GANN Forecaster Multipair Scanner
- Indicadores
- Abdelkarim Elbouhali
- Versión: 2.0
- Actualizado: 4 julio 2025
- Activaciones: 10
GANN Forecaster - Herramienta de precisión para operadores de Forex (MT4)
Mejore sus operaciones con el Gann Forecaster Scanner para MetaTrader 4. Esta poderosa herramienta interactiva proporciona proyecciones precisas de precios y tiempo, dándole una ventaja profesional en los mercados de divisas, oro, índices y criptomonedas.
Basándose en la robusta funcionalidad del indicador Gann Forecaster, este avanzado escáner ofrece análisis multipar, calculando continuamente los niveles de Gann y alertándole de los puntos óptimos de entrada de operaciones. Una clara tabla resumen muestra instantáneamente el estado actual del precio frente a los niveles clave de entrada de Gann.
Características principales :
Las proyecciones de Gann con punto de referencia de arrastre en directoactivan automáticamente las proyecciones de Gann "al alza" o "a la baja" en función de si el precio está por encima o por debajo de la MA, respectivamente.
- Punto de referencia visualmente en el gráfico actualizado manual o automáticamente
- Niveles de proyección de Gann actualizados manual o automáticamente
- Redibuja instantáneamente las proyecciones a medida que mueve los puntos
- Las pestañas de la interfaz de usuario hacen un seguimiento de la frecuencia con la que el precio cruza el nivel de entrada y alcanza cada objetivo o nivel de stop.
Los recuentos de objetivos y stops (Up/Down/Stoploss) se muestran como porcentajes relativos al número de cruces de entrada.
Cuadrado de 9 niveles de precios
- Incluye líneas de Nivel de Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 3 y Stop
- Controles separados para proyecciones alcistas y bajistas
- Colores y estilos de línea personalizables
Líneas de proyección temporal
- Líneas temporales verticales de Gann basadas en el recuento de barras para proyecciones futuras
- Funciona en cualquier marco temporal o símbolo
- Estilo y color de línea totalmente personalizables
Interfaz de botones inteligentes
- Activar o desactivar las proyecciones hacia arriba y hacia abajo
- Botón de reinicio rápido para borrar y reposicionar el triángulo
- Diseño minimalista y limpio - fácil de usar en sus gráficos
Alertas sonoras opcionales
- Escuche un sonido cuando mueva los puntos del triángulo
- Active o desactive fácilmente el sonido mediante la configuración de entrada
Por qué gusta a los operadores
- Funciona con cualquier activo - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Crypto
- Super sensible y optimizado para un análisis rápido
- Diseño gráfico limpio, sin desorden
- Sin repintado, sin lag
- Construido por un trader - para traders
Ideal para:
- Operadores basados en Gann que buscan claridad y precisión
- Operadores de divisas intradía y swing
- Operadores que combinan la geometría del precio y del tiempo
- Cualquiera que se tome en serio el uso del cuadrado de 9 y los ángulos de Gann visualmente
Entradas que puede controlar:
- Color y estilo de línea de la proyección ascendente/descendente
- Color y estilo de la línea vertical
- Sonido al arrastrar
- Totalmente configurable a su estilo y estrategia
- Con Alerta de Entrada
Qué incluye:
- Indicador GANN Forecaster (MT4)
- Documentación / Guía práctica
- Actualizaciones gratuitas de por vida
Cómo Usar para Operar en el Día (Estrategia de Gráficos de 5 Minutos)
Guía paso a paso:
- Cargue el indicador en el gráfico, sus niveles de Gann se establecen directamente para la tendencia de negociación correcta
- ¡Eso es todo! Entre en la operación
- Si desea borrar la pantalla el botón "Reset" para borrar todas las proyecciones en el gráfico.
- Manualmente posible cambiar el punto de referencia arrastrando
Mejor configuración por defecto MA ajustes:
- Dirección de negociación diaria acorto plazo: MA Marco temporal inferior:200 SMA 5min / MA Marco temporal superior = 50 SMA, en el (gráfico de 5 minutos).
- Dirección de negociación a largo plazo/Swing: MA Marco temporalinferior :50 SMA 1hora / MA Higher timeframe = 100SMA, en el (gráfico de 1 hora).
Lógica de tendencia ( realizada automáticamente por el Indicador
- Si el precio estápor encima de ambas SMA significa tendencia alcista
- Si el precio estápor debajo de ambas SMA significa Tendencia a la baja
- Establezca el punto de referencia R.
Activar la proyección GANN automática o manualmente
- Pulse"GANN alcista" si se trata de una tendencia alcista.
- Pulse"GANN bajista" si se trata de una tendencia bajista.
- Pulse"Reiniciar" para reiniciar la función automática y fijar el punto R con la proyección correcta.
- Pulse "Borrar" todas las proyecciones y el punto R se borran y se detiene la proyección automática.
Opere con confianza.