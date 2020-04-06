Pro Trader Advanced Gold Trading Robot

💰 Estructura de precios

🥇 Pro Trader Robot avanzado para operar con oro

  • Precio de introducción actual: 199 € Precio de salida: 199 € en lugar de 699

    💰 Estructura de precios

    🥇 Pro Trader Robot avanzado para operar con oro

    • Precio de introducción actual: 199 €.

    • Después de 100 ventas: 249 €

    • Después de 200 ventas: 299 €

    • El precio sigue aumentando en pasos de 50 € por cada 100 ventas

    🥈 GoldEA SwissSniper Pro

    • Precio de introducción actual:99 € Precio de salida: 99 € en lugar de 199

    • Después de 100 ventas: 149 €.

    • Después de 200 ventas: 199 €.

    • El precio sigue aumentando en pasos de 50 € por cada 100 ventas


  • 699

  • Después de 100 ventas: 249 €.

  • Después de 200 ventas: 299

  • El precio sigue aumentando en pasos de 50 € por cada 100 ventas


    🛠️ Licencia, soporte y actualizaciones

    ✔ Licencia de uso de por vida
    Soporte personal durante 3 meses
    Actualizaciones periódicas cada 3 meses
    ✔ Corrección de errores y optimizaciones incluidas
    ✔ Sin suscripción, sin cuotas recurrentes.

    El Asesor Experto sigue siendo totalmente utilizable después del período de soporte.


    • Libere su potencial de trading con SwissProEA ¡Gratis!

      Descubra el poder del trading automatizado con SwissProEA Free, un sofisticado Asesor Experto creado por SwissAlgo Trading Solutions. Esta es su oportunidad de experimentar un algoritmo de negociación de nivel profesional con un sólido conjunto de características, de forma totalmente gratuita.

      Por qué los operadores aman SwissProEA Free:

      • Generación Inteligente de Señales: Aprovecha el poder clásico de los cruces de Medias Móviles combinado con el filtrado de momento RSI para oportunidades comerciales de alta probabilidad.

      • Guardián de Riesgo Integrado: Protege su capital con un tamaño de posición inteligente y conservador. Elija entre un tamaño de lote fijo o un modelo de riesgo basado en porcentajes que se adapta automáticamente al saldo de su cuenta.

      • Gestión profesional del dinero: Cada operación está equipada con niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit, calculados dinámicamente mediante el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.

      • Diseño Safety First: Incluye múltiples comprobaciones de seguridad para las horas de mercado, el máximo de operaciones diarias, el margen disponible y el estado de la cuenta para garantizar un funcionamiento estable y responsable.

      • Experimente el SwissAlgo Edge: Esta versión gratuita le da una mirada directa a la calidad y precisión que incorporamos en todos nuestros productos. Es el punto de partida perfecto para su viaje de trading algorítmico.

      ⚠️ Descargo de responsabilidad importante: Operar implica un riesgo significativo ⚠️

      NO ES UN CONSEJO DE INVERSIÓN: El Asesor Experto gratuito de SwissProEA se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No es una solicitud para comprar o vender cualquier instrumento financiero. El rendimiento pasado de esta estrategia no es necesariamente indicativo de resultados futuros.

      ALTO RIESGO DE PÉRDIDA: Operar con divisas, acciones, futuros y CFDs con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede perder más que su inversión inicial. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.

      SIN RESPONSABILIDAD: SwissAlgo Trading Solutions y sus afiliados no asumen ninguna responsabilidad por los resultados de las operaciones, pérdidas financieras o daños incurridos por el uso de este software. Mediante el uso de SwissProEA Free, usted reconoce que entiende estos riesgos y acepta que usted es el único responsable de sus decisiones de negociación y los resultados.

      ¿Listo para explorar? Descargue SwissProEA Free hoy mismo y pruébelo sin riesgos en su cuenta demo para ver cómo puede encajar en su estrategia de trading.

    • "Versión Gratuita" implica características premium extendidas.

      • El propio nombre establece la expectativa de que hay un nivel de pago más capaz disponible.

    • Los límites de seguridad conservadores crean un incentivo de actualización.

