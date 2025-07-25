SwissSniperEA

Kostenloser Expert Advisor für XAUUSD – EMA/RSI-Strategie mit ATR-Risikoschutz

📌 Open Source | Kein Martingale | Für Einsteiger & Entwickler

✅ Hauptfunktionen

Spezialisiert für Gold (XAUUSD) – entwickelt für hohe Volatilität

Optimiert für den 10-Minuten-Zeitrahmen (M10) – idealer Balancepunkt zwischen Scalping und Stabilität

EMA-Crossover-System (10/20) – klassisches, trendbasiertes Einstiegssignal

RSI-Bestätigung – reduziert Fehlsignale durch Momentum-Filterung

Dynamisches Risikomanagement via ATR – SL/TP passt sich automatisch der Volatilität an

Tägliche Verlustgrenzen & Positionslimits – schützt dein Kapital vor Übertrading

Handelszeiten-Filter – meide unberechenbare Marktphasen (z. B. News)

⚙️ Trading-Strategie im Überblick

📈 Signalgenerierung:

EMA Crossover (Fast/Slow: 10/20)

RSI überkauft/überverkauft (Standard: 16)

Signalstärke-Skala (0–100) mit Mindestanforderung

Indikator-Confluenz zur Validierung

🛡️ Risikomanagement:

Wahl zwischen fixer Lotgröße oder Prozent-Risiko

ATR-basierte SL/TP-Berechnung (dynamisch)

Tägliche Trade- und Verlustlimits

Validierung der Margin-Anforderungen

🔧 Parameterübersicht (vollständig konfigurierbar)

Bereich Parameter Standardwert Risikosteuerung RiskPercent, FixedLotSize 0.5%, 0.01 MA-Logik FastMA, SlowMA 10, 20 RSI RSI_Period 16 TP/SL-Logik (ATR) StopLossATR, TakeProfitATR 2.0, 3.0 Signalfilter MinSignalStrength 60 Positionen MaxPositions 1

🧠 Lern- & Entwicklungsaspekte

Dieser EA wurde speziell für Bildungs- und Entwicklungszwecke erstellt:

✅ Open-Source-Code zur freien Nutzung und Modifikation

📘 Klare Struktur für MQL5-Einsteiger

🎯 Beispiel für professionelle EA-Architektur (kein Grid, kein Martingale)

💡 Ideal als Basis für eigene Strategien oder Optimierungen

📌 Empfohlene Anwendung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M10

Kontoart: ECN/Standard

Mindesteinlage (empfohlen): $1000

Test: Immer zuerst auf Demo-Konto

📥 Setup-Tipps:

EA auf XAUUSD M10-Chart ziehen Parameter anpassen (Risiko, Filter, SL/TP) Backtest / Forward-Test auf Demo Positionslimits und Handelszeiten setzen

🔒 Sicherheits- & Kompatibilitätsfeatures

Symbolprüfung (nur XAUUSD)

Margin-Check vor Entry

Fehlerbehandlung für Indikatoren

Broker-Kompatibilitätsprüfung (z. B. Handelszeit, Margin-Modell)

Kein Martingale, kein Nachkaufen, keine versteckten Strategien

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken.

Dieser EA ist kein Versprechen für Gewinne.

Nutzen Sie ihn als Lernhilfe und nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

🔄 Support & Updates

Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates

Dokumentation im Code enthalten

Community-basierter Support (MQL5 Kommentare)

Open Source – keine versteckten Funktionen

© 2025 SwissAlgo Trading Solutions

Dieser Expert Advisor dient ausschließlich Bildungs- und Demonstrationszwecken.



