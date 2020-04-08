Trend Dot Indicator MT5

Indicador Trend Dot MT5

- Sistema de Reversión Limpio y Potente

Una línea Trend Step Regression (TSR) de reacción rápida con puntos codificados por colores muestra instantáneamente la tendencia actual. Las señales de COMPRA/VENTA de alta probabilidad sólo aparecen cuando se produce una inversión real, confirmada por la longitud mínima de la tendencia y la fuerza del ADX.

Descripción aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867

Características:

  • Línea TSR visual clara + puntos (azul = alcista, rojo = bajista)
  • Señales de inversión filtradas con etiquetas de texto
  • Panel de presión de volumen en tiempo real (% de compra/venta + fuerza de tendencia de 8 niveles)
  • Panel informativo: símbolo, marco temporal, última señal, diferencial, tendencia del volumen
  • Alertas (pop-up, push, email)

Gráfico limpio, señales fuertes, funciona en todos los mercados y plazos (mejor M15-D1).


Indicador Trend Dot MT5 - Parámetros de entrada (Descripción completa)

Ajustes TSR

  • Paso TSR (por defecto 0.02) - Tamaño inicial e incremental del factor de aceleración. Más pequeño = más suave, más grande = más reactivo.
  • TSR Máximo (por defecto 0.2) - Limita la aceleración para que la línea nunca se quede demasiado atrás del precio.
  • Min Bars in Trend for Signal (por defecto 4) - Evita señales en falsos retrocesos muy cortos. Sólo emite una señal si la tendencia anterior duró al menos esta cantidad de barras.
  • Desplazamiento de Señal (por defecto 0.0004) - Distancia (en precio) que las etiquetas de COMPRA/VENTA y los topes de flecha son desplazados de la línea TSR para una clara visibilidad.
  • Periodo ADX (por defecto 14) - Periodo del filtro ADX incorporado.
  • Umbral ADX (por defecto 25.0) - Valor ADX mínimo requerido para una señal. Filtra los mercados que oscilan.
  • Activar Alertas / Móvil / Correo Electrónico - Activa/desactiva las notificaciones emergentes, push y por correo electrónico de forma independiente.
  • Desplazamiento de etiqueta (por defecto -2) - Posición horizontal de las etiquetas de texto COMPRA/VENTA (en barras).

Ajustes de Volumen

  • Periodo de Volumen (por defecto 14) - Número de barras recientes utilizadas para calcular los porcentajes de presión de compra vs. venta.
  • Frecuencia de actualización - Frecuencia con la que se actualiza el panel de volumen (Cada tick → 1 hora, o sincronizar con el marco temporal del gráfico actual).
  • Tamaño de fuente, XOffset, YOffsets - Colocación precisa y tamaño de las etiquetas de volumen (Buy %, Sell %, Trend Strength).
  • Todos los colores - Totalmente personalizables para los porcentajes de compra/venta y cada nivel de fuerza de la tendencia (Compra fuerte, Máximo al alza, Cambio de tendencia pronto, etc.).

Configuración del panel

  • Dashboard X / Y - Posición en píxeles del panel de información principal (símbolo, marco temporal, última señal, spread, tendencia de volumen).

Todos los parámetros están agrupados lógicamente y vienen con valores por defecto sensibles - sólo tiene que conectar y operar, o ajustar en cuestión de segundos para cualquier mercado o marco de tiempo.


Advertencia de riesgo:

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El Trend Dot Indicator MT5 se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Utilícelo bajo su propia responsabilidad; el desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas.

Filtro:
Respuesta al comentario