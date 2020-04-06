OrderBlock EA

🔹 Descripción

Order Block EA es un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en la lógica institucional de Order Block (OB).
El Asesor Experto analiza la estructura de precios, detecta Bloques de Órdenes alcistas y bajistas, y abre operaciones cuando se forma un impulso confirmado.

La estrategia está totalmente basada en reglas y no se basa en martingalas, rejillas o técnicas de promediación.
Todas las decisiones de trading se toman estrictamente en función del comportamiento de los precios.

Características principales

Detección automática de bloques de órdenes alcistas y bajistas Bloques de órdenes bajistas
✅ Entrada de operaciones basada en señales OB confirmadas
✅ Funciona en cualquier marco temporal (seleccionable por el usuario)
Una posición por símbolo para un mejor control del riesgo
Stop Loss y Take Profit opcionales
Trailing Stop incorporado
✅ Sin martingala, no grid, no averaging
✅ Market-safe architecture, compliant with MQL5 Market rules
✅ Works with small deposits and different brokers


Productos recomendados
The GridMaster
Van Nhan Nguyen
Asesores Expertos
Visión general El GridMaster es un sistema de negociación totalmente automatizado, basado en la red y desarrollado para un rendimiento consistente en diferentes condiciones de mercado . Integra: Una lógica de negociación de cuadrícula con progresión de lotes controlada Un sistema de entrada basado en el oscilador estocástico Un algoritmo interno de detección de tendencias El objetivo de estos componentes es mejorar la precisión de las entradas de operaciones y optimizar la gestión de los cic
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Night Lottery EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El EA Lotería Nocturna es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe en los comentarios los resultados de las pruebas y los ajustes optimizados. Ver Más Productos - https://www.mql5.com/en/users/robots4
Fusion MA MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
Fusion MA MT5 - ¡Sin martingalas, rejillas o métodos arriesgados! Sólo Stop Loss y Take Profit fijos y una sólida gestión del riesgo Fusion MA MT5 es un potente asesor experto algorítmico para MetaTrader 5 que opera exclusivamente basado en señales de Medias Móviles (MA) modificadas. A diferencia de las MA estándar, utiliza una fórmula híbrida única que aumenta la precisión de entrada al tiempo que minimiza las señales falsas. El EA combina 8 estrategias de trading probadas basadas en MA. Fusion
HuiAi
Saeid Soleimani
Asesores Expertos
Robot de Trading HUIAI PROBADO EN VIVO - Contáctenos para ver el rendimiento en tiempo real   Próximo precio: 399$ Descripción HUIAI es un sistema de trading automatizado diseñado para analizar y operar el Nas100 en el marco temporal H1. Especificaciones Técnicas Mercado objetivo: Nas100 Marco temporal: H1 (1 hora) Balance mínimo recomendado: $100 Plataforma: MetaTrader 5 Características Principales Sistema de Gestión de Riesgos Cálculo automático del tamaño del lote Ajuste de stop loss trailin
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Asesores Expertos
Deflection MT5 (MT4 versión https://www.mql5.com/ru/market/product/63276) - un asesor experto en seguimiento de tendencias. Se basa en la estrategia de búsqueda de puntos de entrada en el inicio de una tendencia. Para determinar la señal se utilizan 2 EMA. Deflection tiene un sistema adaptativo de cálculo de objetivos de ganancias y pérdidas que se basa en la volatilidad actual. El control de los riesgos se gestiona mediante la relación TP/SL y a través de la fijación del riesgo por operación de
GoldHunter EA
Marwane Ishaac Taki
Asesores Expertos
GoldHunter EA - Precise Gold Trading con TP/SL Fijo GoldHunter EA es un Asesor Experto totalmente automatizado, especialmente diseñado para operar XAUUSD (oro). Utiliza una estrategia basada puramente en la acción del precio, sin indicadores, sin cuadrícula, sin martingala. Cada operación sigue un estricto modelo de gestión de riesgos con niveles fijos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para una máxima consistencia. GoldHunter fue creado por un joven desarrollador de 17 años sin capital inicia
IntelRabbit MT5 EA
Genetic Graphics, Inc.
