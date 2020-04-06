Fresh Forge

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Получите лучшее предложение, прежде чем цена вырастет!
  • Итоговая цена: 990$

Встречайте Изменяющего Игру: Fresh Forge

Представьте себе EA, который делает больше, чем просто размещает сделки — он стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Fresh Forge создан для успешной работы на волатильных рынках, быстро адаптируясь к колебаниям цен. Он использует уникальный подход, в котором каждую позицию делят на несколько меньших ордеров, каждый с индивидуальными уровнями фиксации прибыли, что позволяет точно управлять как прибылью, так и рисками.

Что делает его особенным?

  • Настраиваемая система деления: Контролируйте, как ордера делятся для индивидуального управления рисками. Каждая часть может быть настроена в соответствии с различными рыночными условиями.
  • Входы на основе ценового движения: Использует продвинутый анализ ценового движения для определения точек входа, акцентируя внимание на ключевых паттернах и изменениях настроения рынка.
  • Стратегия, адаптирующаяся к рынку: Корректирует размер сделки и позиционирование в зависимости от изменений в поведении цен, обеспечивая оптимальные результаты в различных условиях.

Как это работает?

Fresh Forge разработан для интерпретации сигналов ценового движения, включая формирование свечей и развороты тренда. Когда сделка активируется на основе паттернов ценового движения, EA делит ордер на более мелкие части. Эта техника позволяет сгладить выходы, так как каждая часть достигает своей цели, захватывая весь потенциал рыночных движений, уменьшая влияние внезапных разворотов. Это идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точности через более глубокое понимание ценового поведения.

Доказанные результаты

Данные бэктестирования показывают стабильную производительность, сосредоточенную на чтении настроения рынка через ценовое действие. Пользователи обнаружили, что функция деления ордеров позволяет им корректировать стратегию EA в соответствии с их предпочтениями в отношении риска, обеспечивая стабильный рост и контроль над результатами их торговли.

Настройка без проблем

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Важно:

  • Только один график: Чтобы избежать наложения сделок, убедитесь, что Fresh Forge прикреплен к одному графику.
  • Связаться с поддержкой: Нужна помощь? Получите рекомендации по оптимизации EA для вашего стиля торговли.

Не ждите — получите свою копию, прежде чем цена повысится до 990$! Откройте силу продвинутого управления ордерами и возьмите под контроль своё торговое путешествие.

