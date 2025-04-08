Bulk Order

Orden masiva

Bulk Order es un panel de negociación manual para MetaTrader 5.
Permite colocar múltiples órdenes de mercado y pendientes, ajustar los niveles TP/SL y gestionar las posiciones abiertas desde una interfaz compacta en el gráfico. El EA no realiza operaciones automatizadas y sólo actúa cuando el usuario pulsa un botón.

Funciones :
El panel admite la colocación simultánea de hasta cincuenta órdenes de mercado. Los usuarios pueden establecer el tamaño del lote, los valores Take Profit y Stop Loss, y enviar órdenes de compra o venta con una sola acción. Se pueden crear órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) a niveles de precio personalizados. El tipo se selecciona automáticamente en función del precio elegido en relación con el precio actual del mercado.

La herramienta proporciona opciones para cerrar las posiciones abiertas por el EA, incluyendo el cierre de todas las posiciones o el cierre de grupos seleccionados, tales como Compra, Venta, operaciones rentables o perdedoras. Los niveles TP y SL pueden aplicarse a todas las posiciones abiertas o eliminarse si es necesario.

Las órdenes pendientes pueden eliminarse como grupo o filtrarse por dirección de la orden. Los niveles TP y SL también pueden aplicarse o eliminarse para todas las órdenes pendientes.

Visualización de posiciones
Se incluye un visor desplazable para visualizar las posiciones abiertas. Muestra el número de entrada, el tipo, el tamaño del lote, el precio de entrada, el precio actual y las ganancias/pérdidas con un código de colores estándar. Los botones de navegación permiten ver conjuntos más grandes de posiciones.

TP/SL incrementales
 El EA admite valores TP y SL incrementales para la colocación de órdenes masivas. Cada orden puede recibir un valor TP o SL progresivamente más alto basado en incrementos definidos por el usuario. Esta característica es opcional y se puede configurar en los ajustes.

Indicadores
RSI, ATR, clasificación básica de tendencias y niveles de soporte/resistencia se muestran como referencia. Estos indicadores no generan señales de negociación y no se utilizan para la toma de decisiones automatizada. No se repintan.

Compatibilidad
El EA funciona en MetaTrader 5 build 3802 y posteriores, soporta los modos Hedging y Netting, y puede utilizarse en cualquier símbolo y marco temporal. Todos los parámetros de entrada están en inglés y se guardan automáticamente al cambiar de gráfico o reabrir el terminal.

Instalación
Coloque el archivo compilado en la carpeta Experts de MetaTrader 5, actualice el Navegador y adjunte el EA a un gráfico. Habilite AutoTrading para su funcionamiento.

Notas
El EA sólo gestiona las posiciones que abre o que el usuario asigna manualmente. La ejecución de órdenes depende de las condiciones del broker, incluyendo spread, deslizamiento y requisitos de margen. Cualquier error durante la colocación de la orden se muestra en el registro de Expertos.

Información de riesgo
 El EA no utiliza Martingala, Cuadrícula, Arbitraje, ni ninguna estrategia automatizada. Todas las decisiones son tomadas manualmente por el usuario. Operar implica un riesgo, y los usuarios deben considerar su nivel de experiencia y su situación financiera.

Soporte
El soporte técnico se proporciona a través del sistema de mensajería MQL5. Cuando solicite asistencia, incluya el número de versión de MT5, una breve descripción del problema y capturas de pantalla, si procede.

Productos recomendados
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilidades
DRS Semi Automatizado: Negociación de diferencias de valor razonable Inspirado en la estrategia DRS de SMT FX. Para obtener más información, visite su sitio web. Características principales: 1. Detección de Gaps de Valor Justo: Identifica Fair Value Gaps alcistas y bajistas en el marco temporal de 5 minutos. 2. 2. Sesiones de negociación personalizables: Opere en Londres, Nueva York o en ambas sesiones con horas de inicio ajustables. 3. Gestión del riesgo: Establezca el porcentaje de riesgo y
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador del precio medio ponderado o VWAP. El conocido VWAP estándar con el comienzo del día se añade con la función de seleccionar la periodización. Se puede calcular tanto cada día como en otros periodos. También el indicador permite excluir el volumen del cálculo, lo que permitirá utilizarlo en las criptodivisas y forex. Hay una alerta para un cruce de precios VWAP. Hay 1 y 2 desviación estándar. Ajustes: Volumen: activar y desactivar el volumen en el mecanismo de cálculo. Período: selecció
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
EZ Trends
Guillermo Pineda
Indicadores
EZ Trends es un indicador de detección de tendencias diseñado para identificar cambios en la estructura del mercado en tiempo real. Con un sistema híbrido EMA–HMA, resalta la dirección de la tendencia mediante el color adaptativo de las velas y marca niveles de reacción al inicio de cada nuevo movimiento. El resultado es una herramienta práctica que mantiene al trader alineado con el impulso y reduce el ruido del mercado. FUNCIONES PRINCIPALES Lógica de detección de tendencia: Canal de tres líne
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Mini charts indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicadores
Su visión general del mercado, ahora cristalina. Con nuestro indicador Mini Charts para MetaTrader 5, tendrá la potencia de varios gráficos dentro de un único espacio de trabajo ultralimpio. Se acabó el cambiar entre activos o abrir docenas de gráficos. Nuestros Mini Gráficos le ofrecen instantáneas visuales de múltiples mercados - todo en tiempo real. Cada minigráfico muestra la evolución de los precios del activo seleccionado, indicando si la tendencia es alcista o bajista, lo que le permite c
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indicadores
Este indicador está basado en una estrategia avanzada principalmente para operar picos en Índices Boom y Crash. Algoritmos complejos fueron implantados para detectar entradas de alta probabilidad solamente. Alerta sobre entradas potenciales de Compra y Venta. Para operar picos en el broker Deriv o Binario, solo toma alertas de Compra Boom y Venta Cash. Fue optimizado para el marco de tiempo de 5 minutos. el indicador le dirá dónde vender y comprar su bueno para el auge y el choque y pares de div
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Otros productos de este autor
Session Finder
Arva Sesha Sandeep
Indicadores
Buscador de Sesiones - Siga las Sesiones del Mercado Forex con Precisión Adelántese al mercado con Session Finder , un elegante diseño estilo HUB para MetaTrader 5. Proporciona visibilidad en tiempo real de las principales sesiones de negociación del mundo - Sydney, Tokio, Londres y Nueva York - para que siempre sepa qué mercados están abiertos, cerrados o a punto de cambiar. Características principales: Estado de la sesión en tiempo real: Vea de un vistazo si una sesión está abierta o cerrada.
True B Bands
Arva Sesha Sandeep
Indicadores
Bandas True B Bandas de Bollinger avanzadas con detección de squeeze, seguimiento de la volatilidad y panel de control en tiempo real para un análisis exhaustivo del mercado. Características principales Gráficos de bandas de tres colores con detección automática de squeeze y análisis de volatilidad Cuadro de mandos profesional que muestra el análisis del mercado y las señales de negociación en tiempo real Alertas inteligentes configurables para tocar las bandas y condiciones de compresión Iden
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario