OrderBlock EA

🔹 Descripción

Order Block EA es un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en la lógica institucional de Order Block (OB).

El Asesor Experto analiza la estructura de precios, detecta Bloques de Órdenes alcistas y bajistas, y abre operaciones cuando se forma un impulso confirmado.

La estrategia está totalmente basada en reglas y no se basa en martingalas, rejillas o técnicas de promediación.

Todas las decisiones de trading se toman estrictamente en función del comportamiento de los precios.

Características principales

Detección automática de bloques de órdenes alcistas y bajistas Bloques de órdenes bajistas

✅ Entrada de operaciones basada en señales OB confirmadas

✅ Funciona en cualquier marco temporal (seleccionable por el usuario)

✅ Una posición por símbolo para un mejor control del riesgo

✅ Stop Loss y Take Profit opcionales

✅ Trailing Stop incorporado

✅ Sin martingala, no grid, no averaging

✅ Market-safe architecture, compliant with MQL5 Market rules

✅ Works with small deposits and different brokers