OrderBlock EA
- Asesores Expertos
- Ihor Koshel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🔹 Descripción
Order Block EA es un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en la lógica institucional de Order Block (OB).
El Asesor Experto analiza la estructura de precios, detecta Bloques de Órdenes alcistas y bajistas, y abre operaciones cuando se forma un impulso confirmado.
La estrategia está totalmente basada en reglas y no se basa en martingalas, rejillas o técnicas de promediación.
Todas las decisiones de trading se toman estrictamente en función del comportamiento de los precios.
Características principales
Detección automática de bloques de órdenes alcistas y bajistas Bloques de órdenes bajistas
✅ Entrada de operaciones basada en señales OB confirmadas
✅ Funciona en cualquier marco temporal (seleccionable por el usuario)
✅ Una posición por símbolo para un mejor control del riesgo
✅ Stop Loss y Take Profit opcionales
✅ Trailing Stop incorporado
✅ Sin martingala, no grid, no averaging
✅ Market-safe architecture, compliant with MQL5 Market rules
✅ Works with small deposits and different brokers