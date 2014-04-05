Occult Oracle MT5
- Indicadores
- Marco Engstermann
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Oráculo Oculto MT5
es un potente indicador de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5, que ayuda a los operadores a identificar las direcciones del mercado con precisión y facilidad. Cuenta con una línea de paso de color dinámico (rojo para las tendencias bajistas, azul para las tendencias alcistas) que se adapta a la acción del precio utilizando períodos de amplitud optimizados, con auto-optimización opcional para una máxima rentabilidad basada en la simulación histórica.
El indicador Occult Oracle MT5 es totalmente configurable, lo que permite a los operadores personalizar los ajustes de amplitud (manual o auto-optimizado), estilos de flecha, visuales de barra de marco de tiempo superior, etiquetas de pivote y opciones de alerta para adaptarse a cualquier estrategia de negociación o marco de tiempo.
Los aspectos más destacados incluyen: (descripción detallada en el primer comentario)
- Flechas arriba/abajo que señalan los cambios de tendencia, con códigos y desplazamientos Wingdings personalizables.
- Visualización integrada de barras de plazos superiores (p. ej., H1 en gráficos M5) que muestran visuales de velas en tiempo real y cambios porcentuales.
- Niveles de pivote diarios (PP, R1/R2, S1/S2) con etiquetas anti-superposición para una referencia rápida de soporte/resistencia.
- Alertas vía pop-up, notificaciones push o email sobre nuevas señales.
Ajustes
Adaptación para estrategias, plazos y visuales, con modo automático centrado en el rendimiento.
- Grupos de personalización clave:
- Auto Amplitud: Activa el ajuste automático mediante simulación de beneficios; establece el rango mín./máx. (3-25 por defecto) y las barras de retención (10 por defecto).
- Amplitud manual: Valores fijos por marco temporal (M1 a MN1, 5 por defecto) cuando el ajuste automático está desactivado.
- BarrasLookback: Barras históricas para auto-optimización por timeframe (por defecto 100-900).
- Flechas: Códigos Wingdings para arriba/abajo (por defecto 233/234); desplazamiento vertical (por defecto 20 píxeles).
- Barra TF superior: Mostrar mini candelabro (por defecto activado, H1); ajustar posición (25 píxeles), tamaños (cuerpo 20, mecha 2), colores (verde/rojo), desplazamientos de etiqueta (5/0), texto (blanco, tamaño 10).
- Alertas: Active ventanas emergentes, notificaciones push o correos electrónicos sobre las señales.
Descargo de responsabilidad
Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero o una recomendación para comprar o vender cualquier activo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones de negociación y deben consultar a un asesor financiero cualificado antes de utilizar esta herramienta. El desarrollador, Marco Engstermann, se exime de cualquier responsabilidad por las pérdidas sufridas durante el uso del Oráculo Oculto MT5. Derechos de autor 2025.