최종 가격: 990$

게임 체인저를 소개합니다: Fresh Forge

거래를 실행하는 것 이상의 EA를 상상해 보세요—더 나은 리스크 관리를 위해 모든 주문을 전략적으로 관리합니다. Fresh Forge는 변동성이 큰 시장에서 뛰어나도록 설계되었으며, 가격 움직임에 빠르게 적응합니다. 모든 포지션을 여러 개의 작은 주문으로 나누고, 각 주문에 맞춤형 수익 실현 수준을 설정하여 수익과 위험을 정밀하게 관리할 수 있는 독창적인 접근 방식을 특징으로 합니다.

특별한 이유는 무엇인가요?

맞춤형 분할 시스템: 주문을 분할하는 방식을 제어하여 맞춤 리스크 관리를 제공합니다. 각 세그먼트는 다양한 시장 조건에 맞게 조정할 수 있습니다.

시장 적응 전략: 가격 행동의 변화에 따라 거래 규모와 포지션을 조정하여 다양한 조건에서 최적의 결과를 보장합니다.

어떻게 작동하나요?

Fresh Forge는 캔들스틱 형성과 추세 반전 등 가격 행동 신호를 해석하도록 설계되었습니다. 가격 행동 패턴에 따라 거래가 트리거되면 EA는 주문을 더 작은 부분으로 나누습니다. 이 기술은 각 부분이 목표에 도달함에 따라 원활한 출구를 가능하게 하여 시장 움직임의 전체 잠재력을 포착하면서 갑작스러운 반전의 영향을 줄입니다. 이는 가격 행동에 대한 깊은 이해를 통해 정밀성을 추구하는 트레이더에게 완벽합니다.

입증된 결과

백테스팅 데이터는 시장 심리를 가격 행동을 통해 읽는 데 중점을 두어 일관된 성과를 보여줍니다. 사용자는 주문 분할 기능이 EA의 전략을 리스크 선호도에 맞게 조정할 수 있게 해준다고 발견했으며, 이는 지속적인 성장과 거래 결과에 대한 통제를 보장합니다.

쉬운 설정

No complicated settings—just load Fresh Forge on your NZDCHF chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

중요 팁: 단일 차트만 사용: 거래가 겹치지 않도록 Fresh Forge 가 하나의 차트에 연결되어 있는지 확인하세요.

거래가 겹치지 않도록 가 하나의 차트에 연결되어 있는지 확인하세요. 지원 문의: 도움이 필요하신가요? 당신의 거래 스타일에 맞게 EA를 최적화하는 방법에 대한 안내를 받으세요.

기다리지 마세요—가격이 990$로 인상되기 전에 여러분의 사본을 확보하세요! 고급 주문 관리의 힘을 활용하고 거래 여정을 통제하세요.