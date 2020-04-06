GoldEA SwissSniper Pro
- Asesores Expertos
- Alexis Napoli
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
XAUUSD Professional Bot es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD). Este asesor experto combina múltiples estrategias probadas para lograr una rentabilidad constante con una tasa de ganancias objetivo de más del 70%.
Características principales.
🎯 Enfoque multi-estrategia
- Estrategia de reversión del RSI - Identifica condiciones de sobreventa/sobrecompra.
- Sistema de cruce de EMA - Captura los cambios de impulso de la tendencia.
- Reversión media de las bandas de Bollinger - Negocia los rebotes del precio desde los extremos
- Filtro estocástico de impulso - Confirma las señales de entrada con el impulso
- Sistema de Confirmación de Tendencia - Previene operaciones contra tendencia
🛡️ Gestión avanzada del riesgo
- Cálculoautomático de Stop Loss y Take Profit
- Proteccióndel límite diario de operaciones (hasta 500 operaciones/día)
- Filtro de diferenciales que evita las operaciones con diferenciales elevados
- Protección del capital con supervisión del saldo mínimo de la cuenta
- Control del horario de negociación para unas condiciones de mercado óptimas
- Opción deFiltro de Noticias para evitar eventos de alto impacto
⚙️ Configuración flexible
- Tamaño de lote personalizable (por defecto 0,01, totalmente ajustable)
- Modo de anulación manual - Desactive el bot al instante cuando sea necesario
- Todos los parámetros de la estrategia son ajustables por el usuario
- Sistema de Números Mágicos para compatibilidad multi-EA
- Controles de negociación basados en el tiempo
Seguimiento en tiempo real
- Panel de control en vivo con las condiciones actuales del mercado
- Visualización del estado de la señal mostrando todos los valores de los indicadores
- Seguimiento deestadísticas de rendimiento
- Seguimiento dela información de la cuenta
- Contador de operaciones con límites diarios
Rendimiento objetivo
|Métrica
|Objetivo
|Descripción
|Porcentaje de victorias
|>70%
|Sólo operaciones de alta probabilidad
|Operaciones diarias
|1-500
|Frecuencia escalable
|Riesgo/Recompensa
|1:1.5
|Objetivos de beneficios conservadores
|Drawdown
|<15%
|Gestión estricta del riesgo
|Cuenta mínima
|$1,000
|Accesible para la mayoría de los traders
📋 Detalles de la estrategia
🔍 Lógica de generación de señales
El bot requiere un mínimo de 2 confirmaciones de diferentes estrategias antes de abrir una posición:
- Señales RSI: Identifica puntos de reversión en niveles extremos (30/70)
- Cruce de EMA: Confirma cambios de dirección de tendencia (9/21 periodos)
- Bandas de Bollinger: Detecta oportunidades de reversión a la media
- Estocástico: Valida cambios de momentum
- Filtro de tendencia: Garantiza que las operaciones se alineen con la dirección general del mercado
🎚️ Condiciones de entrada
- COMPRA: 2+ señales alcistas + confirmación de tendencia alcista
- VENTA: 2+ señales bajistas + confirmación de tendencia bajista
- Sin Posición: Si las condiciones no cumplen los requisitos mínimos
🚀 Instalación y configuración
📁 Paso 1: Instalación
- Descarga el archivo del EA
- Copiar a la carpeta MQL5/Expertos/
- Reinicie MetaTrader 5
- Adjuntar al gráfico XAUUSD
⚙️ Paso 2: Configuración
- Establezca su tamaño de lote preferido
- Ajuste los parámetros de riesgo
- Configurar las horas de negociación
- Activar/desactivar la anulación manual
- Establezca el número mágico (si utiliza múltiples EAs)
Paso 3: Optimización
- Ejecute el probador de estrategias en el marco temporal H1
- Optimice los parámetros para su broker
- Pruebe primero en una cuenta demo
- Supervise el rendimiento inicial en vivo
💻 Requisitos del sistema
📋 Requisitos mínimos
- Plataforma: MetaTrader 5 (build 3000+)
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M1-H4 (M15 recomendado)
- Tipo de cuenta: Cualquiera (preferiblemente ECN)
- Depósito mínimo: $1,000
- Apalancamiento: 1:100 o superior
Requisitos del broker
- Spreads: <30 puntos de media
- Ejecución: Ejecución de mercado
- Deslizamiento: <5 puntos
- Comisiones: Cualquier estructura
- Horario de negociación: 24/5 Negociación de oro
📊 Resultados del Backtest
📈 Resumen de rendimiento (2023-2024)
- Total de operaciones: 2.847
- Tasa de ganancias: 73.2%
- Factor de ganancia: 1,84
- Reducción máxima: 12.7%
- Ratio de Sharpe: 1,67
- Operación media: +$23.45
📉 Análisis de Riesgo
- Pérdidas consecutivas: Máximo 7 operaciones
- Mayor pérdida: -$180
- Tiempo de recuperación: <2 semanas de media
- Consistencia mensual: 89% meses rentables
🎯 Público Objetivo
👥 Perfecto para:
- Traders minoristas que buscan trading automatizado en Oro
- Traders profesionales que desean diversificar su cartera
- Gestores de fondos que requieren un rendimiento constante
- Principiantes que necesitan soluciones de trading sin intervención manual
- Traders experimentados que desean fuentes de ingresos adicionales
Casos de uso:
- Estrategia de negociación principal para especialistas en oro
- Diversificación de carteras para operadores de divisas
- Generación de ingresos pasivos para inversores
- Herramienta de gestión de riesgos con controles estrictos
- Plataforma de aprendizaje para el desarrollo de estrategias
🛠️ Soporte y actualizaciones
📞 So porte al cliente
- Soporte Técnico: 24/7 a través de mensajes MQL5
- Asistencia para la instalación: Guía completa de instalación
- Optimización de parámetros: Recomendaciones personalizadas
- Supervisión del rendimiento: Informes mensuales disponibles
🔄 Actualizaciones periódicas
- Mejoras de estrategia basadas en los cambios del mercado
- Corrección de errores y optimización del rendimiento
- Nuevas funciones añadidas con regularidad
- Adaptación delmercado a las condiciones cambiantes
- Actualizaciones gratuitas durante 12 meses
⚠️ Advertencia de riesgo
Advertencia de riesgo: Las operaciones con divisas y CFD implican un riesgo considerable de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta de trading y no garantiza beneficios. Pruebe siempre primero en cuentas demo.