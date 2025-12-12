Smart Trade Manager Pro Smart Trail

🚀 Smart Trade Manager Pro v1.2 - La última herramienta de gestión de operaciones MT5

Tome el control total de sus operaciones. Salga como un profesional. Proteja cada pip.





Smart Trade Manager Pro es la utilidad de gestión comercial más completa construida para MetaTrader 5. Tanto si opera con oro, divisas, criptomonedas o índices, esta herramienta le proporciona un control de nivel institucional sobre sus salidas, gestión de riesgos y protección de beneficios.





¿Por qué las salidas son más importantes que las entradas? Porque incluso la mejor entrada se convierte en una operación perdedora sin una gestión adecuada. Smart Trade Manager Pro resuelve este problema de una vez por todas.





¿Qué hace a esta herramienta diferente?

La mayoría de los traders saltan de EA en EA, buscando la "señal de entrada perfecta". Pero los operadores profesionales saben la verdad: la forma de salir determina su rentabilidad.





Smart Trade Manager Pro no le da señales. En su lugar, le da un control completo sobre cada aspecto de la gestión de sus operaciones:





✅ Bloquea los beneficios automáticamente a medida que el precio se mueve a su favor.

✅ Escalar posiciones con precisión utilizando escaleras multi-TP

✅ Proteja su capital con trailing stops inteligentes

✅ Gestione el riesgo con calculadoras integradas

✅ Ejecute más rápido con acciones de un solo clic





Sin dependencia de señales. Sin bloqueo de estrategias. Sólo el poder de gestión de comercio puro que funciona con CUALQUIER estilo de negociación.





Desglose completo de funciones

INTERFAZ PROFESIONAL DE 3 PESTAÑAS

Espacio de trabajo limpio y organizado con tres pestañas dedicadas:





Pestaña Trade - Todo lo que necesitas para la ejecución de órdenes.





Botones de compra/venta rápida con retroalimentación visual

Porcentaje de riesgo y calculadora automática de lotes

Ratios R:R preestablecidos (1:1, 1:2, 1:3) más entrada de ratio personalizada

Visualización del diferencial en tiempo real

Botones de cierre de posición (25%, 50%, 75%, TODO)

Pestaña Herramientas - Funciones avanzadas de gestión de operaciones





Controles de punto de equilibrio y tope dinámico

Trazado visual de líneas SL/TP

Visualización del cuadro de posiciones

Gestión de órdenes pendientes

Operaciones programadas (Time Manager)

Ajustes automáticos inteligentes

Pestaña Ajustes - Personalización y preferencias





Preajustes de negociación (Scalp, Intraday, Swing)

Guardar/cargar perfil de símbolos

Modos de gráfico oscuro/claro

Configuración de alertas

Configuración visual

⏱️ BARRA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE MARCO TEMPORAL

Cambie de marco temporal al instante sin salir del panel:





Botones de un solo clic: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1

Marco temporal actual resaltado

La configuración se mantiene al cambiar de marco temporal

No más caza a través de los menús de MT5

GESTOR DE RATIOS TP DE 10 NIVELES (Ampliado)

El sistema de toma de beneficios más flexible disponible:





10 niveles de TP independientes (TP1 a TP10)

Ratio R:R personalizado por nivel (1:1 hasta 1:15)

Activación/desactivación individual para cada TP

Opciones de cierre parcial: porcentaje o lotes fijos

Acciones después de TP: Mover a BE, Mover a TP anterior, Iniciar arrastre

Modo corredor: Mantener la posición final abierta para movimientos prolongados

Preajustes incorporados: Scalping, Swing, Conservador

Perfecto para cualquier estilo de trading: desde scalps rápidos hasta operaciones swing de varios días.





SISTEMA INTELIGENTE DE TRAILING STOPS

A diferencia de los trailing stops básicos que acaban con las operaciones ganadoras demasiado pronto, Smart Trail se adapta a tu estrategia:





Trailing basado en pasos - Mueve el stop sólo cuando el precio se mueve X pips.

Activación basada en trigger - Comienza el trailing sólo después de alcanzar el objetivo de beneficios

Seguimiento vinculado al TP - Comienza el seguimiento tras alcanzar un TP específico

Distancia y paso configurables - Ajuste fino para cualquier condición de mercado

Lógica amigable con el corredor - Protege las ganancias sin salidas prematuras

Su trailing stop trabaja PARA usted, no contra usted.





🟢 ARRASTRE VISUAL PARA FIJAR SL & TP

La mejor experiencia visual:





Arrastre las líneas SL/TP directamente sobre el gráfico - Los valores se actualizan al instante

Etiquetas P/L en vivo - Vea el beneficio/pérdida potencial en cada nivel

Zonas codificadas por colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas

Cuadros de posición: representación visual de sus zonas de negociación

Visualización R:R - Vea la relación riesgo-recompensa en tiempo real

Sin cálculos manuales. Sin teclear números. Simplemente arrastre, suelte y opere.





ACCIONES DE NEGOCIACIÓN CON UN SOLO CLIC

Ejecute la gestión de operaciones al instante:





Botón Acción

Punto de equilibrio Mover SL a la entrada + bloquear pips

25% / 50% / 75% Cierre parcial por porcentaje

Cerrar COMPRA Cerrar todas las posiciones de compra

Cerrar VENTA Cerrar todas las posiciones de venta

Cerrar TODO Cerrar todo al instante

Trail ON/OFF Alternar trailing stop

Dibujar líneas Mostrar/ocultar SL/TP visual

Cero retrasos. Cero errores. Máxima eficacia.





💰 CALCULADORA INTELIGENTE DE LOTES Y GESTIÓN DE RIESGOS

Gestión de riesgo profesional incorporada:





Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo.

Validación en tiempo real - Muestra ✓ cuando el lote es válido, ⚠ cuando es demasiado pequeño.

Botón FIX con un solo clic: corrige automáticamente los tamaños de lote no válidos

Visualización del lote mínimo - Muestra el lote exacto necesario para sus TPs

Integración de saldo de cuenta - Calcula en base a su saldo real.

Nunca arriesgue más de lo que pretende. Nunca más errores de "lote demasiado pequeño".





ESTADÍSTICAS DE HOY Y ANÁLISIS DE OPERACIONES

Siga su rendimiento diario de un vistazo:





Barra de estadísticas rápidas:





Recuento de operaciones de hoy

Pérdida o ganancia diaria

Indicador de ganancias/pérdidas

Ventana de análisis detallado (botón 📊 Más):





P/L neto con código de colores

Porcentaje de ganancias

Total de operaciones (desglose de ganancias y pérdidas)

Factor de beneficio

Ganancia bruta y pérdida bruta

Ganancia media y pérdida media

Mayor ganancia y mayor pérdida

Historial de las últimas 20 operaciones

Consejos de negociación inteligentes basados en su rendimiento

Sepa exactamente cómo le está yendo el día sin salir del gráfico.





⚙️ CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA INTELIGENTE

Configuración inteligente para cualquier estilo de trading:





Selección de activos:





20 instrumentos populares preconfigurados

Categorías: Cripto, Divisas, Metales, Índices, Energía

Ajustes optimizados específicos para cada activo

Modos de negociación:





Normal - Configuración conservadora (0,5% de riesgo)

Semi-Agresivo - Enfoque equilibrado (1% de riesgo)

Agresivo - Mayor riesgo/recompensa (2% de riesgo)

Integración del porcentaje de ganancias:





Utilice su porcentaje de ganancias histórico real

O introduzca una estimación manual

Obtenga recomendaciones personalizadas

Con un solo clic aplica la configuración óptima para el activo y el estilo elegidos.





GESTOR DE TIEMPO DE NEGOCIACIÓN

Programe sus acciones de trading:





Establezca una hora específica para la ejecución de operaciones

Elija la acción: Comprar, Vender, Cerrar Comprar, Cerrar Vender, Cerrar Todo

Repetir en los días seleccionados (de lunes a domingo)

Perfecto para la negociación de noticias o estrategias basadas en sesiones

Automatice sus tiempos sin automatizar sus decisiones.





📋 VENTANA DE ÓRDENES PENDIENTES

Gestión completa de órdenes pendientes:





Tipos de órdenes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Selección visual del precio o introducción manual

Integración SL/TP con auto-cálculo

Tamaño de lote con validación

Opción de hora de vencimiento

Colocación profesional de órdenes pendientes desde una sola interfaz.





🔒 SISTEMA VIRTUAL SL/TP

Oculta tus stops al broker:





SL y TP gestionados internamente por el EA.

El broker no ve los niveles de stop

Reduce el riesgo de caza de stops

Activar/desactivar en cualquier momento

Opera con confianza sabiendo que tus niveles están protegidos.





ALERTAS PERSONALIZABLES

Mantente informado sin mirar la pantalla:





Alertas de TP Hit - Sepa cuándo se alcanzan los objetivos de beneficios.

Break-Even alerts - Confirmación cuando SL se mueve a la entrada

Alertas Trailing - Actualizaciones cuando se ajusta el trailing stop

Alertas emergentes - Notificaciones en pantalla

Notificaciones Push - Alertas a su dispositivo móvil

Configura exactamente lo que quieres saber y cómo.





SISTEMA DE PERFILES POR SÍMBOLO

Guarda y carga configuraciones para cada instrumento:





Crea perfiles para XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, etc.

Carga instantánea al cambiar de símbolo

Diferentes ajustes de SL, TP, riesgo por símbolo

Opción de carga automática disponible

Opere de forma consistente en todos sus instrumentos favoritos.





PERSONALIZACIÓN VISUAL

Hazlo tuyo:





Modos de gráfico oscuro/claro - Según sus preferencias

Colores de los cuadros de posición - Personaliza los colores de las zonas de beneficios/pérdidas

Control de opacidad - Ajuste la transparencia de los elementos visuales

Modo de operación rápida compacta - Opción de interfaz mínima

Aspecto profesional que se adapta a su flujo de trabajo.





👥 ¿Quién debería utilizar esta herramienta?

✅ Operadores manuales que desean una ejecución más rápida y mejores salidas

✅ Los scalpers de oro (XAUUSD) que necesitan cierres parciales precisos.

✅ Operadores de Forex que gestionan múltiples pares de divisas

✅ Operadores de criptomonedas que manejan mercados volátiles

✅ Operadores de índices en US30, NAS100, SPX500

✅ Usuarios de EA que desean una gestión profesional de las salidas

✅ Traders a tiempo parcial que no pueden mirar gráficos todo el día

✅ Operadores preocupados por el riesgo que priorizan la protección del capital





Si sabes cómo encontrar entradas, esta herramienta transformará cómo las gestionas.





Lo que esta herramienta NO es

❌ No es un proveedor de señales - No hay señales de compra/venta

❌ No es un EA de entrada automática - No abre operaciones por ti

❌ No es un sistema para "hacerse rico rápidamente" - No hay promesas poco realistas

❌ No es una caja negra - Usted ve y controla todo





✅ Es una utilidad de gestión comercial de nivel profesional que te pone en control.





🔒 Seguro, estable y preparado para el mercado

Sin importaciones DLL - Puro código MQL5

Sin dependencias externas - Funciona offline

Sin repintado - Lo que ves es lo que hay

Persistencia de la configuración - Sobrevive a los cambios de marco temporal y a los reinicios

Rendimiento optimizado - Uso mínimo de CPU y memoria

Actualizaciones regulares - Mejora continua y nuevas características

📈 Versión 1.2 - Novedades

✨ Sistema profesional de interfaz de usuario de 3 pestañas

✨ Barra de selección rápida de marco temporal

✨ Ventana de estadísticas de hoy con análisis de operaciones

✨ Gestor de ratios de TP de 10 niveles (ampliado desde 4)

✨ Entrada manual de la relación R:R con alternancia

✨ Validador de lotes inteligente con corrección con un solo clic

✨ Ajustes automáticos inteligentes para 20 activos

✨ Ventana de configuración de alertas

✨ Botones de movimiento de posición en todas las ventanas emergentes

✨ Persistencia de los ajustes a través de los cambios de marco de tiempo

✨ Modo de operación rápida mejorado

🔧 Múltiples mejoras en la interfaz de usuario y corrección de errores

🧠 Perspectiva de los operadores profesionales

"Los traders profesionales no persiguen entradas. Dominan las salidas".





Muchos comerciantes exitosos utilizan un método de entrada simple, pero pasan años perfeccionando su estrategia de salida. Smart Trade Manager Pro le da esa ventaja profesional al instante.





Cada característica fue diseñada con un objetivo: ayudarle a mantener más de lo que gana.





Empiece a operar con más inteligencia hoy mismo

Deje de perder beneficios por una mala gestión de las salidas.

Deje de tomar decisiones emocionales bajo presión.

Deje de utilizar herramientas obsoletas que le ralentizan.





Smart Trade Manager Pro v1.2 es la solución profesional de gestión de operaciones que estabas esperando.





🎯 Opere de forma más inteligente

🛡️ Proteja sus ganancias

🚀 Salga como un profesional