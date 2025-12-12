Smart Trade Manager Pro Smart Trail

🚀 Smart Trade Manager Pro v1.2 - La última herramienta de gestión de operaciones MT5
Tome el control total de sus operaciones. Salga como un profesional. Proteja cada pip.

Smart Trade Manager Pro es la utilidad de gestión comercial más completa construida para MetaTrader 5. Tanto si opera con oro, divisas, criptomonedas o índices, esta herramienta le proporciona un control de nivel institucional sobre sus salidas, gestión de riesgos y protección de beneficios.

¿Por qué las salidas son más importantes que las entradas? Porque incluso la mejor entrada se convierte en una operación perdedora sin una gestión adecuada. Smart Trade Manager Pro resuelve este problema de una vez por todas.

¿Qué hace a esta herramienta diferente?
La mayoría de los traders saltan de EA en EA, buscando la "señal de entrada perfecta". Pero los operadores profesionales saben la verdad: la forma de salir determina su rentabilidad.

Smart Trade Manager Pro no le da señales. En su lugar, le da un control completo sobre cada aspecto de la gestión de sus operaciones:

✅ Bloquea los beneficios automáticamente a medida que el precio se mueve a su favor.
✅ Escalar posiciones con precisión utilizando escaleras multi-TP
✅ Proteja su capital con trailing stops inteligentes
✅ Gestione el riesgo con calculadoras integradas
✅ Ejecute más rápido con acciones de un solo clic

Sin dependencia de señales. Sin bloqueo de estrategias. Sólo el poder de gestión de comercio puro que funciona con CUALQUIER estilo de negociación.

Desglose completo de funciones
INTERFAZ PROFESIONAL DE 3 PESTAÑAS
Espacio de trabajo limpio y organizado con tres pestañas dedicadas:

Pestaña Trade - Todo lo que necesitas para la ejecución de órdenes.

Botones de compra/venta rápida con retroalimentación visual
Porcentaje de riesgo y calculadora automática de lotes
Ratios R:R preestablecidos (1:1, 1:2, 1:3) más entrada de ratio personalizada
Visualización del diferencial en tiempo real
Botones de cierre de posición (25%, 50%, 75%, TODO)
Pestaña Herramientas - Funciones avanzadas de gestión de operaciones

Controles de punto de equilibrio y tope dinámico
Trazado visual de líneas SL/TP
Visualización del cuadro de posiciones
Gestión de órdenes pendientes
Operaciones programadas (Time Manager)
Ajustes automáticos inteligentes
Pestaña Ajustes - Personalización y preferencias

Preajustes de negociación (Scalp, Intraday, Swing)
Guardar/cargar perfil de símbolos
Modos de gráfico oscuro/claro
Configuración de alertas
Configuración visual
⏱️ BARRA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE MARCO TEMPORAL
Cambie de marco temporal al instante sin salir del panel:

Botones de un solo clic: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
Marco temporal actual resaltado
La configuración se mantiene al cambiar de marco temporal
No más caza a través de los menús de MT5
GESTOR DE RATIOS TP DE 10 NIVELES (Ampliado)
El sistema de toma de beneficios más flexible disponible:

10 niveles de TP independientes (TP1 a TP10)
Ratio R:R personalizado por nivel (1:1 hasta 1:15)
Activación/desactivación individual para cada TP
Opciones de cierre parcial: porcentaje o lotes fijos
Acciones después de TP: Mover a BE, Mover a TP anterior, Iniciar arrastre
Modo corredor: Mantener la posición final abierta para movimientos prolongados
Preajustes incorporados: Scalping, Swing, Conservador
Perfecto para cualquier estilo de trading: desde scalps rápidos hasta operaciones swing de varios días.

SISTEMA INTELIGENTE DE TRAILING STOPS
A diferencia de los trailing stops básicos que acaban con las operaciones ganadoras demasiado pronto, Smart Trail se adapta a tu estrategia:

Trailing basado en pasos - Mueve el stop sólo cuando el precio se mueve X pips.
Activación basada en trigger - Comienza el trailing sólo después de alcanzar el objetivo de beneficios
Seguimiento vinculado al TP - Comienza el seguimiento tras alcanzar un TP específico
Distancia y paso configurables - Ajuste fino para cualquier condición de mercado
Lógica amigable con el corredor - Protege las ganancias sin salidas prematuras
Su trailing stop trabaja PARA usted, no contra usted.

