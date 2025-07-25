SwissSniperEA

5
🟡 SwissAlgo Gold M10 EA

Kostenloser Expert Advisor für XAUUSD – EMA/RSI-Strategie mit ATR-Risikoschutz
📌 Open Source | Kein Martingale | Für Einsteiger & Entwickler

Hauptfunktionen

  • Spezialisiert für Gold (XAUUSD) – entwickelt für hohe Volatilität

  • Optimiert für den 10-Minuten-Zeitrahmen (M10) – idealer Balancepunkt zwischen Scalping und Stabilität

  • EMA-Crossover-System (10/20) – klassisches, trendbasiertes Einstiegssignal

  • RSI-Bestätigung – reduziert Fehlsignale durch Momentum-Filterung

  • Dynamisches Risikomanagement via ATR – SL/TP passt sich automatisch der Volatilität an

  • Tägliche Verlustgrenzen & Positionslimits – schützt dein Kapital vor Übertrading

  • Handelszeiten-Filter – meide unberechenbare Marktphasen (z. B. News)

⚙️ Trading-Strategie im Überblick

📈 Signalgenerierung:

  • EMA Crossover (Fast/Slow: 10/20)

  • RSI überkauft/überverkauft (Standard: 16)

  • Signalstärke-Skala (0–100) mit Mindestanforderung

  • Indikator-Confluenz zur Validierung

🛡️ Risikomanagement:

  • Wahl zwischen fixer Lotgröße oder Prozent-Risiko

  • ATR-basierte SL/TP-Berechnung (dynamisch)

  • Tägliche Trade- und Verlustlimits

  • Validierung der Margin-Anforderungen

🔧 Parameterübersicht (vollständig konfigurierbar)

Bereich Parameter Standardwert
Risikosteuerung RiskPercent, FixedLotSize 0.5%, 0.01
MA-Logik FastMA, SlowMA 10, 20
RSI RSI_Period 16
TP/SL-Logik (ATR) StopLossATR, TakeProfitATR 2.0, 3.0
Signalfilter MinSignalStrength 60
Positionen MaxPositions 1

🧠 Lern- & Entwicklungsaspekte

Dieser EA wurde speziell für Bildungs- und Entwicklungszwecke erstellt:

  • ✅ Open-Source-Code zur freien Nutzung und Modifikation

  • 📘 Klare Struktur für MQL5-Einsteiger

  • 🎯 Beispiel für professionelle EA-Architektur (kein Grid, kein Martingale)

  • 💡 Ideal als Basis für eigene Strategien oder Optimierungen

📌 Empfohlene Anwendung

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M10

  • Kontoart: ECN/Standard

  • Mindesteinlage (empfohlen): $1000

  • Test: Immer zuerst auf Demo-Konto

📥 Setup-Tipps:

  1. EA auf XAUUSD M10-Chart ziehen

  2. Parameter anpassen (Risiko, Filter, SL/TP)

  3. Backtest / Forward-Test auf Demo

  4. Positionslimits und Handelszeiten setzen

🔒 Sicherheits- & Kompatibilitätsfeatures

  • Symbolprüfung (nur XAUUSD)

  • Margin-Check vor Entry

  • Fehlerbehandlung für Indikatoren

  • Broker-Kompatibilitätsprüfung (z. B. Handelszeit, Margin-Modell)

  • Kein Martingale, kein Nachkaufen, keine versteckten Strategien

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken.
Dieser EA ist kein Versprechen für Gewinne.
Nutzen Sie ihn als Lernhilfe und nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

🔄 Support & Updates

  • Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates

  • Dokumentation im Code enthalten

  • Community-basierter Support (MQL5 Kommentare)

  • Open Source – keine versteckten Funktionen

© 2025 SwissAlgo Trading Solutions
Dieser Expert Advisor dient ausschließlich Bildungs- und Demonstrationszwecken.


Bewertungen 4
Glauber Carvalho
24
Glauber Carvalho 2025.12.01 16:01 
 

Very good developer

wallicom
63
wallicom 2025.09.08 15:49 
 

Hallo Alexis, Ihr EA-Roboter läst sich so einfach installieren, wie einen Schuh anzuziehen. Alle Sets lassen sich ebensoeinfach eintragen. Resultate folgen ebenso. Vielen Dank für die großartige Arbeit. Weiter so, von Walli

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.08.03 22:56 
 

Hello, your EA looks great, I don't know if there is a set that can be used to trade BTCUSD? Can you send it to me?" Thank you!

Auswahl:
j cs
33
j cs 2025.12.13 14:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alexis Napoli
1568
Antwort vom Entwickler Alexis Napoli 2025.12.13 17:47
thank you, im send you a PM
Glauber Carvalho
24
Glauber Carvalho 2025.12.01 16:01 
 

Very good developer

Alexis Napoli
1568
Antwort vom Entwickler Alexis Napoli 2025.12.01 16:02
thx alote
wallicom
63
wallicom 2025.09.08 15:49 
 

Hallo Alexis, Ihr EA-Roboter läst sich so einfach installieren, wie einen Schuh anzuziehen. Alle Sets lassen sich ebensoeinfach eintragen. Resultate folgen ebenso. Vielen Dank für die großartige Arbeit. Weiter so, von Walli

Alexis Napoli
1568
Antwort vom Entwickler Alexis Napoli 2025.09.10 04:55
Hallo Walli, vielen Dank für dein tolles Feedback! 😊
Es freut mich sehr zu hören, dass die Installation und die Nutzung so unkompliziert für dich sind – genau das war mein Ziel. Ich bin gespannt auf deine weiteren Resultate und wünsche dir viel Erfolg beim Trading. Dein Lob motiviert mich, den EA stetig weiterzuentwickeln und neue Verbesserungen einzubauen. 🙌 Beste Grüße P.S heute oder morgen passe ich den free SwissSniper mit einem neuen Update um die momentane Sezernierung im Forex beibehalten. Alexis
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.08.03 22:56 
 

Hello, your EA looks great, I don't know if there is a set that can be used to trade BTCUSD? Can you send it to me?" Thank you!

Alexis Napoli
1568
Antwort vom Entwickler Alexis Napoli 2025.08.04 04:56
Dear Valued Customer,
Thank you for your interest in our SwissProEA for BTCUSD trading!
Yes, we do have optimized settings for BTCUSD, but I must inform you that cryptocurrency trading requires significantly different parameters compared to traditional forex pairs due to Bitcoin's extreme volatility.
Important BTCUSD Considerations. Bitcoin trading involves much higher risks: 10x more volatile than traditional forex
24/7 market with weekend gaps
Higher spreads and slippage
Rapid price movements can trigger stop-outs We recommend: Start with demo account for at least 2-4 weeks
Use smaller position sizes (max 0.1% risk per trade)
Monitor closely especially during high volatility periods
Higher minimum account balance ($5000+ recommended). RiskPercent = 0.5 // Much lower risk for BTC volatility
FixedLotSize = 0.01 // Very small lot size
MaxPositions = 3 // Fewer simultaneous positions
UseFixedLot = true // Recommended for BTC
MinEquityPercent = 70.0 // Higher safety margin
MaxRiskPerTrade = 1.0 // Maximum 1% per trade FastMA = 12 // Slower for BTC noise reduction
SlowMA = 26 // Standard but adjusted
RSI_Period = 21 // Longer period for BTC
ATR_Period = 20 // Extended for volatility calculation StopLossATR = 2.5 // Wider stops for BTC volatility
TakeProfitATR = 4.0 // Higher targets for BTC moves
MinSignalStrength = 45 // Much higher threshold
UseMAFilter = true // Essential for BTC
UseRSIFilter = true // Critical for overbought/oversold
UsePriceActionFilter = true // Important confirmation EnableMarketHours = true // Enable selective hours
StartHour = 8 // London open
EndHour = 20 // Avoid overnight volatility OTHER SETTINGS (BTC Specific) MaxTradesPerDay = 15 // Limited for risk control
EnableDebugMode = false // Keep false for live
MinBarsSinceLastTrade = 5 // More spacing between trades
MaxLotSize = 0.05 // Hard limit for safety
UseVolatilityFilter = true // Essential for BTC I also want to test it first, I will let you know I will test it for a week, thank Thank you for everything
Antwort auf eine Rezension