Gold Miner MT4 Pro

Mi Expert Advisor comercio de oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5,

Base en la estrategia de cobertura muy especial y se necesita mucho tiempo para probar.

Recomendar corredor: Exness (Cero cuenta, spread = 0) y el uso de VPS,

Depósito mínimo: desde 200 usd.

- De 200 usd a 1000 usd despues de 6 meses (backtest pero vale la pena probar).

- Señal en vivo: próximamente

- No hay necesidad de hacer cualquier cosa, sólo correr y tomar ganancias.



