EquityGuard PRO

Protege tus ganancias. Limita tus pérdidas. Opera con confianza.

La herramienta definitiva para traders profesionales y firmas prop. EquityGuard PRO no sólo frena tus pérdidas antes de que excedan tu máximo diario, sino que también bloquea ganancias automáticamente con su función opcional de Auto-TakeProfit.

Máxima protección: cierra operaciones o bloquea tu cuenta al alcanzar el límite de pérdida diaria.
Auto-TakeProfit: configura tus objetivos y deja que el sistema asegure ganancias libre de emociones.
A prueba de errores: olvídate de overtrading, revenge trading o saltarte las reglas de tu firma.
Personalizable: ajusta los parámetros según tu estrategia o los requisitos de tu cuenta.

💡 NUEVO - Ajuste de pérdida parcial: fija un porcentaje de pérdida parcial máxima para controlar mejor el riesgo y poder abrir una nueva serie de operaciones en el mismo día, cuando las condiciones del mercado sean más favorables.

Por qué necesitas EquityGuard PRO:

  • Si tu firma te exige un max. drawdown del 5% o pierdes la cuenta...
  • Si alguna vez dejaste correr pérdidas por esperar un rebote...
  • Si olvidaste tomar ganancias por distracción...

    • Esta herramienta es tu seguro de trading.


    [Eliminado] 2025.07.03 07:59 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Pedro Roberto Diez San Jose
    1095
    Respuesta del desarrollador Pedro Roberto Diez San Jose 2025.07.29 18:54
    Hi Classical Success, First of all, thank you for trying out EquityGuardPro. I’m sorry to hear that you’ve encountered issues with the product, and I completely understand the frustration this can cause. However, I’d like to clarify a few important points that might help you better understand how the EA works and why some of the features you mentioned may not be meeting your expectations. - Regarding the product’s cost and purpose: I’d like to emphasize that EquityGuardPro is a free product, created so that we can improve the system together. If you had posted a comment or suggestion in the product discussion, I could have quickly addressed any issues you encountered. Since the EA is available at no cost, I kindly appreciate any feedback and suggestions, but a low rating without prior notice doesn’t contribute as much to the improvement process. I am actively working on making it better. - VPS usage and updates: It’s important to note that the product is designed to be used on a VPS (Virtual Private Server) running 24/7. This ensures that important updates, such as the daily loss limit settings, are correctly applied at midnight. If you’re not using a VPS, this might be the reason why changes aren’t reflecting properly on your account. While this can be adjusted by something like local trading parameter instead of using VPS, this is currently the recommended setup for the EA to work as intended. - Max Daily Drawdown calculation: The Max Daily Drawdown calculation includes a divisor to prevent hitting the broker’s exact limit. If it were set exactly, there could be times where you might slightly exceed the limit due to small variations, even by cents, which could breach your account. This safety measure is designed to protect your capital and avoid unexpected losses. I'd like to continue working with you to make sure the EA works optimally, so if you have any other questions or would like more details on how to configure it, please feel free to comment. I’ll be more than happy to improve the product based on your suggestions.
    Respuesta al comentario