Gold Miner MT4 Pro
- Experten
- Sinh Nguyen Tran Hoang
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 12
Mein Expert Advisor handelt Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M5,
Basiert auf einer sehr speziellen Absicherungsstrategie und benötigt eine gewisse Zeit zum Testen.
Empfehlen Broker: Exness (Null-Konto, Spread = 0) und VPS verwenden,
Mindesteinlage: ab 200 usd.
- Von 200 usd bis 1000 usd nach 6 Monaten (Backtest, aber es lohnt sich zu versuchen).
- Live-Signal: in Kürze
- Keine Notwendigkeit, irgendwelche Dinge zu tun, nur laufen und nehmen Gewinn.