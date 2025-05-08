Majestic

Majestic — Premium Trend-Swing EA para XAUUSD

Majestic es un algoritmo de trading direccional de swing diseñado exclusivamente para operar con ORO, identificando movimientos de tendencia de alta probabilidad basados en una combinación dinámica de ratios de Riesgo/Beneficio, filtros de volatilidad basados en ADR y un sistema de puntuación personalizado para confirmar las configuraciones de operaciones. El EA cuenta con niveles de stop fijos y adaptativos basados en las condiciones de volatilidad del mercado en tiempo real, y puede operar con o sin stops, permitiendo salidas estratégicas en señales opuestas.

🔍 Características clave:

  • Modos de TP y SL fijos o adaptativos incluidos
  • Horarios de trading y gestión del dinero personalizables

  • Filtros dinámicos de Riesgo/Beneficio y movimientos ADR

  • Lógica avanzada de swing-trading adaptada para XAUUSD

  • Perfil de drawdown ultra bajo con alto factor de recuperación

  • Ideal para traders que buscan operaciones direccionales precisas en Oro

⚠️ Requisitos importantes:

  • Compatible con apalancamiento regulado de 1:30 o superior.

  • Tu broker debe tener el símbolo XAUEUR, que también es analizado.

Majestic — Domina el mercado con precisión y control 👑

