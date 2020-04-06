实时结果:

最终价格: 990$

迎接游戏改变者: Fresh Forge

想象一下，一个不仅仅是在下单的EA——它战略性地管理每个订单以更好的风险控制。Fresh Forge 的设计旨在应对波动市场，快速适应价格变动。它采用独特的方法，将每个头寸拆分为多个较小的订单，每个订单都有定制的获利水平，从而实现对利润和风险的精确管理。

是什么让它与众不同?

可定制的拆分系统: 控制订单的拆分方式，以量身定制的风险管理。每个部分都可以根据不同的市场条件进行调整。

基于价格行动的入场: 使用先进的价格行动分析来识别入场点，专注于关键模式和市场情绪的变化。

市场自适应策略: 根据价格行为的变化调整交易规模和定位，确保在各种条件下获得最佳结果。

它是如何工作的?

Fresh Forge 设计用于解释价格行动信号，包括蜡烛图形态和趋势反转。当基于价格行动模式触发交易时，该EA将订单拆分为较小的部分。这种技术允许在每个部分达到目标时平稳退出，捕捉市场波动的全部潜力，同时减少突然反转的影响。非常适合寻求通过对价格行为更深入理解实现精确交易的交易者。

经过验证的结果

回测数据显示出一致的表现，重点是通过价格行动阅读市场情绪。用户发现，订单拆分功能使他们能够调整EA的策略，以符合他们的风险偏好，确保稳定的增长和对交易结果的控制。

轻松设置

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



重要提示: 仅单图表: 为了避免重叠交易，请确保 Fresh Forge 附加在一个图表上。

联系支持: 需要帮助吗? 获取有关优化EA以适应您的交易风格的指导。

