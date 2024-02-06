Percent Risk Scalping MT4

Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD.



Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. y el nivel de riesgo 2 = 2% de riesgo para 1000 USD o más. Sólo es bueno obras en GBPUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 100. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. Usted no necesita aumentar el volumen por sí mismo.

IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.

Recomendaciones:



Par de divisas: GBPUSD

Marco de tiempo: D1

Depósito mínimo (Para la configuración por defecto): $100.

Tipo de cuenta: Cuenta de spreads bajos.

Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, el efecto es mejor con spreads bajos.

Especificaciones:

Operar GBPUSD

Cada operación está protegida con {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} y {Risk % (1-100) Please Type it}.

Auto lotes función incorporada

Muy fácil de instalar,

Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable) Super Flash oferta de venta por tiempo limitado.

