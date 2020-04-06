BTC Trader MT5

Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 1999 USD.

Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien en BTCUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 200. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo.

Solicitud a todos a utilizar los archivos de juego para la demostración o prueba real

Información de señales en vivo 

IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Recomendaciones:

  • Par de divisas: BTCUSD
  • Marco de tiempo: D1
  • Depósito Mínimo : $400.
  • Tipo de cuenta: Cuenta con spreads bajos.
  • Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, el efecto es mejor con spreads bajos.
    Especificaciones:
    • Comercio BTCUSD
    • Cada operación está protegida con {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} y {Risk % (1-100) Please Type it}.
    • Auto lotes función incorporada
    • Muy fácil de instalar,
    • Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)

    Super Flash oferta de venta por tiempo limitado.

    Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
    También me agregue como amigo.



      Productos recomendados
      Risk Guard Pro
      Muniz Machado Thiago
      Asesores Expertos
      RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
      Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
      Rodrigo Oliveira Malaquias
      Asesores Expertos
      La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
      Prop Firm Pass EA
      ALGOECLIPSE LTD
      3.25 (4)
      Asesores Expertos
      ¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
      Double Line Crossing MT5 EA
      Wen Huang
      Asesores Expertos
      Esto se basa en la cruz de doble media móvil y la marca de flecha en la preparación de indicadores personalizados EA. Cuando aparezca la flecha azul, haga una orden larga. Cuando aparezca la flecha roja, haga una orden corta. Cuando la línea rosa cruza la línea verde hacia arriba, la línea rosa está por encima, la línea verde está por debajo, aparece la horquilla dorada y aparece la flecha azul. Cuando la línea rosa cruza la línea verde hacia abajo, la línea rosa está por debajo y la línea
      Boom and CrashX
      Godbless C Nygu
      Asesores Expertos
      Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
      ThanosAlgotrade
      Irina Manikeeva
      1 (1)
      Asesores Expertos
      ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
      SemisScalpel
      Andriy Sydoruk
      Asesores Expertos
      El SemiScalpel Expert Advisor es un sistema de semi-escalping que analiza el mercado utilizando un oscilador. Durante las pruebas utiliza el modo "Cada tick". El experto funciona sólo con cuentas como "Netting". Ajuste StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven y TrailingStop para establecer el modo de funcionamiento del sistema: scalping o estándar. Se utilizan niveles simples de sobrecompra/sobreventa. Puede utilizar uno de los indicadores (seleccione el valor del parámetro Seña
      Golden Cream Scalper
      Andrii Soma
      Asesores Expertos
      Enlace de señal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat para discusiones y preguntas:    https://www.mql5.com/es/messages/013c55ab4fefda01 Precio inicial: $99 Incremento de precio: El precio aumentará mensualmente en $100 en caso de buen desempeño mensual (10% o más). Funciona en una cuenta estándar (no necesita ECN). Se optimizó con una pequeña cantidad de datos (8 meses de 2024), pero el backtest muestra excelentes resultados en una ejecución de backtest prolongada utilizando ticks r
      Seaguard
      QuanticX
      Asesores Expertos
      Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
      TSUTrader Dave Landry Trading System
      Marcos Godoy Ortiz
      Asesores Expertos
      Es un Asesor Experto que utiliza la famosa estrategia de Dave Landry, muy utilizada para operar swing trades en varios tipos de mercados, Forex, B3, índices, acciones y criptodivisas. La configuración de Dave Landry es una de las configuraciones más conocidas que operan a favor de la tendencia, hay una preferencia por los marcos de tiempo más grandes H4, Diario, Semanal y Mensual, debido a su alta tasa de aciertos, pero el robot TsuTrader Dave Landry permite la personalización completa de la e
      Forecast Effective
      Ivan Simonika
      Asesores Expertos
      El bot Forecast Effective funciona utilizando niveles formados por el propio precio. Basándose en estos niveles, el algoritmo genera una señal de entrada. De este modo, se obtiene un sistema bastante fiable. Se recomienda optimizar para 1-2 años y trabajar durante 3-6 meses. Esta prueba se llevó a cabo en los marcos de tiempo H1 y el par de divisas EURUSD. Además, este bot, para una mejor rentabilidad, se recomienda utilizarlo en varios gráficos diferentes. Parámetros del bot Type Filling - po
      SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
      Adam Gerasimov
      Asesores Expertos
      SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
      The London Fox EA
      Abdurrahman Kaya
      Asesores Expertos
      ***** NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE DETERMINAR LA TENDENCIA PRINCIPAL DURANTE LA PRUEBA. PARA UNA TENDENCIA ALCISTA HAGA "TRADE LONG: TRUE" Y "TRADE SHORT: FALSE" PARA UNA TENDENCIA BAJISTA HAGA "TRADE LONG: FALSE" Y "TRADE SHORT: TRUE" Y PARA UNA BANDA HORIZONTAL HAGA "TRADE LONG: TRUE" Y "TRADE SHORT: TRUE" EN LOS AJUSTES. TAMBIÉN PUEDE ELEGIR EL COMERCIO LARGO, CORTO O DE AMBAS MANERAS EN LA CUENTA REAL CON LA AYUDA DE LOS BOTONES EN EL GRÁFICO EN CUALQUIER MOMENTO. ***** "Las estadísticas
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      Asesores Expertos
      El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
      Orbit Rage Final 2
      BILLY ARANDUQUE ABCEDE
      Asesores Expertos
      Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
      MACD all
