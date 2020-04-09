Buffer Finder MT5

Buscador de Buffer MT5



Es una Utilidad técnica personalizada para MetaTrader 5, diseñada para inspeccionar y analizar buffers de otros indicadores para la integración de EAs, detección de señales o depuración.

Características principales

Panel de control fácil de usar : Introduzca el nombre de un indicador y haga clic en "Buscar" para escanear el gráfico o cargarlo dinámicamente a través de iCustom desde las carpetas estándar (Indicadores, Mercado, Ejemplos).

: Introduzca el nombre de un indicador y haga clic en "Buscar" para escanear el gráfico o cargarlo dinámicamente a través de iCustom desde las carpetas estándar (Indicadores, Mercado, Ejemplos). Inspección de la memoria intermedia : Extrae y muestra los datos de las barras recientes (por defecto: 5), comprobando hasta 30 búferes; destaca los posibles búferes de color (0-32 enteros) o los búferes de flecha/señal (valores escasos no vacíos).

: Extrae y muestra los datos de las barras recientes (por defecto: 5), comprobando hasta 30 búferes; destaca los posibles búferes de color (0-32 enteros) o los búferes de flecha/señal (valores escasos no vacíos). Detección de señales : Sugiere probables patrones de compra/venta y aconseja comprobar los visuales en la Ventana de Datos (Ctrl+D).

: Sugiere probables patrones de compra/venta y aconseja comprobar los visuales en la Ventana de Datos (Ctrl+D). Opciones de personalización: Posición, tamaño, fuente, color de fondo, líneas de resultado máximas ajustables; redimensiona automáticamente para una visualización óptima.

Perfecto para desarrolladores que construyen EAs, solucionan problemas de indicadores o exploran estructuras de datos.

Nota: Utiliza parámetros por defecto para cargas dinámicas..

Buffer Finder no está actualizando o leyendo buffers en el Probador de Estrategias.





Descripción de la configuración

BarsForAnalysis (int, por defecto: 5):

Número de barras recientes para analizar y mostrar los datos del buffer.



DashboardBackgroundColor (color, por defecto: clrLightGray):

Color de fondo del panel de control.



LabelFontSize (int, por defecto: 10):

Tamaño de fuente para etiquetas y texto en el panel de control.



DashboardX (int, por defecto: 300):

Posición horizontal (eje X) del panel en el gráfico.



DashboardY (int, por defecto: 100):

Posición vertical (eje Y) del cuadro de mandos en el gráfico.



DashboardWidth (int, por defecto: 600):

Anchura inicial de la ventana del cuadro de mandos (se ajusta automáticamente según sea necesario).



DashboardHeight (int, por defecto: 700):

Altura inicial de la ventana del cuadro de mandos (se ajusta automáticamente según sea necesario).



MaxResultLines (int, por defecto: 30):

Número máximo de líneas de resultados (etiquetas) a mostrar en el cuadro de mandos.



LabelPadding (int, por defecto: 20):

Relleno extra añadido al ancho de las etiquetas para un mejor ajuste del texto.



















