Bulk Order

BulkOrder EA — Помощник для Ручной Торговли с Анализом Рынка

BulkOrder EA — это утилита для MetaTrader 5, предназначенная для помощи в ручной торговле. Она предоставляет централизованную панель для быстрого исполнения сделок и базового анализа рынка, цель которой — оптимизировать рабочий процесс для трейдеров, принимающих собственные решения.

Основной функционал:

Единая Торговая Панель: Доступ к ключевым торговым функциям и рыночным данным из одного изменяемого интерфейса на вашем графике.

Исполнение Ручных Сделок: Одновременное исполнение нескольких ордеров на покупку или продажу с предустановленными параметрами.

Управление Позициями: Инструменты для управления открытыми позициями, включая закрытие всех, только прибыльных или только убыточных сделок.

Отображение Анализа Рынка: Панель отображает информацию о рынке в реальном времени, такую как значения RSI и условия тренда, в информационных целях.

Детальный Обзор Возможностей:

Инструменты Анализа Рынка:

Отображение значения RSI в реальном времени с настраиваемым периодом и уровнями.

Автоматическое определение рыночного тренда (Бычий, Медвежий, Боковой).

Определение свечных моделей «Молот» (Hammer) и «Висячий человек» (Hanging Man).

Опциональные визуальные маркеры (стрелки) на графике для обозначения потенциальных сигналов на основе анализа.

Исполнение Сделок и Управление:

Размещение от 1 до 50 рыночных ордеров в один клик с пользовательским размером лота, Тейк-Профитом и Стоп-Лоссом.

Закрытие всех открытых позиций, управляемых советником.

Выборочное закрытие только прибыльных или только убыточных позиций.

Удаление всех уровней Тейк-Профит или Стоп-Лосс с открытых ордеров.

Отображение в реальном времени текущего спреда, прибыли/убытка и количества позиций.

Технические Характеристики:

Поддерживаемые Платформы: MetaTrader 5

Инструменты: Совместим со всеми символами (Форекс, Индексы, Товары и т.д.)

Таймфреймы: Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1).

Типы Счетов: Работает как с хеджевыми, так и с неттинг-счетами.

Сохранение Настроек: Введенные параметры сохраняются при переключении таймфреймов или перезапуске терминала.

Важная Информация для Пользователей:

Это НЕ автоматическая торговая система. BulkOrder EA НЕ открывает и не закрывает сделки без вашей прямой команды. Это инструмент для помощи в вашей ручной торговле.

Функции анализа рынка предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как прямая торговая рекомендация.

Советник НЕ использует и НЕ содержит стратегии Мартингейл, Сетку (Грид) или Арбитраж.

Все сигналы и маркеры являются неперерисовывающимися (Non-Repainting).

Инструкция по Установке:

Прикрепите файл BulkOrder EA.ex5 к любому графику. Настройте входные параметры в панели настроек советника: Установите предпочтительный период RSI и уровни перекупленности/перепроданности.

Выберите, включать ли стрелки на графике.

Определите параметры ордеров по умолчанию (количество ордеров, размер лота, TP/SL в пунктах). На вашем графике появится контрольная панель, и вы сможете начать использовать инструменты.

Поддержка:

Для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь со мной через систему личных сообщений на MQL5. Чтобы я мог помочь вам быстрее, опишите вашу проблему подробно и укажите номер сборки вашего MT5.

Отказ от Ответственности:

Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не для всех инвесторов. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей, и в случае сомнений обратиться за советом к независимому финансовому консультанту. Прошлые результаты этого или любого другого инструмента не являются гарантией будущих результатов.