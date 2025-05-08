Majestic

Majestic - Premium Trend-Swing EA für XAUUSD

Majestic ist ein direktionaler Swing-Trading-Algorithmus, der ausschließlich für den Handel mit GOLD entwickelt wurde und hochwahrscheinliche Trendbewegungen auf der Grundlage einer dynamischen Kombination von Risiko/Belohnung-Verhältnissen, ADR-basierten Volatilitätsfiltern und einem benutzerdefinierten Scoring-System zur Bestätigung von Handels-Setups identifiziert. Der EA verfügt sowohl über feste als auch adaptive Stopp-Levels, die auf Echtzeit-Marktvolatilitätsbedingungen basieren, und er kann mit oder ohne Stopps arbeiten, was strategische Ausstiege entweder bei entgegengesetzten Signalen ermöglicht.

🔍 Hauptmerkmale:

  • Dynamische Risk/Reward- und ADR-Bewegungsfilter
  • Adaptive oder feste TP- und SL-Modi enthalten

  • Fortgeschrittene Swing-Trading-Logik, zugeschnitten auf XAUUSD

  • Ultra-niedriges Drawdown-Profil mit hohem Erholungsfaktor

  • Anpassbare Handelszeiten und Geldmanagement

  • Ideal für Händler, die präzise direktionale Trades mit Gold anstreben

⚠️ Wichtige Anforderungen:

  • Kompatibel mit reguliertem Leverage ab 1:30 oder höher.

  • Ihr Broker muss das Symbol XAUEUR haben, das ebenfalls analysiert wird.

Majestic - Beherrschen Sie den Markt mit Präzision und Kontrolle 👑


