Protege tus ganancias. Limita tus pérdidas. Opera con confianza.



La herramienta definitiva para traders profesionales y firmas prop. EquityGuard PRO no sólo frena tus pérdidas antes de que excedan tu máximo diario, sino que también bloquea ganancias automáticamente con su función opcional de Auto-TakeProfit.

✅ Máxima protección: cierra operaciones o bloquea tu cuenta al alcanzar el límite de pérdida diaria.

✅ Auto-TakeProfit: configura tus objetivos y deja que el sistema asegure ganancias libre de emociones.

✅ A prueba de errores: olvídate de overtrading, revenge trading o saltarte las reglas de tu firma.

✅ Personalizable: ajusta los parámetros según tu estrategia o los requisitos de tu cuenta.

💡 NUEVO - Ajuste de pérdida parcial: fija un porcentaje de pérdida parcial máxima para controlar mejor el riesgo y poder abrir una nueva serie de operaciones en el mismo día, cuando las condiciones del mercado sean más favorables.



Por qué necesitas EquityGuard PRO:

Si tu firma te exige un max. drawdown del 5% o pierdes la cuenta... Si alguna vez dejaste correr pérdidas por esperar un rebote... Si olvidaste tomar ganancias por distracción...



Esta herramienta es tu seguro de trading.





