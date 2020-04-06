ライブ結果：

最終価格：990$

ゲームチェンジャーを紹介： Fresh Forge

取引を行うだけではなく、リスク管理のためにすべての注文を戦略的に管理するEAを想像してみてください。 Fresh Forge は、変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮できるように設計されており、価格の動きに迅速に適応します。各ポジションを複数の小さな注文に分割し、それぞれにカスタマイズされたテイクプロフィットレベルを設定するユニークなアプローチを特徴としており、利益とリスクの精密な管理を可能にします。

何が特別なのか？

カスタマイズ可能な分割システム： リスク管理のために注文の分割方法を制御します。各セグメントは異なる市場条件に合わせて調整できます。

どのように機能するのか？

Fresh Forge は、ローソク足の形成やトレンドの反転を含む価格アクションシグナルを解釈するように設計されています。価格アクションパターンに基づいて取引がトリガーされると、EAは注文を小さな部分に分割します。この技術により、各部分がターゲットに到達することでスムーズな出口が可能となり、市場の動きの全潜在能力をキャッチしながら、突然の反転の影響を軽減します。価格の動きの深い理解を通じて精度を求めるトレーダーに最適です。

実績のある結果

バックテストデータは、市場のセンチメントを価格アクションを通じて読むことに焦点を当てた一貫したパフォーマンスを示しています。ユーザーは、注文分割機能のおかげで、EAの戦略を自分のリスク好みに合わせて調整でき、安定した成長と取引結果の管理を確保できることを発見しました。

簡単なセットアップ

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

重要なヒント： シングルチャート専用： 重複取引を避けるために、 Fresh Forge が一つのチャートにアタッチされていることを確認してください。

重複取引を避けるために、 が一つのチャートにアタッチされていることを確認してください。 サポートに連絡：ヘルプが必要ですか？自分の取引スタイルに合わせてEAを最適化するためのガイダンスを得ることができます。

