Buffer Finder MT5
- Utilidades
- Marco Engstermann
- Versión: 1.1
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Buscador de Buffer MT5
Es una Utilidad técnica personalizada para MetaTrader 5, diseñada para inspeccionar y analizar buffers de otros indicadores para la integración de EAs, detección de señales o depuración.
Características principales
- Panel de control fácil de usar: Introduzca el nombre de un indicador y haga clic en "Buscar" para escanear el gráfico o cargarlo dinámicamente a través de iCustom desde las carpetas estándar (Indicadores, Mercado, Ejemplos).
- Inspección de la memoria intermedia: Extrae y muestra los datos de las barras recientes (por defecto: 5), comprobando hasta 30 búferes; destaca los posibles búferes de color (0-32 enteros) o los búferes de flecha/señal (valores escasos no vacíos).
- Detección de señales: Sugiere probables patrones de compra/venta y aconseja comprobar los visuales en la Ventana de Datos (Ctrl+D).
- Opciones de personalización: Posición, tamaño, fuente, color de fondo, líneas de resultado máximas ajustables; redimensiona automáticamente para una visualización óptima.
Perfecto para desarrolladores que construyen EAs, solucionan problemas de indicadores o exploran estructuras de datos.
Nota: Utiliza parámetros por defecto para cargas dinámicas..
Buffer Finder no está actualizando o leyendo buffers en el Probador de Estrategias.
Descripción de la configuración
BarsForAnalysis (int, por defecto: 5):
Número de barras recientes para analizar y mostrar los datos del buffer.
DashboardBackgroundColor (color, por defecto: clrLightGray):
Color de fondo del panel de control.
LabelFontSize (int, por defecto: 10):
Tamaño de fuente para etiquetas y texto en el panel de control.
DashboardX (int, por defecto: 300):
Posición horizontal (eje X) del panel en el gráfico.
DashboardY (int, por defecto: 100):
Posición vertical (eje Y) del cuadro de mandos en el gráfico.
DashboardWidth (int, por defecto: 600):
Anchura inicial de la ventana del cuadro de mandos (se ajusta automáticamente según sea necesario).
DashboardHeight (int, por defecto: 700):
Altura inicial de la ventana del cuadro de mandos (se ajusta automáticamente según sea necesario).
MaxResultLines (int, por defecto: 30):
Número máximo de líneas de resultados (etiquetas) a mostrar en el cuadro de mandos.
LabelPadding (int, por defecto: 20):
Relleno extra añadido al ancho de las etiquetas para un mejor ajuste del texto.