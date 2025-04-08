Orden masiva

Bulk Order es un panel de negociación manual para MetaTrader 5.

Permite colocar múltiples órdenes de mercado y pendientes, ajustar los niveles TP/SL y gestionar las posiciones abiertas desde una interfaz compacta en el gráfico. El EA no realiza operaciones automatizadas y sólo actúa cuando el usuario pulsa un botón.

Funciones :

El panel admite la colocación simultánea de hasta cincuenta órdenes de mercado. Los usuarios pueden establecer el tamaño del lote, los valores Take Profit y Stop Loss, y enviar órdenes de compra o venta con una sola acción. Se pueden crear órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) a niveles de precio personalizados. El tipo se selecciona automáticamente en función del precio elegido en relación con el precio actual del mercado.

La herramienta proporciona opciones para cerrar las posiciones abiertas por el EA, incluyendo el cierre de todas las posiciones o el cierre de grupos seleccionados, tales como Compra, Venta, operaciones rentables o perdedoras. Los niveles TP y SL pueden aplicarse a todas las posiciones abiertas o eliminarse si es necesario.

Las órdenes pendientes pueden eliminarse como grupo o filtrarse por dirección de la orden. Los niveles TP y SL también pueden aplicarse o eliminarse para todas las órdenes pendientes.

Visualización de posiciones

Se incluye un visor desplazable para visualizar las posiciones abiertas. Muestra el número de entrada, el tipo, el tamaño del lote, el precio de entrada, el precio actual y las ganancias/pérdidas con un código de colores estándar. Los botones de navegación permiten ver conjuntos más grandes de posiciones.

TP/SL incrementales

El EA admite valores TP y SL incrementales para la colocación de órdenes masivas. Cada orden puede recibir un valor TP o SL progresivamente más alto basado en incrementos definidos por el usuario. Esta característica es opcional y se puede configurar en los ajustes.

Indicadores

RSI, ATR, clasificación básica de tendencias y niveles de soporte/resistencia se muestran como referencia. Estos indicadores no generan señales de negociación y no se utilizan para la toma de decisiones automatizada. No se repintan.

Compatibilidad

El EA funciona en MetaTrader 5 build 3802 y posteriores, soporta los modos Hedging y Netting, y puede utilizarse en cualquier símbolo y marco temporal. Todos los parámetros de entrada están en inglés y se guardan automáticamente al cambiar de gráfico o reabrir el terminal.

Instalación

Coloque el archivo compilado en la carpeta Experts de MetaTrader 5, actualice el Navegador y adjunte el EA a un gráfico. Habilite AutoTrading para su funcionamiento.

Notas

El EA sólo gestiona las posiciones que abre o que el usuario asigna manualmente. La ejecución de órdenes depende de las condiciones del broker, incluyendo spread, deslizamiento y requisitos de margen. Cualquier error durante la colocación de la orden se muestra en el registro de Expertos.

Información de riesgo

El EA no utiliza Martingala, Cuadrícula, Arbitraje, ni ninguna estrategia automatizada. Todas las decisiones son tomadas manualmente por el usuario. Operar implica un riesgo, y los usuarios deben considerar su nivel de experiencia y su situación financiera.

Soporte

El soporte técnico se proporciona a través del sistema de mensajería MQL5. Cuando solicite asistencia, incluya el número de versión de MT5, una breve descripción del problema y capturas de pantalla, si procede.