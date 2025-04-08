Bulk Order

BulkOrder EA - 手动交易助手与市场分析

BulkOrder EA 是一款用于 MetaTrader 5 平台的实用工具，旨在辅助手动交易。它提供一个集中式面板，用于快速执行交易和进行基础市场分析，旨在优化自主决策交易者的工作流程。

核心功能：

统一交易面板： 在图表上通过单一可调整大小的界面访问关键交易功能和市场数据。

手动交易执行： 使用预定义参数同时执行多个买入或卖出订单。

仓位管理： 提供管理未平仓头寸的工具，包括一键平掉所有仓位、仅平盈利仓或仅平亏损仓。

市场分析显示： 面板实时显示市场信息（如 RSI 值和趋势状况），仅供参考。

详细功能解析：

市场分析工具：

实时显示 RSI 值，周期和水平可配置。

自动识别市场趋势（看涨、看跌、盘整）。

检测「锤子线」和「上吊线」K线形态。

可选在图表上显示视觉标记（箭头），以指示基于分析的潜在信号。

交易执行与管理：

一键下达 1 到 50 个市场订单，可自定义手数、止盈和止损。

关闭由该 EA 管理的所有未平仓头寸。

选择性关闭仅盈利或仅亏损的头寸。

移除所有未平仓订单的止盈或止损水平。

实时显示当前点差、盈亏和持仓数量。

技术规格：

支持平台： MetaTrader 5

交易品种： 兼容所有品种（外汇、指数、大宗商品等）。

时间周期： 在所有时间周期（M1 至 MN1）上均可运行。

账户类型： 适用于对冲模式和净额结算账户。

设置持久化： 切换时间周期或重启终端时，您输入的参数会被保存。

用户重要信息：

这 不是 自动交易系统。BulkOrder EA 不会 在未经您直接命令的情况下开仓或平仓。它是一个辅助您手动交易的工具。

市场分析功能 仅用于提供信息 ，不应被视为直接交易建议。

该 EA 不使用 也 不包含 马丁格尔、网格或套利策略。

所有信号和标记均为不重绘类型。

安装说明：

将 BulkOrder EA.ex5 文件附加到任意图表。 在 EA 设置面板中配置输入参数： 设置您偏好的 RSI 周期和超买/超卖水平。

选择是否启用图表箭头标记。

定义您的默认订单参数（订单数量、手数、以点计算的 TP/SL）。 控制面板将出现在您的图表上，您可以开始使用这些工具。

技术支持：

如需技术支持，请通过 MQL5 的私信系统与我联系。为便于我快速协助您，请详细描述您遇到的问题并注明您的 MT5 构建版本号。

免责声明：

金融工具交易存在重大风险，并不适合所有投资者。您应当意识到交易相关的一切风险，如有任何疑问，请向独立的金融顾问寻求建议。此工具或任何其他工具的过往表现并不预示未来结果。