🟢 ARRASTRE VISUAL PARA FIJAR SL & TP
La mejor experiencia visual:

Arrastre las líneas SL/TP directamente sobre el gráfico - Los valores se actualizan al instante
Etiquetas P/L en vivo - Vea el beneficio/pérdida potencial en cada nivel
Zonas codificadas por colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas
Cuadros de posición: representación visual de sus zonas de negociación
Visualización R:R - Vea la relación riesgo-recompensa en tiempo real
Sin cálculos manuales. Sin teclear números. Simplemente arrastre, suelte y opere.

ACCIONES DE NEGOCIACIÓN CON UN SOLO CLIC
Ejecute la gestión de operaciones al instante:

Botón Acción
Punto de equilibrio Mover SL a la entrada + bloquear pips
25% / 50% / 75% Cierre parcial por porcentaje
Cerrar COMPRA Cerrar todas las posiciones de compra
Cerrar VENTA Cerrar todas las posiciones de venta
Cerrar TODO Cerrar todo al instante
Trail ON/OFF Alternar trailing stop
Dibujar líneas Mostrar/ocultar SL/TP visual
Cero retrasos. Cero errores. Máxima eficacia.

💰 CALCULADORA INTELIGENTE DE LOTES Y GESTIÓN DE RIESGOS
Gestión de riesgo profesional incorporada:

Cálculo automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo.
Validación en tiempo real - Muestra ✓ cuando el lote es válido, ⚠ cuando es demasiado pequeño.
Botón FIX con un solo clic: corrige automáticamente los tamaños de lote no válidos
Visualización del lote mínimo - Muestra el lote exacto necesario para sus TPs
Integración de saldo de cuenta - Calcula en base a su saldo real.
Nunca arriesgue más de lo que pretende. Nunca más errores de "lote demasiado pequeño".

ESTADÍSTICAS DE HOY Y ANÁLISIS DE OPERACIONES
Siga su rendimiento diario de un vistazo:

Barra de estadísticas rápidas:

Recuento de operaciones de hoy
Pérdida o ganancia diaria
Indicador de ganancias/pérdidas
Ventana de análisis detallado (botón 📊 Más):

P/L neto con código de colores
Porcentaje de ganancias
Total de operaciones (desglose de ganancias y pérdidas)
Factor de beneficio
Ganancia bruta y pérdida bruta
Ganancia media y pérdida media
Mayor ganancia y mayor pérdida
Historial de las últimas 20 operaciones
Consejos de negociación inteligentes basados en su rendimiento
Sepa exactamente cómo le está yendo el día sin salir del gráfico.

⚙️ CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA INTELIGENTE
Configuración inteligente para cualquier estilo de trading:

Selección de activos:

20 instrumentos populares preconfigurados
Categorías: Cripto, Divisas, Metales, Índices, Energía
Ajustes optimizados específicos para cada activo
Modos de negociación:

Normal - Configuración conservadora (0,5% de riesgo)
Semi-Agresivo - Enfoque equilibrado (1% de riesgo)
Agresivo - Mayor riesgo/recompensa (2% de riesgo)
Integración del porcentaje de ganancias:

Utilice su porcentaje de ganancias histórico real
O introduzca una estimación manual
Obtenga recomendaciones personalizadas
Con un solo clic aplica la configuración óptima para el activo y el estilo elegidos.

GESTOR DE TIEMPO DE NEGOCIACIÓN
Programe sus acciones de trading:

Establezca una hora específica para la ejecución de operaciones
Elija la acción: Comprar, Vender, Cerrar Comprar, Cerrar Vender, Cerrar Todo
Repetir en los días seleccionados (de lunes a domingo)
Perfecto para la negociación de noticias o estrategias basadas en sesiones
Automatice sus tiempos sin automatizar sus decisiones.

📋 VENTANA DE ÓRDENES PENDIENTES
Gestión completa de órdenes pendientes:

Tipos de órdenes: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
Selección visual del precio o introducción manual
Integración SL/TP con auto-cálculo
Tamaño de lote con validación
Opción de hora de vencimiento
Colocación profesional de órdenes pendientes desde una sola interfaz.

🔒 SISTEMA VIRTUAL SL/TP
Oculta tus stops al broker:

SL y TP gestionados internamente por el EA.
El broker no ve los niveles de stop
Reduce el riesgo de caza de stops
Activar/desactivar en cualquier momento
Opera con confianza sabiendo que tus niveles están protegidos.