      Cristian Alexander Aravena Danin
      Asesores Expertos
      MACD ALL es un proyecto en el que quiero crear un EA que pueda operar con todas las estrategias del indicador MACD, un EA en el que se puedan personalizar todos los aspectos de las operaciones, como el uso de filtros para la señal de entrada, la colocación del stoploss, la gestión del riesgo, el trail stoploss, etc. Actualmente trabajando en: Hacer un filtro de noticias. Funciona en cualquier símbolo , pero en el desarrollo de la EA me encontré con algunas configuraciones rentables que parecen
      Smart Pattern AtrShield
      Nuno Miguel Costa Tome
      Asesores Expertos
      Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
      Scalping StrikeX
      Paline Maina
      Asesores Expertos
      Mascalper EA Pro es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) diseñado para ejecutar operaciones de alta frecuencia con precisión, basándose en estrategias de scalping de mercado. Ayuda a los operadores a aprovechar los pequeños movimientos de precios en el mercado de divisas con una mínima intervención manual. Características principales Operaciones totalmente automatizadas : Ejecuta operaciones automáticamente basándose en condiciones preestablecidas, ahorrándole tiempo y esfuerzo. E
      RSI Double Cross
      Ihor Koshel
      Asesores Expertos
      RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
      Camarilla Equation
      Abhishek Yadav
      2 (2)
      Asesores Expertos
      Presentamos la Ecuación Camarilla, un innovador y poderoso software de trading especializado en operar con el US30 y el Dow Jones Industrial Average. Nuestro EA utiliza algoritmos avanzados de la Ecuación Camarilla para identificar y operar en niveles diarios importantes, brindándote una ventaja en el mercado. El EA coloca todas las posiciones pendientes al inicio de un nuevo día. Así que no te confundas si no abre posiciones en otros momentos. Simplemente agrega el EA y deja que haga su trabajo
      Gecko EA MT5
      Profalgo Limited
      5 (1)
      Asesores Expertos
      NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
      Argo Gridosaur MT5
      Encho Enev
      Asesores Expertos
      El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite abrir más de una orden. El experto es adecuado tanto para
      MACD TrendMaster
      Dmytro Chepchak
      Asesores Expertos
      TrendMaster MACD es un innovador robot de trading basado en el indicador clásico MACD, pero con algoritmos mejorados y técnicas únicas que te ayudarán a lograr el éxito en el mercado. Este robot ofrece operaciones estables y confiables manteniendo la facilidad de uso. TrendMaster MACD analiza el mercado utilizando sus propios sistemas inteligentes, identificando tendencias y puntos de reversión para una entrada y salida óptimas de posiciones. El sistema ofrece capacidades de gestión de riesgos,
      Bollinger Stoch Grid
      Igor Do Carmo Moreira
      Asesores Expertos
      Bollinger Stoch Grid   es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado que combina indicadores clássicos con una potente estrategia de gestión de cuadrícula (grid/martingala). La lógica central del robot se basa en la sinergia entre tres indicadores clásicos. Em vez de abrir posiciones de cuadrícula a ciegas, el EA utiliza una combinación de   Bandas de Bollinger (Bollinger Bands)   y el   Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator)   para identificar puntos de agotamiento y reversión de alt
      Gold Extreme Furious
      Aercio Dos Santos Da Silva
      Asesores Expertos
      Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
      Regression Channel Pro MT5
      Volodymyr Hrybachov
      Asesores Expertos
      El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
      Ratio X Gold ML
      Mauricio Vellasquez
      Asesores Expertos
      Ratio X Gold ML EA - Sistema de Trading AI Adaptativo para Oro (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Importante: El EA incluye un Modo de Validación incorporado para pasar las pruebas de Mercado MQL5 automáticamente. Cambie al Modo ML para operar en vivo después de la instalación. Visión General Ratio X Gold ML EA es un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar XAUUSD (Oro) utilizando un modelo híbrido impulsado por IA y una lógica basada en reglas. Fusiona predicciones de aprendi
      Specialist E1
      Slaven Kresic
      Asesores Expertos
      Asesor experto automático. Sistema de scalping nocturno, con detección de tendencia y entrada pullback. Señal de salida dinámica, para SL o TP. Cada operación tiene un SL fijo. No utiliza estrategias de riesgo como martingala, cobertura, rejilla, etc. Acerca de EA Estrategia scalper Estrategia técnica Se puede utilizar con depósitos pequeños Pares con mejores resultados: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Marco temporal: M15 Recomendac
      ET9 for MT5
      Hui Qiu
      3 (4)
      Asesores Expertos
      ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
      Morning and Evening Star Pro
      Dzmitry Kurylenka
      Asesores Expertos
      Estrategia de reversión basada en patrones de velas con gestión inteligente de capital Descripción de la estrategia El asesor   "Morning & Evening Star Pro"   detecta automáticamente señales de reversión fuertes en el gráfico, utilizando los patrones clásicos de velas   "Estrella del Alba"   (reversión alcista) y   "Estrella del Atardecer"   (reversión bajista). Ventajas:   Alta precisión   – Filtrado por RSI y tendencia (SMA 200)   Gestión de riesgos   – Cálculo automático del lote basado
      Los compradores de este producto también adquieren
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Asesores Expertos
      ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.73 (37)
      Asesores Expertos
      AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (20)
      Asesores Expertos
      SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.65 (20)
      Asesores Expertos
      Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (16)
