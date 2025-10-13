Golden Flow MT5
- Asesores Expertos
- Abdul Jalil Mridah Jalil
- Versión: 2.20
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Ficheros de información de señales en vivo para Golden Flow MT5.zipSímbolo : XAUUSD
Marco de tiempo : M15
Depósito mínimo :
300 USD
Compatible con CUALQUIER broker
SÍ (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.)
Recomendaciones:
- Par de divisas: XAUUSD
- Plazo: M15
- Depósito Mínimo: $300
Especificaciones:
- Operar con XAUUSD
- Cada operación está protegida con Stop Loss y Trailing stop
- Sin rejillas ni martingala
- Función de lotes automáticos incorporada
- Función de lotes fijos
- Muy fácil de usar
- Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)
Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar:
-
Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.
La rentabilidad debe ser juzgada durante 2 o 3 meses completos de negociación, no unos pocos días.
-
La ausencia de operaciones durante varios días tampoco es un mal funcionamiento.
A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.
Fazit nach 15 Tagen auf dem realen Konto (ICM), 89 Trades, mal im Plus, mal im Minus, insgesamt ca. 100€ Profit mit Fixed Lot von 0.01. Gut, finde ich.