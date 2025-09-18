résultat en direct:

Rencontrez le Changeur de Jeu : Fresh Forge

Imaginez un EA qui fait plus que simplement placer des trades—il gère stratégiquement chaque ordre pour un meilleur contrôle des risques. Fresh Forge est conçu pour exceller dans des marchés volatils, s’adaptant rapidement aux mouvements de prix. Il propose une approche unique où chaque position est divisée en plusieurs ordres plus petits, chacun avec des niveaux de take-profit personnalisés, permettant une gestion précise des profits et des risques.

Qu'est-ce qui le rend spécial?

Système de Division Personnalisable: Contrôlez comment les ordres sont divisés pour une gestion des risques adaptée. Chaque segment peut être ajusté pour répondre à différentes conditions de marché.

Entrées Basées sur l'Action des Prix: Utilise une analyse avancée de l'action des prix pour identifier les points d'entrée, en se concentrant sur des modèles clés et des changements de sentiment de marché.

Stratégie Adaptive au Marché: Ajuste la taille des trades et le positionnement en fonction des changements de comportement des prix, assurant des résultats optimaux dans diverses conditions.

Comment ça marche?

Fresh Forge est conçu pour interpréter les signaux d'action des prix, y compris les formations de chandeliers et les renversements de tendance. Lorsqu'un trade est déclenché sur la base de modèles d'action des prix, l'EA divise l'ordre en parties plus petites. Cette technique permet des sorties plus douces à mesure que chaque portion atteint son objectif, capturant le plein potentiel des mouvements du marché tout en réduisant l'impact des renversements soudains. C'est parfait pour les traders cherchant la précision à travers une compréhension plus profonde du comportement des prix.

Résultats Prouvés

Les données de backtesting montrent des performances constantes, avec un accent sur la lecture du sentiment de marché à travers l'action des prix. Les utilisateurs ont constaté que la fonctionnalité de division des ordres leur permet d'ajuster la stratégie de l'EA pour s'aligner sur leurs préférences en matière de risque, assurant une croissance stable et un contrôle sur leurs résultats de trading.

Configuration Facile

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Conseils Importants: Uniquement un Graphique: Pour éviter les trades superposés, assurez-vous que Fresh Forge est attaché à un seul graphique.

Pour éviter les trades superposés, assurez-vous que est attaché à un seul graphique. Contactez le Support: Besoin d'aide? Obtenez des conseils pour optimiser l'EA afin qu'il convienne à votre style de trading.

Ne tardez pas—procurez-vous votre copie avant que le prix n'augmente à 990$! Déverrouillez le pouvoir d'une gestion avancée des ordres et prenez le contrôle de votre parcours de trading.