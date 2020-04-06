GoldEA SwissSniper Pro

XAUUSD Professional Bot es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD). Este asesor experto combina múltiples estrategias probadas para lograr una rentabilidad constante con una tasa de ganancias objetivo de más del 70%.





Características principales.

🎯 Enfoque multi-estrategia

Estrategia de reversión del RSI - Identifica condiciones de sobreventa/sobrecompra.

- Identifica condiciones de sobreventa/sobrecompra. Sistema de cruce de EMA - Captura los cambios de impulso de la tendencia.

- Captura los cambios de impulso de la tendencia. Reversión media de las bandas de Bollinger - Negocia los rebotes del precio desde los extremos

- Negocia los rebotes del precio desde los extremos Filtro estocástico de impulso - Confirma las señales de entrada con el impulso

- Confirma las señales de entrada con el impulso Sistema de Confirmación de Tendencia - Previene operaciones contra tendencia

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

Protección del límite diario de operaciones (hasta 500 operaciones/día)

operaciones (hasta 500 operaciones/día) Filtro de diferenciales que evita las operaciones con diferenciales elevados

diferenciales que evita las operaciones con diferenciales elevados Protección del capital con supervisión del saldo mínimo de la cuenta

con supervisión del saldo mínimo de la cuenta Control del horario de negociación para unas condiciones de mercado óptimas

para unas condiciones de mercado óptimas Opción deFiltro de Noticias para evitar eventos de alto impacto

⚙️ Configuración flexible

Tamaño de lote personalizable (por defecto 0,01, totalmente ajustable)

(por defecto 0,01, totalmente ajustable) Modo de anulación manual - Desactive el bot al instante cuando sea necesario

- Desactive el bot al instante cuando sea necesario Todos los parámetros de la estrategia son ajustables por el usuario

son ajustables por el usuario Sistema de Números Mágicos para compatibilidad multi-EA

para compatibilidad multi-EA Controles de negociación basados en el tiempo

Seguimiento en tiempo real

Panel de control en vivo con las condiciones actuales del mercado

con las condiciones actuales del mercado Visualización del estado de la señal mostrando todos los valores de los indicadores

mostrando todos los valores de los indicadores Seguimiento de estadísticas de rendimiento

Seguimiento de la información de la cuenta

Contador de operaciones con límites diarios

Rendimiento objetivo

Métrica Objetivo Descripción Porcentaje de victorias >70% Sólo operaciones de alta probabilidad Operaciones diarias 1-500 Frecuencia escalable Riesgo/Recompensa 1:1.5 Objetivos de beneficios conservadores Drawdown <15% Gestión estricta del riesgo Cuenta mínima $1,000 Accesible para la mayoría de los traders

📋 Detalles de la estrategia

🔍 Lógica de generación de señales

El bot requiere un mínimo de 2 confirmaciones de diferentes estrategias antes de abrir una posición:

Señales RSI: Identifica puntos de reversión en niveles extremos (30/70) Cruce de EMA: Confirma cambios de dirección de tendencia (9/21 periodos) Bandas de Bollinger: Detecta oportunidades de reversión a la media Estocástico: Valida cambios de momentum Filtro de tendencia: Garantiza que las operaciones se alineen con la dirección general del mercado

🎚️ Condiciones de entrada

COMPRA : 2+ señales alcistas + confirmación de tendencia alcista

: 2+ señales alcistas + confirmación de tendencia alcista VENTA : 2+ señales bajistas + confirmación de tendencia bajista

: 2+ señales bajistas + confirmación de tendencia bajista Sin Posición: Si las condiciones no cumplen los requisitos mínimos

🚀 Instalación y configuración 📁 Paso 1: Instalación Descarga el archivo del EA Copiar a la carpeta MQL5/Expertos/ Reinicie MetaTrader 5 Adjuntar al gráfico XAUUSD ⚙️ Paso 2: Configuración Establezca su tamaño de lote preferido Ajuste los parámetros de riesgo Configurar las horas de negociación Activar/desactivar la anulación manual Establezca el número mágico (si utiliza múltiples EAs) Paso 3: Optimización Ejecute el probador de estrategias en el marco temporal H1 Optimice los parámetros para su broker Pruebe primero en una cuenta demo Supervise el rendimiento inicial en vivo 💻 Requisitos del sistema 📋 Requisitos mínimos Plataforma : MetaTrader 5 (build 3000+)

: MetaTrader 5 (build 3000+) Símbolo : XAUUSD (Oro)

: XAUUSD (Oro) Marco temporal : M1-H4 (M15 recomendado)

: M1-H4 (M15 recomendado) Tipo de cuenta : Cualquiera (preferiblemente ECN)

: Cualquiera (preferiblemente ECN) Depósito mínimo : $1,000

: $1,000 Apalancamiento: 1:100 o superior Requisitos del broker Spreads : <30 puntos de media

: <30 puntos de media Ejecución : Ejecución de mercado

: Ejecución de mercado Deslizamiento : <5 puntos

: <5 puntos Comisiones : Cualquier estructura

: Cualquier estructura Horario de negociación: 24/5 Negociación de oro 📊 Resultados del Backtest 📈 Resumen de rendimiento (2023-2024) Total de operaciones : 2.847

: 2.847 Tasa de ganancias : 73.2%

: 73.2% Factor de ganancia : 1,84

: 1,84 Reducción máxima : 12.7%

: 12.7% Ratio de Sharpe : 1,67

: 1,67 Operación media: +$23.45 📉 Análisis de Riesgo Pérdidas consecutivas : Máximo 7 operaciones

: Máximo 7 operaciones Mayor pérdida : -$180

: -$180 Tiempo de recuperación : <2 semanas de media

: <2 semanas de media Consistencia mensual: 89% meses rentables 🎯 Público Objetivo 👥 Perfecto para: Traders minoristas que buscan trading automatizado en Oro

que buscan trading automatizado en Oro Traders profesionales que desean diversificar su cartera

que desean diversificar su cartera Gestores de fondos que requieren un rendimiento constante

que requieren un rendimiento constante Principiantes que necesitan soluciones de trading sin intervención manual

que necesitan soluciones de trading sin intervención manual Traders experimentados que desean fuentes de ingresos adicionales Casos de uso: Estrategia de negociación principal para especialistas en oro

para especialistas en oro Diversificación de carteras para operadores de divisas

para operadores de divisas Generación de ingresos pasivos para inversores

para inversores Herramienta de gestión de riesgos con controles estrictos

con controles estrictos Plataforma de aprendizaje para el desarrollo de estrategias 🛠️ Soporte y actualizaciones 📞 So porte al cliente Soporte Técnico : 24/7 a través de mensajes MQL5

: 24/7 a través de mensajes MQL5 Asistencia para la instalación : Guía completa de instalación

: Guía completa de instalación Optimización de parámetros : Recomendaciones personalizadas

: Recomendaciones personalizadas Supervisión del rendimiento: Informes mensuales disponibles 🔄 Actualizaciones periódicas Mejoras de estrategia basadas en los cambios del mercado

basadas en los cambios del mercado Corrección de errores y optimización del rendimiento

y optimización del rendimiento Nuevas funciones añadidas con regularidad

añadidas con regularidad Adaptación del mercado a las condiciones cambiantes

del a las condiciones cambiantes Actualizaciones gratuitas durante 12 meses ⚠️ Advertencia de riesgo Advertencia de riesgo: Las operaciones con divisas y CFD implican un riesgo considerable de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta de trading y no garantiza beneficios. Pruebe siempre primero en cuentas demo.





