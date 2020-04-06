Pro Trader Advanced Gold Trading Robot

Libere su potencial de trading con SwissProEA ¡Gratis!

Descubra el poder del trading automatizado con SwissProEA Free, un sofisticado Asesor Experto creado por SwissAlgo Trading Solutions. Esta es su oportunidad de experimentar un algoritmo de negociación de nivel profesional con un sólido conjunto de características, de forma totalmente gratuita.

Por qué los operadores aman SwissProEA Free:

Generación Inteligente de Señales: Aprovecha el poder clásico de los cruces de Medias Móviles combinado con el filtrado de momento RSI para oportunidades comerciales de alta probabilidad.

Guardián de Riesgo Integrado: Protege su capital con un tamaño de posición inteligente y conservador. Elija entre un tamaño de lote fijo o un modelo de riesgo basado en porcentajes que se adapta automáticamente al saldo de su cuenta.

Gestión profesional del dinero: Cada operación está equipada con niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit, calculados dinámicamente mediante el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.

Diseño Safety First: Incluye múltiples comprobaciones de seguridad para las horas de mercado, el máximo de operaciones diarias, el margen disponible y el estado de la cuenta para garantizar un funcionamiento estable y responsable.

Experimente el SwissAlgo Edge: Esta versión gratuita le da una mirada directa a la calidad y precisión que incorporamos en todos nuestros productos. Es el punto de partida perfecto para su viaje de trading algorítmico.

⚠️ Descargo de responsabilidad importante: Operar implica un riesgo significativo ⚠️

NO ES UN CONSEJO DE INVERSIÓN: El Asesor Experto gratuito de SwissProEA se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No es una solicitud para comprar o vender cualquier instrumento financiero. El rendimiento pasado de esta estrategia no es necesariamente indicativo de resultados futuros.

ALTO RIESGO DE PÉRDIDA: Operar con divisas, acciones, futuros y CFDs con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede perder más que su inversión inicial. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.

SIN RESPONSABILIDAD: SwissAlgo Trading Solutions y sus afiliados no asumen ninguna responsabilidad por los resultados de las operaciones, pérdidas financieras o daños incurridos por el uso de este software. Mediante el uso de SwissProEA Free, usted reconoce que entiende estos riesgos y acepta que usted es el único responsable de sus decisiones de negociación y los resultados.

¿Listo para explorar? Descargue SwissProEA Free hoy mismo y pruébelo sin riesgos en su cuenta demo para ver cómo puede encajar en su estrategia de trading.