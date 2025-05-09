PipsyLock ist ein schlüsselfertiger Expert Advisor, der Händlern und Prop-Firm-Betreibern felsenfesten Schutz vor dem Überschreiten ihrer selbst auferlegten oder vorgeschriebenen täglichen Verlustlimits bietet. Sobald Ihr Live-Kapital um mehr als X% unter den Eröffnungssaldo des Tages fällt, wird PipsyLock sofort aktiviert:

Schließt jede offene Position, Löscht alle schwebenden Aufträge, Deaktiviert die Ein-Klick-/Manuelle Handelsoberfläche, Blockiert alle weiteren Handelsversuche (EA- oder manuell initiiert) durch eine globale kontoweite Sperre, Versendet mobile Push- und professionelle E-Mail-Benachrichtigungen mit allen Kontodetails.

Jeder Verstoß wird in einer globalen Variable gespeichert, so dass PipsyLock auch nach einem Neustart des Terminals, des Charts oder des EA bis zum nächsten täglichen Reset gesperrt bleibt.





Hauptmerkmale

Konfigurierbarer täglicher Drawdown in %, basierend auf dem Eröffnungssaldo

Sofortige Sperre auf Kontoebene für alle Charts

Schließt und storniert alle Trades bei Verletzung

Automatischer 24-Stunden-Reset zu einem konfigurierbaren Zeitpunkt

Keine Konflikte mit anderen EAs (läuft auf seinem eigenen Chart)

Anwendungsfälle Prop-Firm Compliance: Garantieren Sie, dass Sie niemals gegen die Regeln für den Drawdown auf Ihrem Kapitalkonto verstoßen.

Portfolio-Verwalter: Ein EA pro Konto (oder MultiTerminal) sorgt für kontoweite Disziplin über Dutzende von Terminals hinweg.

Grid- und Scalping-EAs: Führen Sie PipsyLock isoliert aus, um Ihre Strategie mit hohen Umsätzen zu überwachen.

Einzelhändler: Erzwingen Sie automatisch Selbstdisziplin - keine "nur noch ein" Desaster um 2 Uhr morgens. Roadmap & AI Add-On Demnächst verfügbar: KI-gesteuerte Volatilitätsprognosen, dynamische Drawdown-Schwellenwerte und prädiktive "Risikoeinblicke", die in EA und über Slack/Telegram-Integration bereitgestellt werden.

Kostenloses Upgrade: Alle Käufer der Version 1.x erhalten bei Einführung der Version 2.0 das vollständige AI Add-On-Paket ohne zusätzliche Kosten. FAQ Kann ich neben anderen EAs laufen? Ja - befestigen Sie PipsyLock an einem Chart und Ihre(n) ausführenden EA(s) an anderen. Die globale Unterbrechung von PipsyLock storniert immer noch Trades im gesamten Konto.

Was ist, wenn ich einen Reset zu einer festen Stunde möchte (nicht 24 Stunden nach dem Laden)? Verwenden Sie die ResetTime-Eingabe; die Rücksetzung erfolgt beim nächsten Auftreten dieser HH:MM an jedem Tag.

Kann ich die Drawdown-Basis ändern? Die heutige Version verwendet den Eröffnungssaldo. Eine benutzerdefinierte Peak-Equity-Variante ist auf Anfrage ebenfalls verfügbar.

Stop Losses sind reaktiv. PipsyLock ist proaktiv.

Schützen Sie Ihr Kapital. Handeln Sie mit Vertrauen.