Asesores Expertos
IntelRabbit MT5 Expert Advisor es un robot de comercio de divisas totalmente automatizado diseñado utilizando nuestras estrategias de inversión que hemos desarrollado a lo largo de los años. Estas estrategias encuentran las entradas de mayor probabilidad y establecen TakeProfit y StopLoss en consecuencia. IntelRabbit MT5 EA funciona en cualquier par y marco de tiempo. La configuración por defecto es para GBPUSD H1 timeframe. IntelRabbit MT5 EA ajustes y rangos recomendados 1. Configuración de l
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
EA Safe Scalping
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Sólo quedan 6 ejemplares a 99 USD. Próximo precio es 199 USD Safe Scalping es una estrategia de scalping. El Asesor Experto analiza los datos históricos de un período determinado y encuentra ciertos patrones. Una vez completado el análisis, determina los puntos de entrada al mercado. Para un trading más conservador es suficiente con reducir el tamaño del lote. Es posible empezar a operar a partir de 1 USD (cuentas cent). Recomendaciones: - H1 EURUSD - Apalancamiento 1:500 o superior - Depósi
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Asesores Expertos
BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
¡Potencie sus operaciones con nuestro Asesor Experto de Medias Móviles Super Cargado! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? La Media Móvil es una herramienta favorita de los operadores de todo el mundo, ¡y ahora la hemos llevado un paso más allá! Nuestro AE (Asesor Experto) está diseñado para impulsar su estrategia de operaciones integrando los tres enfoques de medias móviles más populares: Señales de Cruce: Reciba alertas cuando el precio cruce una media móvil. Cruce Doble
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Asesores Expertos
Yukon Gold EA – Asesor Experto Multiestrategia Yukon Gold EA es un moderno Asesor Experto multiestrategia que combina dos enfoques de trading probados: reversiones y rupturas. Ha sido desarrollado, probado y optimizado cuidadosamente durante muchos meses para lograr un equilibrio estable entre limitación de riesgos y maximización de beneficios. El EA está diseñado para limitar consistentemente las pérdidas mientras amplía dinámicamente las posiciones en fases de ganancias. Así, el riesgo perman
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
Asesores Expertos
Power Hedging X EA | Gestión avanzada del riesgo y protección de beneficios Power Hedging X es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que desean controlar el riesgo, maximizar el potencial de beneficios y proteger sus cuentas mediante técnicas de cobertura estratégicas. Este EA gestiona de forma inteligente las posiciones de compra y venta para equilibrar la exposición, reducir el drawdown y asegurar los beneficios incluso en condiciones de mercado volátiles. Ca
FREE
Optimised Wilders Trend Following
Andreas Alois Aigner
Asesores Expertos
## Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled ## Visión general El Asesor Experto Optimizado Wilders Trend Following AutoAdjusting VixControlled es un sistema de trading avanzado para MetaTrader 5 que implementa una sofisticada estrategia de seguimiento de tendencias basada en los conceptos de Welles Wilder, mejorada con modernas técnicas de gestión de riesgos. Este EA combina múltiples características innovadoras para adaptarse a las condiciones cambiantes
MySMASystem
Domenico Starnini
Asesores Expertos
Las señales de trading se calculan utilizando medias móviles sma y la última vela - el período H1 . Opciones: Lotes - Tamaño del lote (si useCalcLot es falso se utiliza 1 lote); useCalcLot = true riskpercentage =5 shortSmaPeriods = 50 longSmaPeriods = 200 useStopLoss = true stopLossPips = 100 useTakeProfit = true takeProfitPips = 300 useTrailingStop = true trailingStopPips = 120 Pares de divisas recomendados EURUSD - Periodo H1 .
