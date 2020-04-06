Pro Trader Advanced Gold Trading Robot
- Asesores Expertos
- Alexis Napoli
- Versión: 9.0
- Actualizado: 27 octubre 2025
- Activaciones: 5
🛠️ Licencia, soporte y actualizaciones
✔ Licencia de uso de por vida
✔ Soporte personal durante 3 meses
✔ Actualizaciones periódicas cada 3 meses
✔ Corrección de errores y optimizaciones incluidas
✔ Sin suscripción, sin cuotas recurrentes.
El Asesor Experto sigue siendo totalmente utilizable después del período de soporte.
-
Libere su potencial de trading con SwissProEA ¡Gratis!
Descubra el poder del trading automatizado con SwissProEA Free, un sofisticado Asesor Experto creado por SwissAlgo Trading Solutions. Esta es su oportunidad de experimentar un algoritmo de negociación de nivel profesional con un sólido conjunto de características, de forma totalmente gratuita.
Por qué los operadores aman SwissProEA Free:
-
Generación Inteligente de Señales: Aprovecha el poder clásico de los cruces de Medias Móviles combinado con el filtrado de momento RSI para oportunidades comerciales de alta probabilidad.
-
Guardián de Riesgo Integrado: Protege su capital con un tamaño de posición inteligente y conservador. Elija entre un tamaño de lote fijo o un modelo de riesgo basado en porcentajes que se adapta automáticamente al saldo de su cuenta.
-
Gestión profesional del dinero: Cada operación está equipada con niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit, calculados dinámicamente mediante el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.
-
Diseño Safety First: Incluye múltiples comprobaciones de seguridad para las horas de mercado, el máximo de operaciones diarias, el margen disponible y el estado de la cuenta para garantizar un funcionamiento estable y responsable.
-
Experimente el SwissAlgo Edge: Esta versión gratuita le da una mirada directa a la calidad y precisión que incorporamos en todos nuestros productos. Es el punto de partida perfecto para su viaje de trading algorítmico.
⚠️ Descargo de responsabilidad importante: Operar implica un riesgo significativo ⚠️
NO ES UN CONSEJO DE INVERSIÓN: El Asesor Experto gratuito de SwissProEA se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No es una solicitud para comprar o vender cualquier instrumento financiero. El rendimiento pasado de esta estrategia no es necesariamente indicativo de resultados futuros.
ALTO RIESGO DE PÉRDIDA: Operar con divisas, acciones, futuros y CFDs con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede perder más que su inversión inicial. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.
SIN RESPONSABILIDAD: SwissAlgo Trading Solutions y sus afiliados no asumen ninguna responsabilidad por los resultados de las operaciones, pérdidas financieras o daños incurridos por el uso de este software. Mediante el uso de SwissProEA Free, usted reconoce que entiende estos riesgos y acepta que usted es el único responsable de sus decisiones de negociación y los resultados.
¿Listo para explorar? Descargue SwissProEA Free hoy mismo y pruébelo sin riesgos en su cuenta demo para ver cómo puede encajar en su estrategia de trading.
-
-
"Versión Gratuita" implica características premium extendidas.
-
El propio nombre establece la expectativa de que hay un nivel de pago más capaz disponible.
-
-
Los límites de seguridad conservadores crean un incentivo de actualización.
-
Al restringir intencionadamente ciertos parámetros (como el tamaño de la operación o la reducción) en la versión gratuita, se anima a los usuarios a pagar por límites más altos.
-
-
Marca profesional ("SwissAlgo Trading Solutions")
-
El nombre evoca cualidades asociadas a Suiza: precisión, fiabilidad e ingeniería de alta calidad.
-
-
La estructura modular sugiere capacidad de ampliación.
-
El sistema está construido en distintas partes (módulos), dejando claro que se pueden añadir nuevas funciones o estrategias más adelante, a menudo como parte de un paquete premium.
-
2. 2. Mejoras técnicas:
-
Estructura de código más moderna con mejor gestión de errores.
-
El código base es más limpio y organizado, y puede gestionar errores inesperados sin bloquearse.
-
-
Supervisión de cuentas más sólida.
-
El sistema realiza un seguimiento más fiable y preciso del capital, el saldo, el margen y las posiciones abiertas para garantizar la seguridad.
-
-
Compatibilidad de símbolos más flexible.
-
El algoritmo puede trabajar con una gama más amplia de instrumentos de negociación (pares de divisas, índices, etc.) sin necesidad de realizar grandes cambios en el código.
-
-
Separación clara de funcionalidades.
-
Las funciones principales (como la lógica de la estrategia, la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones) están aisladas en módulos independientes. Esto mejora la legibilidad, el mantenimiento y las pruebas.
-
-
StoppLoss 9999.9 está en OFF
Explicación de las funciones de SwissProEA_Free.mq5
El SwissProEA Free es un sofisticado sistema de trading automatizado construido para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en una estrategia multi-indicador con un fuerte énfasis en la preservación del capital.
1. Motor de generación de señales:
-
Moving Average Crossover: La señal principal. Una señal de COMPRA se genera cuando la EMA Rápida (periodo por defecto 10) cruza por encima de la EMA Lenta (periodo por defecto 20). Una señal de VENTA se genera en el cruce opuesto.
-
Filtro de Momento RSI: La señal es filtrada y reforzada por el indicador RSI (periodo por defecto 16). Una señal gana fuerza si el RSI se está recuperando de condiciones de sobreventa (<30) para una compra, o bajando de condiciones de sobrecompra (>70) para una venta.
-
Umbral de intensidad de la señal: Las señales de las MA y del RSI se combinan en una puntuación total de "intensidad de la señal". Una operación sólo se ejecuta si esta puntuación cumple o supera el parámetro MinSignalStrength definido por el usuario.
2. Núcleo de Gestión de Riesgo (La parte más importante):
-
Tamaño de la posición: Puede elegir entre un FixedLotSize o un cálculo basado en el riesgo ( RiskPercent ). El modelo basado en el riesgo calcula el tamaño del lote en función del saldo de su cuenta, el porcentaje de riesgo definido y la distancia hasta el precio de stop-loss. Está programado para ser muy conservador, con múltiples topes duros para evitar el apalancamiento excesivo.
-
Stop-Loss y Take-Profit dinámicos: En lugar de valores de pips fijos, el SL y el TP se establecen utilizando el indicador Average True Range (ATR). Los parámetros StopLossATR y TakeProfitATR son multiplicadores que determinan a cuántas unidades de volatilidad del mercado actual (ATR) se alejan las órdenes. Esto se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.
-
Protocolos de seguridad: El EA incluye múltiples comprobaciones incorporadas antes de cualquier operación:
-
Comprueba el saldo disponible de la cuenta, el capital y el margen libre.
-
Respeta un número máximo de posiciones simultáneas ( MaxPositions ).
-
Puede limitar las operaciones a horas específicas ( EnableMarketHours ).
-
Limita el número de operaciones por día ( MaxTradesPerDay ).
-
Cómo utilizar SwissProEA - Guía paso a paso
-
Instalación:
-
Copie el archivo SwissProEA_Free.mq5 en su carpeta de Expertos de MetaTrader 5 .
-
Reinicie MT5 o actualice el panel Navegador (F4).
-
Arrastre y suelte el EA desde el Navegador al gráfico deseado.
-
-
Configuración:
-
Aparecerá una ventana de configuración. Configure la pestaña "Entradas" de acuerdo a su estrategia (ver preajustes más abajo).
-
Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada en MT5 (en Herramientas > Opciones > Asesores Expertos).
-
-
Probar es OBLIGATORIO:
-
Utilice el modo visual para observar la lógica del EA.
-
Ejecute un backtest robusto con datos históricos.
-
A continuación, realice pruebas en unaCuenta Demo durante al menos varias semanas antes de considerar una cuenta real.
-
Configuración preestablecida para "Trading agresivo".
⚠️ ADVERTENCIA CRÍTICA SOBRE LOS AJUSTES AGRESIVOS:
Estos ajustes aumentan significativamente la frecuencia de las operaciones y la exposición al riesgo. El objetivo es obtener una mayor rentabilidad potencial a costa de una reducción potencial mucho mayor.Desactivar el Stop-Loss (estableciéndolo en 9999,9) es EXTREMADAMENTE PELIGROSO y puede provocar la pérdida total de su cuenta. Esta configuración se proporciona únicamente con fines educativos y se utilizaBAJO SU PROPIO RIESGO y TOTAL RESPONSABILIDAD. SwissAlgo Trading Solutions no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas incurridas por el uso de esta o configuraciones similares.
Parámetros de entrada para un trading agresivo:ini
//+------------------------------------------------------------------+ //| Parámetros de Entrada para Trading Agresivo | //+------------------------------------------------------------------+ //=== GESTIÓN DE RIESGO === RiskPercent = 2.0; // Riesgo incrementado del 2% por operación FixedLotSize = 0.0; // Poner a 0 para usar cálculo basado en riesgo MaxPositions = 3; // Hasta 3 posiciones simultáneas //=== INDICADORES TÉCNICOS=== FastMA = 5; // MA más rápido para señales más sensibles SlowMA = 15; // RSI_Period = 14; // Periodo RSI estándar //=== PARÁMETROS DE OPERACIÓN === StopLossATR = 9999.9; // DESACTIVA EFECTIVAMENTE EL STOP-LOSS (¡RIESGO EXTREMO!) TakeProfitATR = 4.5; // Take-Profit más amplio para capturar grandes tendencias MinSignalStrength = 40; // Menor intensidad de señal requerida -> más operaciones //=== LIMITACIONES DE LA VERSIÓN FREE === MaxTradesPerDay = 200; // Límite de operaciones diarias muy alto EnableMarketHours = false; // Desactiva el filtro de horas de operación StartHour = 0; // EndHour = 23; //
Explicación de los parámetros agresivos:
-
RiskPercent = 2.0 : Duplica el riesgo por operación comparado con el 0.5% estándar.
-
MaxPositions = 3 : Permite al EA abrir más operaciones simultáneamente, aumentando la exposición del capital.
-
FastMA = 5 / SlowMA = 15 : Los indicadores más sensibles generan señales con mayor frecuencia.
-
StopLossATR = 9999.9 : Este es el ajuste más peligroso. Establece el stop-loss tan lejos que queda efectivamente desactivado. La operación no tendrá protección contra un movimiento catastrófico en contra de su posición.USE ESTO A SU PROPIO RIESGO.
-
MinSignalStrength = 40 : La reducción de este umbral significa que el EA actuará sobre las señales más débiles, lo que resulta en más entradas de comercio.
-
MaxTradesPerDay = 200 : Elimina el límite diario de operaciones a efectos prácticos.
Para "Trading Equilibrado" (Recomendado para empezar):
Simplemente utilice losparámetros POR DEFECTO que se cargan con el EA. Estos están preconfigurados para priorizar la estabilidad y la preservación del capital. Para un enfoque equilibrado, StopLossATR siempre debe establecerse en un valor razonable (por ejemplo, 1,5 - 2,5). No utilice nunca el valor 9999,9 si desea un riesgo equilibrado.
-> Descargar y Empezar a Probar:https://www.mql5.com/en/market/product/146646
¡Feliz y seguro trading!
-
