Bulk Order

- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 декабря 2025
BulkOrder EA — Помощник для Ручной Торговли с Анализом Рынка
BulkOrder EA — это утилита для MetaTrader 5, предназначенная для помощи в ручной торговле. Она предоставляет централизованную панель для быстрого исполнения сделок и базового анализа рынка, цель которой — оптимизировать рабочий процесс для трейдеров, принимающих собственные решения.
Основной функционал:
-
Единая Торговая Панель: Доступ к ключевым торговым функциям и рыночным данным из одного изменяемого интерфейса на вашем графике.
-
Исполнение Ручных Сделок: Одновременное исполнение нескольких ордеров на покупку или продажу с предустановленными параметрами.
-
Управление Позициями: Инструменты для управления открытыми позициями, включая закрытие всех, только прибыльных или только убыточных сделок.
-
Отображение Анализа Рынка: Панель отображает информацию о рынке в реальном времени, такую как значения RSI и условия тренда, в информационных целях.
Детальный Обзор Возможностей:
Инструменты Анализа Рынка:
-
Отображение значения RSI в реальном времени с настраиваемым периодом и уровнями.
-
Автоматическое определение рыночного тренда (Бычий, Медвежий, Боковой).
-
Определение свечных моделей «Молот» (Hammer) и «Висячий человек» (Hanging Man).
-
Опциональные визуальные маркеры (стрелки) на графике для обозначения потенциальных сигналов на основе анализа.
Исполнение Сделок и Управление:
-
Размещение от 1 до 50 рыночных ордеров в один клик с пользовательским размером лота, Тейк-Профитом и Стоп-Лоссом.
-
Закрытие всех открытых позиций, управляемых советником.
-
Выборочное закрытие только прибыльных или только убыточных позиций.
-
Удаление всех уровней Тейк-Профит или Стоп-Лосс с открытых ордеров.
-
Отображение в реальном времени текущего спреда, прибыли/убытка и количества позиций.
Технические Характеристики:
-
Поддерживаемые Платформы: MetaTrader 5
-
Инструменты: Совместим со всеми символами (Форекс, Индексы, Товары и т.д.)
-
Таймфреймы: Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1).
-
Типы Счетов: Работает как с хеджевыми, так и с неттинг-счетами.
-
Сохранение Настроек: Введенные параметры сохраняются при переключении таймфреймов или перезапуске терминала.
Важная Информация для Пользователей:
-
Это НЕ автоматическая торговая система. BulkOrder EA НЕ открывает и не закрывает сделки без вашей прямой команды. Это инструмент для помощи в вашей ручной торговле.
-
Функции анализа рынка предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как прямая торговая рекомендация.
-
Советник НЕ использует и НЕ содержит стратегии Мартингейл, Сетку (Грид) или Арбитраж.
-
Все сигналы и маркеры являются неперерисовывающимися (Non-Repainting).
Инструкция по Установке:
-
Прикрепите файл BulkOrder EA.ex5 к любому графику.
-
Настройте входные параметры в панели настроек советника:
-
Установите предпочтительный период RSI и уровни перекупленности/перепроданности.
-
Выберите, включать ли стрелки на графике.
-
Определите параметры ордеров по умолчанию (количество ордеров, размер лота, TP/SL в пунктах).
-
-
На вашем графике появится контрольная панель, и вы сможете начать использовать инструменты.
Поддержка:
Для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь со мной через систему личных сообщений на MQL5. Чтобы я мог помочь вам быстрее, опишите вашу проблему подробно и укажите номер сборки вашего MT5.
Отказ от Ответственности:
Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не для всех инвесторов. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей, и в случае сомнений обратиться за советом к независимому финансовому консультанту. Прошлые результаты этого или любого другого инструмента не являются гарантией будущих результатов.