      • Al restringir intencionadamente ciertos parámetros (como el tamaño de la operación o la reducción) en la versión gratuita, se anima a los usuarios a pagar por límites más altos.

    • Marca profesional ("SwissAlgo Trading Solutions")

      • El nombre evoca cualidades asociadas a Suiza: precisión, fiabilidad e ingeniería de alta calidad.

    • La estructura modular sugiere capacidad de ampliación.

      • El sistema está construido en distintas partes (módulos), dejando claro que se pueden añadir nuevas funciones o estrategias más adelante, a menudo como parte de un paquete premium.

    2. 2. Mejoras técnicas:

    • Estructura de código más moderna con mejor gestión de errores.

      • El código base es más limpio y organizado, y puede gestionar errores inesperados sin bloquearse.

    • Supervisión de cuentas más sólida.

      • El sistema realiza un seguimiento más fiable y preciso del capital, el saldo, el margen y las posiciones abiertas para garantizar la seguridad.

    • Compatibilidad de símbolos más flexible.

      • El algoritmo puede trabajar con una gama más amplia de instrumentos de negociación (pares de divisas, índices, etc.) sin necesidad de realizar grandes cambios en el código.

    • Separación clara de funcionalidades.

      • Las funciones principales (como la lógica de la estrategia, la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones) están aisladas en módulos independientes. Esto mejora la legibilidad, el mantenimiento y las pruebas.

    • StoppLoss 9999.9 está en OFF

    • Explicación de las funciones de SwissProEA_Free.mq5

      El SwissProEA Free es un sofisticado sistema de trading automatizado construido para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en una estrategia multi-indicador con un fuerte énfasis en la preservación del capital.

      1. Motor de generación de señales:

      • Moving Average Crossover: La señal principal. Una señal de COMPRA se genera cuando la EMA Rápida (periodo por defecto 10) cruza por encima de la EMA Lenta (periodo por defecto 20). Una señal de VENTA se genera en el cruce opuesto.

      • Filtro de Momento RSI: La señal es filtrada y reforzada por el indicador RSI (periodo por defecto 16). Una señal gana fuerza si el RSI se está recuperando de condiciones de sobreventa (<30) para una compra, o bajando de condiciones de sobrecompra (>70) para una venta.

      • Umbral de intensidad de la señal: Las señales de las MA y del RSI se combinan en una puntuación total de "intensidad de la señal". Una operación sólo se ejecuta si esta puntuación cumple o supera el parámetro MinSignalStrength definido por el usuario.

      2. Núcleo de Gestión de Riesgo (La parte más importante):

      • Tamaño de la posición: Puede elegir entre un FixedLotSize o un cálculo basado en el riesgo ( RiskPercent ). El modelo basado en el riesgo calcula el tamaño del lote en función del saldo de su cuenta, el porcentaje de riesgo definido y la distancia hasta el precio de stop-loss. Está programado para ser muy conservador, con múltiples topes duros para evitar el apalancamiento excesivo.

      • Stop-Loss y Take-Profit dinámicos: En lugar de valores de pips fijos, el SL y el TP se establecen utilizando el indicador Average True Range (ATR). Los parámetros StopLossATR y TakeProfitATR son multiplicadores que determinan a cuántas unidades de volatilidad del mercado actual (ATR) se alejan las órdenes. Esto se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.

      • Protocolos de seguridad: El EA incluye múltiples comprobaciones incorporadas antes de cualquier operación:

        • Comprueba el saldo disponible de la cuenta, el capital y el margen libre.

        • Respeta un número máximo de posiciones simultáneas ( MaxPositions ).

        • Puede limitar las operaciones a horas específicas ( EnableMarketHours ).

        • Limita el número de operaciones por día ( MaxTradesPerDay ).

      Cómo utilizar SwissProEA - Guía paso a paso

      1. Instalación:

        • Copie el archivo SwissProEA_Free.mq5 en su carpeta de Expertos de MetaTrader 5 .

        • Reinicie MT5 o actualice el panel Navegador (F4).

        • Arrastre y suelte el EA desde el Navegador al gráfico deseado.

      2. Configuración:

        • Aparecerá una ventana de configuración. Configure la pestaña "Entradas" de acuerdo a su estrategia (ver preajustes más abajo).

        • Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada en MT5 (en Herramientas > Opciones > Asesores Expertos).

      3. Probar es OBLIGATORIO:

        • Utilice el modo visual para observar la lógica del EA.

        • Ejecute un backtest robusto con datos históricos.

        • A continuación, realice pruebas en unaCuenta Demo durante al menos varias semanas antes de considerar una cuenta real.

      Configuración preestablecida para "Trading agresivo".

      ⚠️ ADVERTENCIA CRÍTICA SOBRE LOS AJUSTES AGRESIVOS:
      Estos ajustes aumentan significativamente la frecuencia de las operaciones y la exposición al riesgo. El objetivo es obtener una mayor rentabilidad potencial a costa de una reducción potencial mucho mayor.Desactivar el Stop-Loss (estableciéndolo en 9999,9) es EXTREMADAMENTE PELIGROSO y puede provocar la pérdida total de su cuenta. Esta configuración se proporciona únicamente con fines educativos y se utilizaBAJO SU PROPIO RIESGO y TOTAL RESPONSABILIDAD. SwissAlgo Trading Solutions no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas incurridas por el uso de esta o configuraciones similares.

      Parámetros de entrada para un trading agresivo:

      ini

      //+------------------------------------------------------------------+ //| Parámetros de Entrada para Trading Agresivo | //+------------------------------------------------------------------+ //=== GESTIÓN DE RIESGO === RiskPercent = 2.0; // Riesgo incrementado del 2% por operación FixedLotSize = 0.0; // Poner a 0 para usar cálculo basado en riesgo MaxPositions = 3; // Hasta 3 posiciones simultáneas //=== INDICADORES TÉCNICOS=== FastMA = 5; // MA más rápido para señales más sensibles SlowMA = 15; // RSI_Period = 14; // Periodo RSI estándar //=== PARÁMETROS DE OPERACIÓN === StopLossATR = 9999.9; // DESACTIVA EFECTIVAMENTE EL STOP-LOSS (¡RIESGO EXTREMO!) TakeProfitATR = 4.5; // Take-Profit más amplio para capturar grandes tendencias MinSignalStrength = 40; // Menor intensidad de señal requerida -> más operaciones //=== LIMITACIONES DE LA VERSIÓN FREE === MaxTradesPerDay = 200; // Límite de operaciones diarias muy alto EnableMarketHours = false; // Desactiva el filtro de horas de operación StartHour = 0; // EndHour = 23; //

      Explicación de los parámetros agresivos:

      • RiskPercent = 2.0 : Duplica el riesgo por operación comparado con el 0.5% estándar.

      • MaxPositions = 3 : Permite al EA abrir más operaciones simultáneamente, aumentando la exposición del capital.

      • FastMA = 5 / SlowMA = 15 : Los indicadores más sensibles generan señales con mayor frecuencia.

      • StopLossATR = 9999.9 : Este es el ajuste más peligroso. Establece el stop-loss tan lejos que queda efectivamente desactivado. La operación no tendrá protección contra un movimiento catastrófico en contra de su posición.USE ESTO A SU PROPIO RIESGO.

      • MinSignalStrength = 40 : La reducción de este umbral significa que el EA actuará sobre las señales más débiles, lo que resulta en más entradas de comercio.

      • MaxTradesPerDay = 200 : Elimina el límite diario de operaciones a efectos prácticos.

      Para "Trading Equilibrado" (Recomendado para empezar):
      Simplemente utilice losparámetros POR DEFECTO que se cargan con el EA. Estos están preconfigurados para priorizar la estabilidad y la preservación del capital. Para un enfoque equilibrado, StopLossATR siempre debe establecerse en un valor razonable (por ejemplo, 1,5 - 2,5). No utilice nunca el valor 9999,9 si desea un riesgo equilibrado.

      -> Descargar y Empezar a Probar:https://www.mql5.com/en/market/product/146646

      ¡Feliz y seguro trading!


