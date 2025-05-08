Majestic
- Experten
- Pedro Roberto Diez San Jose
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Majestic - Premium Trend-Swing EA für XAUUSD ✨
Majestic ist ein direktionaler Swing-Trading-Algorithmus, der ausschließlich für den Handel mit GOLD entwickelt wurde und hochwahrscheinliche Trendbewegungen auf der Grundlage einer dynamischen Kombination von Risiko/Belohnung-Verhältnissen, ADR-basierten Volatilitätsfiltern und einem benutzerdefinierten Scoring-System zur Bestätigung von Handels-Setups identifiziert. Der EA verfügt sowohl über feste als auch adaptive Stopp-Levels, die auf Echtzeit-Marktvolatilitätsbedingungen basieren, und er kann mit oder ohne Stopps arbeiten, was strategische Ausstiege entweder bei entgegengesetzten Signalen ermöglicht.
🔍 Hauptmerkmale:
- Dynamische Risk/Reward- und ADR-Bewegungsfilter
- Adaptive oder feste TP- und SL-Modi enthalten
Fortgeschrittene Swing-Trading-Logik, zugeschnitten auf XAUUSD
- Ultra-niedriges Drawdown-Profil mit hohem Erholungsfaktor
Anpassbare Handelszeiten und Geldmanagement
Ideal für Händler, die präzise direktionale Trades mit Gold anstreben
⚠️ Wichtige Anforderungen:
Kompatibel mit reguliertem Leverage ab 1:30 oder höher.
- Ihr Broker muss das Symbol XAUEUR haben, das ebenfalls analysiert wird.