SMC FiboRe Source Code

Este indicador identifica automáticamente la estructura del mercado y traza los niveles de retroceso de Fibonacci en tiempo real.
Detecta máximos y mínimos de oscilación clave para marcar puntos estructurales como máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos, lo que ayuda a los operadores a comprender rápidamente la dirección de la tendencia y los cambios estructurales.
Basándose en la estructura detectada, el indicador traza dinámicamente los niveles de Fibonacci, lo que permite a los operadores detectar fácilmente posibles retrocesos, retrocesos y zonas de entrada sin necesidad de trazarlos manualmente.

Después de comprar el indicador, se proporciona el código fuente completo, y a través de los búferes del indicador se puede integrar fácilmente en sus Asesores Expertos (EAs) para estrategias de trading automatizadas.

