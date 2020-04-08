SMC FiboRe Source Code
- Indicadores
- Jing Bo Wu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Este indicador identifica automáticamente la estructura del mercado y traza los niveles de retroceso de Fibonacci en tiempo real.
Detecta máximos y mínimos de oscilación clave para marcar puntos estructurales como máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos, lo que ayuda a los operadores a comprender rápidamente la dirección de la tendencia y los cambios estructurales.
Basándose en la estructura detectada, el indicador traza dinámicamente los niveles de Fibonacci, lo que permite a los operadores detectar fácilmente posibles retrocesos, retrocesos y zonas de entrada sin necesidad de trazarlos manualmente.