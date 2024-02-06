Percent Risk Scalping MT4

5

Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD.

Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. y el nivel de riesgo 2 = 2% de riesgo para 1000 USD o más. Sólo es bueno obras en GBPUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 100. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. Usted no necesita aumentar el volumen por sí mismo.

IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Recomendaciones:

  • Par de divisas: GBPUSD
  • Marco de tiempo: D1
  • Depósito mínimo (Para la configuración por defecto): $100.
  • Tipo de cuenta: Cuenta de spreads bajos.
  • Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, el efecto es mejor con spreads bajos.
    Especificaciones:
    • Operar GBPUSD
    • Cada operación está protegida con {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} y {Risk % (1-100) Please Type it}.
    • Auto lotes función incorporada
    • Muy fácil de instalar,
    • Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)

    Super Flash oferta de venta por tiempo limitado.

    Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
    También me agregue como amigo.


      MT5 Versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/110719?












