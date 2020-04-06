Golden Flow MT4

Oferta promocional por hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 999 USD.

Información de la señal en vivo

Símbolo : XAUUSD
Marco de tiempo : M15
Depósito mínimo : 300 USD
Compatible con CUALQUIER broker :SI (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.) 


IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah

Recomendaciones:

  • Par de Divisas:XAUUSD
  • Marco temporal: M15
  • Depósito Mínimo: $300


Especificaciones:

  • Operar conXAUUSD
  • Cada operación está protegida con Stop Loss yTrailing stop
  • Sin rejillasni martingala
  • Función de lotes automáticos incorporada
  • Función de lotes fijos
  • Muy fácil de usar
  • Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Altamente Recomendado)


Qué tener en cuenta antes de comprar:

  • Stop Loss es parte de la estrategia y no un signo de mal funcionamiento.
    La rentabilidad debe ser juzgado a lo largo de 2 o 3 meses completos de negociación, no unos pocos días.

  • La ausencia de operaciones durante varios días tampoco es un mal funcionamiento.
    A veces el modelo se detiene durante unos días si detecta anomalías en la estructura de precios.













































