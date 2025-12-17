Gold Miner MT4 Pro

Mein Expert Advisor handelt Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M5,

Basiert auf einer sehr speziellen Absicherungsstrategie und benötigt eine gewisse Zeit zum Testen.

Empfehlen Broker: Exness (Null-Konto, Spread = 0) und VPS verwenden,

Mindesteinlage: ab 200 usd.

- Von 200 usd bis 1000 usd nach 6 Monaten (Backtest, aber es lohnt sich zu versuchen).

- Live-Signal: in Kürze

- Keine Notwendigkeit, irgendwelche Dinge zu tun, nur laufen und nehmen Gewinn.



