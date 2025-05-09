Pipsylock

PipsyLock es un Asesor Experto llave en mano diseñado para dar a los comerciantes y los operadores de prop-firm una protección sólida como una roca contra exceder sus límites de pérdida diaria autoimpuestos u ordenados. Una vez que su capital en vivo cae más de X% por debajo del saldo de apertura del día, PipsyLock al instante:

  1. Cierra cada posición abierta,

  2. Borra todas las órdenes pendientes,

  3. Desactiva la interfaz de operación manual,

  4. Bloquea cualquier otro intento de comercio (EA- o manualmente iniciado) a través de un bloqueo global de toda la cuenta,

  5. Envía notificacionespush al móvil y notificacionesprofesionales por correo electrónico con todos los detalles de la cuenta.

Cada violación se persiste en una Variable Global para que incluso si el terminal, gráfico, o EA se reinicia, PipsyLock permanece bloqueado hasta su próximo reinicio diario.


Características

  1. % de reducción diaria configurable, basado en el saldo inicial
  2. Bloqueo instantáneo a nivel de cuenta en todos los gráficos
  3. Cierra y cancela todas las operaciones en caso de incumplimiento
  4. Reinicio automático de 24 horas a una hora configurable
  5. Cero conflictos con otros EAs (se ejecuta en su propio gráfico)

Casos de uso

  1. Cumplimiento de la Prop-Firm: Garantice que nunca incumplirá las normas de reducción de su cuenta de capital.
  2. Gestores de carteras: Un EA por cuenta (o MultiTerminal) proporciona disciplina en toda la cuenta a través de docenas de terminales.
  3. Grid & Scalping EAs: Ejecute PipsyLock de forma aislada para controlar su estrategia.
  4. Operadores Minoristas: Imponga la autodisciplina automáticamente, sin desastres de "sólo uno más" a las 2 de la mañana.

Hoja de ruta y complemento de IA

  1. Próximamente: Previsiones de volatilidad basadas en IA, umbrales de reducción dinámicos y "perspectivas de riesgo" predictivas en EA y a través de la integración con Slack/Telegram.
  2. Actualización gratuita: Todos los compradores de la versión 1.x recibirán el paquete completo de complementos de IA sin coste adicional cuando se lance la versión 2.0.

PREGUNTAS FRECUENTES

  1. ¿Puedo ejecutar junto con otros EAs? Sí - adjuntar PipsyLock a un gráfico, su ejecución EA(s) a los demás. La intercepción global de PipsyLock seguirá cancelando operaciones en toda la cuenta.
  2. ¿Qué pasa si quiero un reset de hora fija (no 24 h de carga)? Use la entrada ResetTime; se reiniciará en la siguiente ocurrencia de ese HH:MM cada día.
  3. La versión actual utiliza el saldo inicial. También está disponible una variante personalizada de capital máximo bajo petición.
Los Stop Loss son reactivos. PipsyLock es proactivo.
Proteja su capital. Opere con confianza.


Respuesta del desarrollador Timothy Baraka 2025.07.13 11:16
PipsyLock is built by traders who get it—no more second-guessing risk. Just focus on your edge, and let the system handle the discipline. The AI upgrade will take it even further—stay tuned!