      Asesores Expertos
      Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (87)
      Asesores Expertos
      Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (9)
      Asesores Expertos
      SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Asesores Expertos
      Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (6)
      Asesores Expertos
      Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Asesores Expertos
      Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.84 (83)
      Asesores Expertos
      Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      5 (14)
      Asesores Expertos
      P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      5 (5)
      Asesores Expertos
      X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Asesores Expertos
      AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Asesores Expertos
      Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Asesores Expertos
      Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (1)
      Asesores Expertos
      Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Asesores Expertos
      Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Asesores Expertos
      BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Asesores Expertos
      ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Asesores Expertos
      PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Asesores Expertos
      Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
      EA Pips Hunter
      Ihor Otkydach
      4.2 (5)
      Asesores Expertos
      Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
      Gold vs Bitcoin Arbitrage
      Anton Zverev
      5 (1)
      Asesores Expertos
      ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (8)
      Asesores Expertos
      How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Asesores Expertos
      Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
      Golden Mirage mt5
      Michela Russo
      4.71 (28)
      Asesores Expertos
      ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (7)
      Asesores Expertos
      Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
      Quantum StarMan
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (103)
      Asesores Expertos
      Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.75 (51)
      Asesores Expertos
      Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
      Otros productos de este autor
      Golden Flow MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      3 (4)
      Asesores Expertos
      Oferta promocional para hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 1999 USD. Ficheros de información de señales en vivo para Golden Flow MT5.zip Símbolo : XAUUSD Marco de tiempo : M15 Depósito mínimo : 300 USD Compatible con CUALQUIER broker :SÍ (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.) IMPORTANTE: Si usted siente cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con E--mail. (https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Recomendaciones: P
      Gold Harvest MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      4.08 (13)
      Asesores Expertos
      Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Establecer archivos para Gold Harvest MT5 Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-40). Sólo funciona bien en XAUUSD H1 Timeframe. Este robot requiere un depósito mínimo de 100 equidad. Puede probarlo primero. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. IMPORTANT: If you feel any problems,
      Golden Flow MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Asesores Expertos
      Oferta promocional por hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 999 USD. Información de la señal en vivo Símbolo : XAUUSD Marco de tiempo : M15 Depósito mínimo : 300 USD Compatible con CUALQUIER broker :SI (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.) IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail . ( https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Recomendaciones: Par de Divisas: XAUUSD Marco temporal: M15 Depó
      BTC Trader MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Asesores Expertos
      Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 1999 USD. Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien en BTCUSD marco de tiempo diario . Este robot requiere un depósito mínimo de $ 200. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. Solicitud a todos a utilizar los archivos de juego
      Percent Risk Scalping Ea for MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      4 (3)
      Asesores Expertos
      Oferta de venta flash por tiempo limitado. Sólo 30$ Para obtener más ganancias, cambie Lots_equity 200 a 800/1000/1500, etc. y cambie Loss_Percent en el nivel de entrada. Solo funciona bien en el marco de tiempo diario del GBPUSD. Este robot es rentable. Este robot requiere un depósito mínimo de $1000. Puedes obtener buenos resultados con él. Puedes probarlo primero. Aumentará el volumen en una determinada proporción a medida que aumente el capital. No es necesario que aumente el volumen us
      Quick Solution MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Asesores Expertos
      Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Establecer archivos para Quick Solution MT5 Live Signal Info Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien en XAUUSD H1 Timeframe. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 350. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. I
      Percent Risk Scalping MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      5 (1)
      Asesores Expertos
      Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. y el nivel de riesgo 2 = 2% de riesgo para 1000 USD o más . Sólo es bueno obras en GBPUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 100. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. Usted no necesita aumentar el volumen por sí
      Filtro:
      No hay comentarios
      Respuesta al comentario