Golden Flow MT4
- Asesores Expertos
- Abdul Jalil Mridah Jalil
- Versión: 2.20
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Oferta promocional por hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 999 USD.
Información de la señal en vivoSímbolo : XAUUSD
Marco de tiempo : M15
|Depósito mínimo :
|300 USD
|Compatible con CUALQUIER broker
|:SI (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.)
IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
Recomendaciones:
- Par de Divisas:XAUUSD
- Marco temporal: M15
- Depósito Mínimo: $300
Especificaciones:
- Operar conXAUUSD
- Cada operación está protegida con Stop Loss yTrailing stop
- Sin rejillasni martingala
- Función de lotes automáticos incorporada
- Función de lotes fijos
- Muy fácil de usar
- Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Altamente Recomendado)
Qué tener en cuenta antes de comprar:
-
Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.
La rentabilidad debe ser juzgado a lo largo de 2 o 3 meses completos de negociación, no unos pocos días.
-
La ausencia de operaciones durante varios días tampoco es un mal funcionamiento.
A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.