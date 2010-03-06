TRUE TIMER - Cuenta atrás de velas

Temporizador de cuenta atrás en tiempo real (MM:SS) que muestra los segundos hasta el cierre de la vela en cualquier marco temporal. Cuenta con mensajes inteligentes que le alertan sobre nuevas velas y en los últimos 20 segundos.

Características principales:

Cuenta atrás precisa en tiempo de servidor

Detección automática de color (fondos claros/oscuros)

Alertas inteligentes de "Nueva vela" y de tiempo

Fuente y posición totalmente personalizables

Funciona M1 → Mensualmente

Perfecto para: Scalpers y sincronización de entrada precisa