Ficheros de información de señales en vivo para Golden Flow MT5.zip

Compatible con CUALQUIER broker :SÍ (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.)

Símbolo : XAUUSDMarco de tiempo : M15





IMPORTANTE: Si usted siente cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con E--mail.

Recomendaciones:



Especificaciones:

Operar con XAUUSD

Cada operación está protegida con Stop Loss y Trailing stop

Sin rejillas ni martingala

Función de lotes automáticos incorporada

Función de lotes fijos

Muy fácil de usar

Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)

Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.

La rentabilidad debe ser juzgada durante 2 o 3 meses completos de negociación, no unos pocos días.

La ausencia de operaciones durante varios días tampoco es un mal funcionamiento.

A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar: