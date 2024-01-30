Hola traders, he diseñado ODIN AI con resultados reales de forma rigurosa, impecable por su sabiduría e inteligencia, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial del aprendizaje automático, es decir , la IA leerá parámetros para luego consultarlos a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puedes recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrarás es que todo estará encapsulado de manera virtual, es decir, no habrá datos que se envíen al servidor del Stop Loss and Take Profits etc, será de una manera muy humana.













Este revendedor está diseñado con protección contra deslizamientos y lectura anticipada para realizar entradas estratégicas y limitar los riesgos.





Diseñado exclusivamente para metatrader, donde será completamente inteligente y autogestionable.









2 de las cosas principales es que diseño las funciones extractFeatures y trainModel, este se encargará de diseñar la vela, desestructurarla Slippage y aprender cómo se mueve para adaptar Spread.





Cabe destacar que el desarrollo de mi estrategia es diseñado por mí a lo largo de los años como trader profesional, agregando la autoadaptación de la IA para optimizar el rendimiento y hacerlo aún mejor.





Cabe destacar que este es un Real Scalper donde las ganancias serán reales, controladas con un takeprofit y un stop loss.





de esta manera tu dinero estará protegido





No necesitas tener experiencia en trading, mi herramienta está diseñada para principiantes y expertos, se instala en 2 simples clics ya que hará el trabajo como un trader profesional.





Después de comprar mi producto, pídeme que obtenga la mejor configuración, también puedes ver mis otros productos aquí MQL5





Esta IA está enfocada principalmente a personas que quieren una alternativa y trabajar 24 horas al día, 5 días a la semana ya que el "Forex" "GBPCAD M15" funciona todos los días del año, este es un mercado muy difícil así que deja que la IA se encargue de ello.













Es importante hacer el backtesting correctamente para utilizar el método “Every Tick” ya que la IA se implementa para cada Tick Data en tiempo de ejecución.





Algunas de las principales características que se pueden destacar las presentaré aquí como una lista





Señales reales





Rendimiento de diseño elegante y de alta calidad.

manipulación del color de velas y gráficos para una lectura limpia de la IA

panel informativo sobre cómo va el trabajo de la estrategia

entornos virtuales flotantes donde las ganancias y pérdidas se mostrarán en el gráfico de una manera muy clara

control de riesgo para invertir

protección de la cuenta, por ejemplo, reducción máxima con el tiempo, diferencial máximo con el tiempo, etc.

control de grandes noticias y viceversa

Control adaptativo de IA

Gran control de días y horas de funcionamiento.

Adaptación rigurosa para cualquier corredor, esta debe ser adaptada por etapas por parte del usuario para comprender su deslizamiento.

Control de API de noticias













Información de datos requerida

Símbolo GBPCAD

Conexión de velocidad <10,0 ms

Diferencial <25

Tipo de cuenta ECN,RAW,PRO (spread bajo)

Marco de tiempo M15