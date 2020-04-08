GANN Forecaster Multipair Scanner

GANN Forecaster - Herramienta de precisión para operadores de Forex (MT4)

Mejore sus operaciones con el Gann Forecaster Scanner para MetaTrader 4. Esta poderosa herramienta interactiva proporciona proyecciones precisas de precios y tiempo, dándole una ventaja profesional en los mercados de divisas, oro, índices y criptomonedas.

Basándose en la robusta funcionalidad del indicador Gann Forecaster, este avanzado escáner ofrece análisis multipar, calculando continuamente los niveles de Gann y alertándole de los puntos óptimos de entrada de operaciones. Una clara tabla resumen muestra instantáneamente el estado actual del precio frente a los niveles clave de entrada de Gann.

Características principales :

Las proyecciones de Gann con punto de referencia de arrastre en directoactivan automáticamente las proyecciones de Gann "al alza" o "a la baja" en función de si el precio está por encima o por debajo de la MA, respectivamente.

  • Punto de referencia visualmente en el gráfico actualizado manual o automáticamente
  • Niveles de proyección de Gann actualizados manual o automáticamente
  • Redibuja instantáneamente las proyecciones a medida que mueve los puntos
  • Las pestañas de la interfaz de usuario hacen un seguimiento de la frecuencia con la que el precio cruza el nivel de entrada y alcanza cada objetivo o nivel de stop.
    Los recuentos de objetivos y stops (Up/Down/Stoploss) se muestran como porcentajes relativos al número de cruces de entrada.


Cuadrado de 9 niveles de precios

  • Incluye líneas de Nivel de Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 3 y Stop
  • Controles separados para proyecciones alcistas y bajistas
  • Colores y estilos de línea personalizables

Líneas de proyección temporal

  • Líneas temporales verticales de Gann basadas en el recuento de barras para proyecciones futuras
  • Funciona en cualquier marco temporal o símbolo
  • Estilo y color de línea totalmente personalizables

Interfaz de botones inteligentes

  • Activar o desactivar las proyecciones hacia arriba y hacia abajo
  • Botón de reinicio rápido para borrar y reposicionar el triángulo
  • Diseño minimalista y limpio - fácil de usar en sus gráficos

Alertas sonoras opcionales

  • Escuche un sonido cuando mueva los puntos del triángulo
  • Active o desactive fácilmente el sonido mediante la configuración de entrada

Por qué gusta a los operadores

  • Funciona con cualquier activo - Forex, XAUUSD, GER30, NAS100, Crypto
  • Super sensible y optimizado para un análisis rápido
  • Diseño gráfico limpio, sin desorden
  • Sin repintado, sin lag
  • Construido por un trader - para traders

Ideal para:

  • Operadores basados en Gann que buscan claridad y precisión
  • Operadores de divisas intradía y swing
  • Operadores que combinan la geometría del precio y del tiempo
  • Cualquiera que se tome en serio el uso del cuadrado de 9 y los ángulos de Gann visualmente

Entradas que puede controlar:

  • Color y estilo de línea de la proyección ascendente/descendente
  • Color y estilo de la línea vertical
  • Sonido al arrastrar
  • Totalmente configurable a su estilo y estrategia
  • Con Alerta de Entrada


Qué incluye:

  • Indicador GANN Forecaster (MT4)
  • Documentación / Guía práctica
  • Actualizaciones gratuitas de por vida

Tags: Gann, SquareOf9, ForexIndicator, MT4, TimeCycles, PriceProjection, GannLevels, SwingTrading, Intraday, SupportResistance, TechnicalAnalysis, NoRepaint

Cómo Usar para Operar en el Día (Estrategia de Gráficos de 5 Minutos)

Guía paso a paso:

  1. Cargue el indicador en el gráfico, sus niveles de Gann se establecen directamente para la tendencia de negociación correcta
  2. ¡Eso es todo! Entre en la operación
  3. Si desea borrar la pantalla el botón "Reset" para borrar todas las proyecciones en el gráfico.
  4. Manualmente posible cambiar el punto de referencia arrastrando

Mejor configuración por defecto MA ajustes:

  • Dirección de negociación diaria acorto plazo: MA Marco temporal inferior:200 SMA 5min / MA Marco temporal superior = 50 SMA, en el (gráfico de 5 minutos).
  • Dirección de negociación a largo plazo/Swing: MA Marco temporalinferior :50 SMA 1hora / MA Higher timeframe = 100SMA, en el (gráfico de 1 hora).

Lógica de tendencia ( realizada automáticamente por el Indicador

  • Si el precio estápor encima de ambas SMA significa tendencia alcista
  • Si el precio estápor debajo de ambas SMA significa Tendencia a la baja
  • Establezca el punto de referencia R.

Activar la proyección GANN automática o manualmente

  • Pulse"GANN alcista" si se trata de una tendencia alcista.
  • Pulse"GANN bajista" si se trata de una tendencia bajista.
  • Pulse"Reiniciar" para reiniciar la función automática y fijar el punto R con la proyección correcta.
  • Pulse "Borrar" todas las proyecciones y el punto R se borran y se detiene la proyección automática.

Opere con confianza.