ALERTAS PERSONALIZABLES
Mantente informado sin mirar la pantalla:

Alertas de TP Hit - Sepa cuándo se alcanzan los objetivos de beneficios.
Break-Even alerts - Confirmación cuando SL se mueve a la entrada
Alertas Trailing - Actualizaciones cuando se ajusta el trailing stop
Alertas emergentes - Notificaciones en pantalla
Notificaciones Push - Alertas a su dispositivo móvil
Configura exactamente lo que quieres saber y cómo.

SISTEMA DE PERFILES POR SÍMBOLO
Guarda y carga configuraciones para cada instrumento:

Crea perfiles para XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, etc.
Carga instantánea al cambiar de símbolo
Diferentes ajustes de SL, TP, riesgo por símbolo
Opción de carga automática disponible
Opere de forma consistente en todos sus instrumentos favoritos.

PERSONALIZACIÓN VISUAL
Hazlo tuyo:

Modos de gráfico oscuro/claro - Según sus preferencias
Colores de los cuadros de posición - Personaliza los colores de las zonas de beneficios/pérdidas
Control de opacidad - Ajuste la transparencia de los elementos visuales
Modo de operación rápida compacta - Opción de interfaz mínima
Aspecto profesional que se adapta a su flujo de trabajo.

👥 ¿Quién debería utilizar esta herramienta?
✅ Operadores manuales que desean una ejecución más rápida y mejores salidas
✅ Los scalpers de oro (XAUUSD) que necesitan cierres parciales precisos.
✅ Operadores de Forex que gestionan múltiples pares de divisas
✅ Operadores de criptomonedas que manejan mercados volátiles
✅ Operadores de índices en US30, NAS100, SPX500
✅ Usuarios de EA que desean una gestión profesional de las salidas
✅ Traders a tiempo parcial que no pueden mirar gráficos todo el día
✅ Operadores preocupados por el riesgo que priorizan la protección del capital

Si sabes cómo encontrar entradas, esta herramienta transformará cómo las gestionas.

Lo que esta herramienta NO es
❌ No es un proveedor de señales - No hay señales de compra/venta
❌ No es un EA de entrada automática - No abre operaciones por ti
❌ No es un sistema para "hacerse rico rápidamente" - No hay promesas poco realistas
❌ No es una caja negra - Usted ve y controla todo

✅ Es una utilidad de gestión comercial de nivel profesional que te pone en control.

🔒 Seguro, estable y preparado para el mercado
Sin importaciones DLL - Puro código MQL5
Sin dependencias externas - Funciona offline
Sin repintado - Lo que ves es lo que hay
Persistencia de la configuración - Sobrevive a los cambios de marco temporal y a los reinicios
Rendimiento optimizado - Uso mínimo de CPU y memoria
Actualizaciones regulares - Mejora continua y nuevas características
📈 Versión 1.2 - Novedades
✨ Sistema profesional de interfaz de usuario de 3 pestañas
✨ Barra de selección rápida de marco temporal
✨ Ventana de estadísticas de hoy con análisis de operaciones
✨ Gestor de ratios de TP de 10 niveles (ampliado desde 4)
✨ Entrada manual de la relación R:R con alternancia
✨ Validador de lotes inteligente con corrección con un solo clic
✨ Ajustes automáticos inteligentes para 20 activos
✨ Ventana de configuración de alertas
✨ Botones de movimiento de posición en todas las ventanas emergentes
✨ Persistencia de los ajustes a través de los cambios de marco de tiempo
✨ Modo de operación rápida mejorado
🔧 Múltiples mejoras en la interfaz de usuario y corrección de errores
🧠 Perspectiva de los operadores profesionales
"Los traders profesionales no persiguen entradas. Dominan las salidas".

Muchos comerciantes exitosos utilizan un método de entrada simple, pero pasan años perfeccionando su estrategia de salida. Smart Trade Manager Pro le da esa ventaja profesional al instante.

Cada característica fue diseñada con un objetivo: ayudarle a mantener más de lo que gana.

Empiece a operar con más inteligencia hoy mismo
Deje de perder beneficios por una mala gestión de las salidas.
Deje de tomar decisiones emocionales bajo presión.
Deje de utilizar herramientas obsoletas que le ralentizan.

Smart Trade Manager Pro v1.2 es la solución profesional de gestión de operaciones que estabas esperando.

🎯 Opere de forma más inteligente
🛡️ Proteja sus ganancias
🚀 Salga como un profesional
