Golden Flow MT5

Símbolo : XAUUSD
Marco de tiempo : M15
Depósito mínimo : 300 USD
Compatible con CUALQUIER broker :SÍ (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.)


IMPORTANTE: Si usted siente cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah

Recomendaciones:

  • Par de divisas: XAUUSD
  • Plazo: M15
  • Depósito Mínimo: $300


Especificaciones:

  • Operar con XAUUSD
  • Cada operación está protegida con Stop Loss y Trailing stop
  • Sin rejillas ni martingala
  • Función de lotes automáticos incorporada
  • Función de lotes fijos
  • Muy fácil de usar
  • Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar:

  • Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.
    La rentabilidad debe ser juzgada durante 2 o 3 meses completos de negociación, no unos pocos días.

  • La ausencia de operaciones durante varios días tampoco es un mal funcionamiento.
    A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.



Comentarios 4
alitetx
356
alitetx 2025.11.20 19:41 
 

Fazit nach 15 Tagen auf dem realen Konto (ICM), 89 Trades, mal im Plus, mal im Minus, insgesamt ca. 100€ Profit mit Fixed Lot von 0.01. Gut, finde ich.

Dino Caccia
1144
Dino Caccia 2025.10.24 10:23 
 

EA suoer! Consigliatissimo! Da acquistare prima possibile!!

Filtro:
Respuesta al comentario