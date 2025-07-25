SwissSniperEA
- Experten
- Alexis Napoli
- Version: 8.8
- Aktualisiert: 10 November 2025
Kostenloser Expert Advisor für XAUUSD – EMA/RSI-Strategie mit ATR-Risikoschutz
📌 Open Source | Kein Martingale | Für Einsteiger & Entwickler
✅ Hauptfunktionen
Spezialisiert für Gold (XAUUSD) – entwickelt für hohe Volatilität
Optimiert für den 10-Minuten-Zeitrahmen (M10) – idealer Balancepunkt zwischen Scalping und Stabilität
EMA-Crossover-System (10/20) – klassisches, trendbasiertes Einstiegssignal
RSI-Bestätigung – reduziert Fehlsignale durch Momentum-Filterung
Dynamisches Risikomanagement via ATR – SL/TP passt sich automatisch der Volatilität an
Tägliche Verlustgrenzen & Positionslimits – schützt dein Kapital vor Übertrading
Handelszeiten-Filter – meide unberechenbare Marktphasen (z. B. News)
⚙️ Trading-Strategie im Überblick
📈 Signalgenerierung:
EMA Crossover (Fast/Slow: 10/20)
RSI überkauft/überverkauft (Standard: 16)
Signalstärke-Skala (0–100) mit Mindestanforderung
Indikator-Confluenz zur Validierung
🛡️ Risikomanagement:
Wahl zwischen fixer Lotgröße oder Prozent-Risiko
-
ATR-basierte SL/TP-Berechnung (dynamisch)
Tägliche Trade- und Verlustlimits
Validierung der Margin-Anforderungen
🔧 Parameterübersicht (vollständig konfigurierbar)
|Bereich
|Parameter
|Standardwert
|Risikosteuerung
|RiskPercent, FixedLotSize
|0.5%, 0.01
|MA-Logik
|FastMA, SlowMA
|10, 20
|RSI
|RSI_Period
|16
|TP/SL-Logik (ATR)
|StopLossATR, TakeProfitATR
|2.0, 3.0
|Signalfilter
|MinSignalStrength
|60
|Positionen
|MaxPositions
|1
🧠 Lern- & Entwicklungsaspekte
Dieser EA wurde speziell für Bildungs- und Entwicklungszwecke erstellt:
✅ Open-Source-Code zur freien Nutzung und Modifikation
📘 Klare Struktur für MQL5-Einsteiger
🎯 Beispiel für professionelle EA-Architektur (kein Grid, kein Martingale)
💡 Ideal als Basis für eigene Strategien oder Optimierungen
📌 Empfohlene Anwendung
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M10
Kontoart: ECN/Standard
Mindesteinlage (empfohlen): $1000
Test: Immer zuerst auf Demo-Konto
📥 Setup-Tipps:
EA auf XAUUSD M10-Chart ziehen
Parameter anpassen (Risiko, Filter, SL/TP)
Backtest / Forward-Test auf Demo
Positionslimits und Handelszeiten setzen
🔒 Sicherheits- & Kompatibilitätsfeatures
Symbolprüfung (nur XAUUSD)
Margin-Check vor Entry
Fehlerbehandlung für Indikatoren
Broker-Kompatibilitätsprüfung (z. B. Handelszeit, Margin-Modell)
Kein Martingale, kein Nachkaufen, keine versteckten Strategien
⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken.
Dieser EA ist kein Versprechen für Gewinne.
Nutzen Sie ihn als Lernhilfe und nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
🔄 Support & Updates
Regelmäßige Kompatibilitäts-Updates
Dokumentation im Code enthalten
Community-basierter Support (MQL5 Kommentare)
Open Source – keine versteckten Funktionen
© 2025 SwissAlgo Trading Solutions
Dieser Expert Advisor dient ausschließlich Bildungs- und Demonstrationszwecken.
