EquityGuard PRO
- Utilidades
- Pedro Roberto Diez San Jose
- Versión: 1.30
- Actualizado: 18 septiembre 2025
- Activaciones: 20
Protege tus ganancias. Limita tus pérdidas. Opera con confianza.
La herramienta definitiva para traders profesionales y firmas prop. EquityGuard PRO no sólo frena tus pérdidas antes de que excedan tu máximo diario, sino que también bloquea ganancias automáticamente con su función opcional de Auto-TakeProfit.
✅ Máxima protección: cierra operaciones o bloquea tu cuenta al alcanzar el límite de pérdida diaria.
✅ Auto-TakeProfit: configura tus objetivos y deja que el sistema asegure ganancias libre de emociones.
✅ A prueba de errores: olvídate de overtrading, revenge trading o saltarte las reglas de tu firma.
✅ Personalizable: ajusta los parámetros según tu estrategia o los requisitos de tu cuenta.
💡 NUEVO - Ajuste de pérdida parcial: fija un porcentaje de pérdida parcial máxima para controlar mejor el riesgo y poder abrir una nueva serie de operaciones en el mismo día, cuando las condiciones del mercado sean más favorables.