    ✅ Estrategia Probada en el Mercado

    • Basada en principios de trading de ruptura probados
    • Optimizado específicamente para las características del mercado de oro
    • El enfoque multi-filtro reduce las señales falsas
    • La gestión del riesgo prioriza la preservación del capital

    ✅ Diseño fácil de usar

    • Organización intuitiva de los parámetros
    • Documentación e instrucciones claras
    • Validación automática de los parámetros
    • Registro e informes exhaustivos

    ✅ Soporte continuo

    • Actualizaciones periódicas para la compatibilidad de plataformas
    • Soporte de la comunidad a través de MQL5
    • Documentación y guías de configuración
    • Asistencia para la optimización del rendimiento

    📞 Soporte y actualizaciones

    Saca el máximo partido a tu inversión:

    • Acceso a actualizaciones y mejoras
    • Debates en el foro de la comunidad
    • Guía de configuración y optimización
    • Herramientas de análisis del rendimiento

    ¿Listo para revolucionar su trading en oro? Descargue XAU/USD Pro Trader hoy mismo y únase a las filas de los operadores automatizados profesionales.

    Transforme su operativa en XAU/USD con una automatización de nivel profesional. Experimente el poder de la operativa sistemática y sin emociones, respaldada por principios de gestión de riesgos de eficacia probada.

    ¡Compre ahora y comience su viaje hacia las ganancias consistentes en el comercio de oro!

    Productos recomendados
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Asesores Expertos
    ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Asesores Expertos
    Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Asesores Expertos
    Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Asesores Expertos
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Asesores Expertos
    El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Asesores Expertos
    Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
    Goldmost MT5
    Hongliang Ding
    Asesores Expertos
    Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Asesores Expertos
    ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Asesores Expertos
    "Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
    Gold Farming
    Sigit Hariyono
    Asesores Expertos
    Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Asesores Expertos
    La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
    Open lock MT5
    Sergey Likho
    5 (4)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto ayuda a reducir el drawdown de la cuenta. Para ello, la operación perdedora se divide en varias partes pequeñas, cada una de las cuales se cierra por separado. El EA puede interactuar con otros expertos. Por ejemplo, cuando se alcanza un cierto drawdown, Open Lock puede desactivar el otro experto y empezar a trabajar con sus órdenes. Open Lock para MetaTrader 4 está disponible aquí El algoritmo del EA utiliza transacciones de contador y un gran número de posiciones abiertas, po
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Asesores Expertos
    PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
    PowerAUDCAD
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El experto comercial elabora los movimientos regulares del par de divisas AUDCAD en el canal. El Asesor Experto está completamente listo para trabajar. No requiere configuración adicional. Señales comerciales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter El terminal MetaTrader5 debe estar instalado en un servidor remoto para que funcione sin problemas. The EA works based on the indicator:  https://www.mql5.com/en/market/product/62951 Instale el Asesor Experto en el gráfico AUDCAD, timef
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Asesores Expertos
    La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Asesores Expertos
    Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Asesores Expertos
    Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Asesores Expertos
    Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
    ComplexEuro Edge Pro
    Luke Anthony Coles
    Asesores Expertos
    BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Asesores Expertos
    Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Otros productos de este autor
    SwissSniperEA
    Alexis Napoli
    5 (3)
    Asesores Expertos
    SwissProEA Free - EA Algorítmico de Trading de Oro Especificaciones Técnicas Características Principales: Especializado para ORO (XAUUSD) - Algoritmo para trading de metales preciosos Marco Temporal de 10 Minutos - Optimizado para gráficos M10 Sistema de Cruce EMA - EMA 10/20 con filtros avanzados Confirmación RSI - Validación adicional de señales Gestión de Riesgo basada en ATR - Cálculo dinámico de SL/TP Control de Riesgo Profesional - Límites diarios y gestión de posiciones F
    FREE
    GoldEA SwissSniper Pro
    Alexis Napoli
    Asesores Expertos
    XAUUSD Professional Bot es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAU/USD). Este asesor experto combina múltiples estrategias probadas para lograr una rentabilidad constante con una tasa de ganancias objetivo de más del 70%. Características principales. Enfoque multi-estrategia Estrategia de reversión del RSI - Identifica condiciones de sobreventa/sobrecompra. Sistema de cruce de EMA - Captura los cambios de impulso de la tendencia. Reversió
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario