meses (backtest pero vale la pena probar).
- Señal en vivo: próximamente
- No hay necesidad de hacer cualquier cosa, sólo correr y tomar ganancias.