GANN Forecaster Multipair Scanner

GANN Forecaster - Herramienta de precisión para operadores de Forex (MT4)

Mejore sus operaciones con el Gann Forecaster Scanner para MetaTrader 4. Esta poderosa herramienta interactiva proporciona proyecciones precisas de precios y tiempo, dándole una ventaja profesional en los mercados de divisas, oro, índices y criptomonedas.

Basándose en la robusta funcionalidad del indicador Gann Forecaster, este avanzado escáner ofrece análisis multipar, calculando continuamente los niveles de Gann y alertándole de los puntos óptimos de entrada de operaciones. Una clara tabla resumen muestra instantáneamente el estado actual del precio frente a los niveles clave de entrada de Gann.

Características principales :

Las proyecciones de Gann con punto de referencia de arrastre en directoactivan automáticamente las proyecciones de Gann "al alza" o "a la baja" en función de si el precio está por encima o por debajo de la MA, respectivamente. Punto de referencia visualmente en el gráfico actualizado manual o automáticamente

Niveles de proyección de Gann actualizados manual o automáticamente

Redibuja instantáneamente las proyecciones a medida que mueve los puntos

Las pestañas de la interfaz de usuario hacen un seguimiento de la frecuencia con la que el precio cruza el nivel de entrada y alcanza cada objetivo o nivel de stop.

Los recuentos de objetivos y stops (Up/Down/Stoploss) se muestran como porcentajes relativos al número de cruces de entrada.

Cuadrado de 9 niveles de precios Incluye líneas de Nivel de Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 3 y Stop

Controles separados para proyecciones alcistas y bajistas

Colores y estilos de línea personalizables Líneas de proyección temporal Líneas temporales verticales de Gann basadas en el recuento de barras para proyecciones futuras

Funciona en cualquier marco temporal o símbolo

Estilo y color de línea totalmente personalizables Interfaz de botones inteligentes Activar o desactivar las proyecciones hacia arriba y hacia abajo

Botón de reinicio rápido para borrar y reposicionar el triángulo

Diseño minimalista y limpio - fácil de usar en sus gráficos Alertas sonoras opcionales Escuche un sonido cuando mueva los puntos del triángulo

Active o desactive fácilmente el sonido mediante la configuración de entrada Por qué gusta a los operadores Funciona con cualquier activo - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Crypto

Super sensible y optimizado para un análisis rápido

Diseño gráfico limpio, sin desorden

Sin repintado, sin lag

Construido por un trader - para traders Ideal para: Operadores basados en Gann que buscan claridad y precisión

Operadores de divisas intradía y swing

Operadores que combinan la geometría del precio y del tiempo

Cualquiera que se tome en serio el uso del cuadrado de 9 y los ángulos de Gann visualmente Entradas que puede controlar: Color y estilo de línea de la proyección ascendente/descendente

Color y estilo de la línea vertical

Sonido al arrastrar

Totalmente configurable a su estilo y estrategia

Con Alerta de Entrada

Qué incluye: Indicador GANN Forecaster (MT4)

Documentación / Guía práctica

Actualizaciones gratuitas de por vida Tags: Gann, SquareOf9, ForexIndicator, MT4, TimeCycles, PriceProjection, GannLevels, SwingTrading, Intraday, SupportResistance, TechnicalAnalysis, NoRepaint Cómo Usar para Operar en el Día (Estrategia de Gráficos de 5 Minutos) Guía paso a paso: Cargue el indicador en el gráfico, sus niveles de Gann se establecen directamente para la tendencia de negociación correcta ¡Eso es todo! Entre en la operación Si desea borrar la pantalla el botón "Reset" para borrar todas las proyecciones en el gráfico. Manualmente posible cambiar el punto de referencia arrastrando Mejor configuración por defecto MA ajustes: Dirección de negociación diaria a corto plazo: MA Marco temporal inferior: 200 SMA 5min / MA Marco temporal superior = 50 SMA, en el (gráfico de 5 minutos).

plazo: MA Marco temporal inferior: Dirección de negociación a largo plazo/Swing : MA Marco temporal inferior : 50 SMA 1hora / MA Higher timeframe = 100SMA, en el (gráfico de 1 hora). Lógica de tendencia ( realizada automáticamente por el Indicador Si el precio está por encima de ambas SMA significa tendencia alcista

Si el precio está por debajo de ambas SMA significa Tendencia a la baja

Establezca el punto de referencia R. Activar la proyección GANN automática o manualmente Pulse "GANN alcista" si se trata de una tendencia alcista.

se trata de una tendencia alcista. Pulse "GANN bajista " si se trata de una tendencia bajista.

bajista se trata de una tendencia bajista. Pulse "Reiniciar" para reiniciar la función automática y fijar el punto R con la proyección correcta.

para reiniciar la función automática y fijar el punto R con la proyección correcta. Pulse "Borrar" todas las proyecciones y el punto R se borran y se detiene la proyección automática. Opere con confianza.







