Gravity King V

🔱 Graavity King - Sistema Avanzado de Trading Automatizado Multi-Estrategia

Graavity King es un potente sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para traders que quieren un trading consistente, disciplinado y sin emociones. El bot ha estado funcionando de forma rentable durante los últimos 6 meses, demostrando su estabilidad, adaptabilidad y potencial a largo plazo en diferentes condiciones de mercado.

A diferencia de los robots de una sola estrategia, Graavity King funciona como un ecosistema de trading completo, combinando 22 estrategias avanzadas en un motor inteligente de toma de decisiones.

⚙️ Capacidad de negociación en múltiples marcos temporales

Graavity King no se limita a un solo estilo de negociación. Adapta dinámicamente su lógica en función de la estructura del mercado y la volatilidad, por lo que es adecuado para múltiples marcos temporales y enfoques de negociación:

⏱️ Scalping

  • Scalping de 1 minuto (M1)

  • Trading rápido de 5 minutos (M5)

En plazos inferiores, el bot se centra en:

  • Movimientos rápidos

  • Entradas y salidas precisas

  • Filtrado estricto de spreads y volatilidad

  • Microtendencias de alta probabilidad

Esto permite a Graavity King capturar pequeños pero frecuentes beneficios mientras mantiene un estricto control del riesgo.

Operaciones intradía

  • Configuraciones intradía de 15 minutos (M15)

  • Múltiples operaciones en la misma sesión

  • Entradas de continuación de tendencia y de retroceso

La lógica intradía equilibra velocidad y seguridad, evitando el exceso de operaciones y las señales de baja calidad.

📊 Swing Trading

  • Operaciones swing de 30 minutos (M30)

  • Entradas basadas en la estructura con objetivos de beneficios más amplios

  • Diseñadas para capturar movimientos de precios a medio plazo

La lógica Swing se activa sólo cuando el mercado muestra una dirección clara y participación institucional.

Sistema híbrido de 22 estrategias

Graavity King utiliza un modelo de confirmación múltiple, lo que significa que una operación se ejecuta solo cuando varias estrategias coinciden.

🔹 Estrategias basadas en indicadores

  • MACD (Confirmación de tendencia y momento)

  • RSI (detección de sobrecompra/sobreventa y divergencia)

  • Oscilador estocástico (sincronización de reversión)

  • EMA (Filtro de tendencia EMA rápida y lenta)

  • Lógica de cruces de EMA

  • Filtros de Volatilidad y Fuerza

  • Filtros de ruido y señales falsas

🏦 Lógica de Concepto de Dinero Inteligente (SMC)

Graavity King integra conceptos de trading institucional utilizados por traders profesionales y bancos:

  • Detección de agarre de liquidez

  • Ruptura de Estructura (BOS)

  • Cambio de carácter (CHoCH)

  • Identificación de bloques de órdenes

  • Zonas de entrada institucionales

  • Filtros Fake Breakout y Stop-Hunt

Esto permite al bot operar con el dinero inteligente, no contra él.

🔄 Motor de Trading de Tendencia y Reversión

Graavity King cambia inteligentemente entre:

✅ Modo de Seguimiento de Tendencia

  • Operaciones en la dirección de fuertes tendencias alcistas o bajistas

  • Entradas de retroceso y de continuación

  • Alineación de tendencias EMA + MACD

Modo Reversal

  • Se activa en condiciones de mercado sobreextendido

  • Confirmación RSI y Estocástico

  • Zonas de liquidez SMC para reversiones de alta precisión

Este sistema de modo dual ayuda al bot a mantenerse rentable en:

  • Mercados en tendencia

  • Mercados alcistas

  • Sesiones de alta volatilidad

🛡️ Sistema profesional de gestión de riesgos

La protección del capital es la máxima prioridad de Graavity King.

Las principales características de riesgo incluyen

  • Tamaño de lote fijo o dinámico

  • Colocación inteligente de stop-loss

  • Objetivo lógico de toma de beneficios

  • Mecanismo de control de la depreciación

  • Protección contra operaciones excesivas

  • Filtros de seguridad de mercado unidireccionales

Cada operación se calcula antes de la ejecución, lo que garantiza una exposición controlada en todo momento.

📉 Consistencia por encima del juego

Graavity King está construido con una mentalidad de trading a largo plazo:

  • No hay operaciones de venganza después de las pérdidas

  • No hay toma de decisiones emocionales

  • Cada operación es independiente y se basa en reglas

  • Enfoque en el crecimiento constante de la equidad

Esta estructura disciplinada es la razón principal por la que el bot se ha mantenido consistentemente rentable durante más de 6 meses.

🤖 Totalmente automatizado y libre de emociones

  • Monitorización del mercado 24/7

  • Sin miedo, sin codicia, sin vacilación

  • Elimina los errores humanos

  • Ejecuta sólo configuraciones de alta probabilidad

Una vez desplegado, Graavity King opera como un trader profesional trabajando sin parar.

Por qué destaca Graavity King

✔ 22-estrategia sistema híbrido
✔ Scalping, intradía y swing trading en un bot
✔ M1, M5, M15 & M30 timeframe apoyo
✔ Indicadores + Smart Money Concepto de fusión
✔ Avanzado de riesgo y drawdown control
✔ Probado 6 meses de rendimiento rentable

Graavity King no es sólo un robot de comercio - es un sistema de comercio automatizado completo construido para la consistencia, precisión y éxito a largo plazo.

Cuenta Exness

Contraseña de inversor

Cuenta no 2594502247

Contraseña Invester222$

Servidor Exnessmt5trial15