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Asesores Expertos
TamNguyen AOS EA — La Nueva Generación de Inteligencia Multisímbolo para Pares del EUR Soy TamNguyen AOS EA, un sistema de trading automatizado diseñado para traders que buscan estabilidad, disciplina y precisión al operar EURUSD, EURCAD y USDCAD. Estoy construido sobre una combinación refinada del Andean Oscillator, Medias Móviles y un avanzado filtro de mercado basado en probabilidades, lo que me permite adaptarme a cualquier movimiento del mercado, grande o pequeño. No persigo el ruido. No op
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Hedging Grid EA - Sistema de negociación multiestrategia adaptable Hedging Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para los operadores que desean una negociación sólida con cobertura dinámica, tamaño de lote adaptable y múltiples mecanismos de protección . Construido con flexibilidad y precisión, puede ser optimizado tanto para un crecimiento agresivo como para un rendimiento conservador con gestión de riesgos , por lo que es adecuado para una amplia gama de estilos de nego
LibrabisEA
Miguel Kami Issobe Marques
Asesores Expertos
Librabis EA es un Asesor Experto robusto diseñado para utilizar una estrategia con una alta tasa de ganancias y características avanzadas de gestión de riesgos. Aprovechando las medias móviles para la identificación de tendencias, ofreciendo a los operadores precisión y flexibilidad. este EA asegura decisiones de trading controladas e informadas. Características principales: Filtros de Tendencia: Permite operar sólo en la dirección de una tendencia predefinida utilizando medias móviles. Trailing
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Asesores Expertos
Introducción al ORO h2 luna - EA Automatizado Basado en la Estrategia Ichimoku Introducción GOLD h2 moon es un Asesor Experto (EA) programado en MQL5 , diseñado para ejecutar operaciones automatizadas basadas en la estrategia Ichimoku Kinko Hyo . Este EA está optimizado para múltiples pares de divisas y marcos temporales, pero funciona mejor en XAU/USD (Oro) en el marco temporal H2 . Requisitos técnicos: Par de Divisas: XAUUSD (Oro) solamente Marco de tiempo principal: H2 - esto es lo que debe
Silver Line MT5
Sergey Belov
Asesores Expertos
Asesor Experto automatizado desarrollado para el comercio de divisas. - Expert Advisor es adecuado para todo tipo de cuentas y cualquier tipo de propagación. - El número de decimales en las cotizaciones se determina automáticamente. - Timeframe del gráfico no importa. Puede utilizar cualquiera. El timeframe de trabajo se define en los ajustes. - El EA siempre utiliza Take Profit y por lo tanto es menos sensible a la velocidad del broker. - El EA tiene dos tipos incorporados de trailing stop. Se
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Nota Importante: ¡Este Asesor Experto está diseñado para operadores avanzados a los que les gusta personalizar! Presentación de la cuadrícula ATR Bandas Midline tendencia Asesor Experto: Su Compañero de Trading Flexible ¿Es usted un trader que ama la precisión, la adaptabilidad y las estrategias de trading inteligentes? ¡Este Asesor Experto es su próxima herramienta de trading! Enfoque Estratégico: Este Asesor Experto utiliza un sofisticado mecanismo de negociación de cuadrícula combinado con b
Modifiable MT5 Moving Average Cross EA
Graham Kaiya
Asesores Expertos
Asesor Experto Modificable en Media Móvil Cruzada Este Asesor Experto (EA) se basa en el cruce de dos medias móviles , es decir, " Media Móvil 1 " y " Media Móvil 2 ". La "Media Móvil 1" tiene que ser siempre mayor que la "Media Móvil 2". (Para que lógicamente tenga sentido; a menos que uno sólo esté probando cosas diferentes). Si "Media Móvil 2" cruza por encima de "Media Móvil 1", el programa entrará en una operación de COMPRA . Si la "Media Móvil 2" cruza por debajo de la "Media Móvil 1",
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Asesores Expertos
Trading cuántico con inteligencia artificial: revolución en el trading algorítmico. Asesor comercial de nueva generación para instrumentos en JPY 1 compra = ¡2 versiones! Compra AI Quantum Trading en MT5 y obtén la versión MT4 gratis. Opere como quiera: dos plataformas, un asesor, cero sobrepagos. ¡Escríbeme en PM después de tu compra y recibe tu regalo! En el mundo actual de la tecnología financiera, el comercio automatizado se ha convertido en una parte integral del éxito en el mercado. AI
Noloss
Stefano Padovano
Asesores Expertos
Os presento NOLOSS un complejo Ea creado y probado en EURUSD (también se puede utilizar en otros pares de divisas de bajo spread). Su característica es equilibrar los lotes en función del capital disponible . Marco temporal M5 Par recomendado EURUSD CAPITAL MÍNIMO 500 EUROS Cuenta ecn recomendada . ATENCION ANTES DE HACER LA PRUEBA cambie estos datos : >Capital aumentar lotes< si hace la prueba en 500€ ponga 500 lucha inicial recomiendo 0.01 conservador 0.02 Medio 0.03 empujado ¡LOS QUE DEJEN
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Asesores Expertos
