True Timer
- Indicadores
- Arva Sesha Sandeep
- Versión: 1.0
TRUE TIMER - Cuenta atrás de velas
Temporizador de cuenta atrás en tiempo real (MM:SS) que muestra los segundos hasta el cierre de la vela en cualquier marco temporal. Cuenta con mensajes inteligentes que le alertan sobre nuevas velas y en los últimos 20 segundos.
Características principales:
- Cuenta atrás precisa en tiempo de servidor
- Detección automática de color (fondos claros/oscuros)
- Alertas inteligentes de "Nueva vela" y de tiempo
- Fuente y posición totalmente personalizables
- Funciona M1 → Mensualmente
Perfecto para: Scalpers y sincronización de entrada precisa