El robot utiliza uno de los indicadores más utilizados en Asia: * NUBE DE ICHIMOKU * Hay dos estrategias de negociación: Cruce de líneas Tenkan y Kijun y; Cruce de las líneas Kumo. Conozca nuestros productos Las aperturas de posiciones se basan en los parámetros identificados como señales, si activa todas el robot emitirá una orden de trading sólo si el número de señales es superior al mínimo estipulado por el usuario. Este Asesor Experto (EA) funciona en cuentas HEDGE (Forex, etc.) y NETT
WhiteRegr
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Experto WhiteRegr simple, parámetros mínimos. Desarrollo avanzado del bot White . El principio de funcionamiento es controlar el mercado utilizando dos canales del indicador de regresión. Abrir órdenes tan a menudo como sea posible con un paso dado en incrementos. Por lo tanto, la posición está en constante cambio en la estela del mercado. Estrategia extremadamente fiable, el líder de todos los creados por el autor de estrategias de fiabilidad. En comparación con la versión anterior, la previsió
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
RSI FX Quebra Broker MT5
Guilherme Ferreira Santos
Asesores Expertos
Les presento mi nuevo EA para inversiones basado en uno de los indicadores más famosos de todos los tiempos, el indicador RSI. Identifica oportunidades de reversión en el mercado para tomar ganancias en movimientos de precios rápidos y precisos. Con una tasa de ganancias del 70% al 90% sin utilizar martingala. El tamaño de la posición se mantiene siempre bajo control, minimizando el riesgo de pérdidas significativas. Este EA es personalizable, lo que le permite ajustar los parámetros para adapt
ClassicTrader
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
ClassicTrader es un Asesor Experto universal y totalmente automático desarrollado específicamente para el trading real en Forex, que no requiere condiciones estrictas ni un broker específico. ¡El depósito mínimo es de $100! La ventaja importante es el comercio frecuente de grandes lotes, lo que le permite obtener beneficios adicionales en la propagación en los programas de asociación. Puede ejecutar el robot en cualquier símbolo. Todos los parámetros pueden ser optimizados para cualquier estilo
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
StrategiaDayEA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura diaria. Cada día, se colocan dos órdenes pendientes: una Buy Stop y una Sell Stop. Una vez que una de las órdenes se activa, la otra se elimina automáticamente para evitar la doble entrada. Si el precio se mueve en contra de la posición abierta, el EA puede activar una parrilla adaptativa de órdenes con tamaños de lote variables basados en un coeficiente multiplicador. El EA puede operar utilizando una sola orden o una rejilla, configurabl
Filinio
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Filinio Trading Bot - Automatización Profesional de Forex Libere el poder del trading automatizado con Filinio Trading Bot , un Asesor Experto (EA) sofisticado y personalizable diseñado para MetaTrader 4. Construido para optimizar las decisiones de trading, Filinio aprovecha indicadores técnicos avanzados como las Bandas de Bollinger y el CCI, junto con una sólida gestión de riesgos, para ejecutar órdenes precisas de compra y venta en el mercado Forex. Características principales: Estrategia de
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
StrategiaDay MT5
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura diaria. Cada día, se colocan dos órdenes pendientes: una Buy Stop y una Sell Stop. Una vez que una de las órdenes se activa, la otra se elimina automáticamente para evitar la doble entrada. Si el precio se mueve en contra de la posición abierta, el EA puede activar una parrilla adaptativa de órdenes con tamaños de lote variables basados en un coeficiente multiplicador. El EA puede operar utilizando una sola orden o una rejilla, configurabl
StrategiaDayGreat
Ihor Koshel
Asesores Expertos
StrategiaDayGreat + Smart Grid (Cobertura) Asesor experto de ruptura de nueva generación con sistema de rejilla inteligente opcional - ¡completamente compatible con las reglas de validación de mercado MQL5 más estrictas! Estrategia principal: entrada de ruptura limpia utilizando órdenes BuyStop/SellStop por encima/debajo del máximo/mínimo de la barra anterior (D1 por defecto, compatible con cualquier marco temporal). Una vez que se activa la primera posición, el EA puede activar automáticamente
Black Swan Sniper
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Black Swan Sniper es un asesor experto avanzado diseñado para detectar movimientos de mercado de alta probabilidad con la máxima precisión. El EA analiza la estructura del mercado y las zonas de desequilibrio de precios para identificar los momentos en los que el mercado está preparado para un movimiento direccional brusco. Se centra en las configuraciones de calidad más que en la cantidad, filtrando las operaciones de baja probabilidad y evitando el ruido innecesario del mercado. Black Swan Sni
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario